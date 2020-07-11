«Бессмертная гвардия» привлекла не менее 72 миллионов пользователей, утверждает Netflix

Согласно информации Netflix, за первые четыре недели боевик с Шарлиз Терон «Бессмертная гвардия» посмотрело не менее 72 миллионов подписчиков сервиса. Это лишь предварительные цифры, но в Twitter стриминг-платформы утверждается, что лента Джины Принс-Байтвуд уже занимает высокое место в топ-10 самых популярных фильмов.

«„Бессмертная гвардия“ бьет рекорды! Блокбастер с Шарлиз Терон уже среди десяти самых популярных фильмов в истории Netflix, а Джина Принс-Байтвуд — первая чернокожая женщина-режиссер в списке. Сейчас картина на пути к достижению отметки в 72 миллиона зрителей за первые четыре недели».

В центре сюжета картины — бессмертные воины, для которых бесконечная жизнь давно стала в тяжесть, превратившись в непрекращающуюся войну, растянувшуюся на тысячелетия. Но, несмотря ни на что, они продолжают сражаться бок о бок под командованием Энди, когда-то известной под именем Андромаха из Скифии. Привычную рутину для героев нарушает появление новой бессмертной — первый случай за очень долгое время. Девушка Найл пробуждает в них интерес к жизни, и они начинают учить ее азам бессмертия. Параллельно с этим за ними начинает охоту загадочная организация, долгое время собиравшая информацию о воинах.

Ранее стрим-сервис опубликовал десятку самых популярных фильмов из каталога Netflix Originals. На первом месте с 99 миллионами зрителей оказался боевик «Тайлер Рейк», а замыкает список романтическая комедия «Идеальное свидание», которая привлекла 48 миллионов подписчиков. «Бессмертная гвардия» с ее ожидаемыми 72 миллионами расположится на шестой позиции.

Netflix использует необычную систему для подсчета просмотров, при которой просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты. В данном случае выбор пользователя уже считается сознательным. При этом не имеет значения, посмотрел ли пользователь две минуты первого эпизода сериала или полуторачасового фильма.