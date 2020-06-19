Netflix назвал свои самые популярные фильмы. Среди них «Тайлер Рейк», «Ирландец» и «Птичий короб»

Netflix поделился десяткой самых популярных фильмов из каталога Netflix Originals. В топ вошли картины, привлекшие наибольшее число зрителей за первые четыре недели. Так, лидером стал боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — его посмотрели 99 миллионов подписчиков сервиса. Также в топе есть «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Птичий короб» с Сандрой Буллок.

В 2020 году Netflix ввел новую систему подсчета аудитории. Просмотр фильма или сериала учитывается, если после его запуска прошло как минимум две минуты.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению» 99 миллионов зрителей

Главный герой фильма — одинокий наемник (его играет Крис Хемсворт), который нарушает свой рутинный образ жизни ради нового задания: ему поручают освободить и доставить сына осужденного наркобарона. Пока преступник был в тюрьме, мальчика похитили конкуренты отца. Рейк и его команда отправляются в Южную Азию. Он вызволяет пленника, но уйти незаметно им не удается: охоту на героев открывают сначала бандиты, а затем и подвластная им армия.

«Тайлер Рейк» — режиссерский дебют Сэма Харгрейва, каскадера и постановщика трюков в фильмах Marvel. Эти навыки отлично видны в «Рейке»: фильм снят с минимумом компьютерной графики и с безупречной хореографией боев.

«Птичий короб» 89 миллионов зрителей

Источник саспенса в триллере Сюзанны Бир — физический дискомфорт главных героев. В мире «Птичьего короба» люди убивают себя, лишь взглянув на загадочных существ, которые гипнотизируют своих жертв. Поэтому главные герои, Мэлори (Сандра Буллок) и двое ее детей, передвигаются с завязанными глазами. Они отправляются на поиски общины в надежде найти безопасное место.

Сценарист ленты Джош Малерман на днях признался, что Netflix уже готовит сиквел.

«Правосудие Спенсера» 85 миллионов зрителей

Пятый совместный фильм Марка Уолберга и режиссера Питера Берга («Уцелевший», «Глубоководный горизонт»). В центре истории — бывший коп и боец MMA, которые берутся расследовать гибель двух полицейских. Вместе они распутывают хитрый клубок из убийств, преступлений продажных копов и наркокартелей.

«Призрачная шестерка» 83 миллиона зрителей

Последний на сегодня фильм Майкла Бэя, три года назад оставившего «Трансформеры». Миллиардер (Райан Рейнольдс) внезапно уходит в подполье ради благородной цели. Он хочет свергнуть диктатора, который держит в ежовых рукавицах одну из стран Ближнего Востока — Тургистан. Для этого главный герой имитирует свою смерть, а затем собирает команду: шпиона, киллера, паркурщика, вора, врача, водителя и снайпера — и вместе с ними затевает безумный госпереворот.

«Загадочное убийство» 73 миллиона зрителей

Сплав комедии и детектива авторства Кайла Ньюачека, снимавшего ситкомы «Сообщество» и «Парки и зоны отдыха». Супруги Ник (Адам Сэндлер) и Одри (Дженнифер Энистон), полицейский и парикмахерша, отправляются в отпуск и попадают на яхту знаменитого миллиардера, с которым знакомятся в пути. Беспечный отдых перерастает в безумное приключение: на борту судна убивают хозяина вечеринки, а все подозрения падают на американскую пару.

«Ирландец» 64 миллиона зрителей

Долгострой Мартина Скорсезе был в разработке более 10 лет. «Ирландец» объединил трех звезд гангстерского кино XX века: Аль Пачино, Джо Пеши и Роберта Де Ниро. Последний играет Фрэнка Ширана — пожилого мужчину, который вспоминает годы, когда он работал на мафию. После Второй мировой Фрэнк связался с гангстером Расселом Буфалино, став наемным убийцей и отдалившись от своей дочери Пегги.

«Тройная граница» 63 миллиона зрителей

Военный советник в Колумбии узнает про убежище местного наркобарона. Он решает ограбить дом преступника и привлекает для этого своих бывших товарищей, отставных оперативников «Дельты». Когда они прибывают к цели, один из вояк теряет чувство меры и уговаривает забрать все деньги, зная, что их вертолет может рухнуть от перегруза. Так жадность превращает охоту за сокровищами в гонки на выживание, и все это посреди гор, где случайный выстрел может стоить жизни даже матерому солдату.

Картину поставил Джей Си Чендор («Предел риска»), а главные роли исполнили Оскар Айзек, Чарли Ханнэм, Бен Аффлек, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль.

«Не та девушка» 59 миллионов зрителей

Главный герой, Тим Моррис (Дэвид Спейд), случайно знакомится с очаровательной Мисси. Она дает ему свой номер, и вскоре Тим приглашает ее провести уик-энд на Гавайях. Но в самолете герой обнаруживает, что по ошибке написал другой женщине (Лорен Лапкус) — смелой, эксцентричной и безрассудной.

«Платформа» 56 миллионов зрителей

«Платформа» — высказывание о социальном расслоении, которое пробуждает в людях низменное поведение. Главный герой участвует в эксперименте: он попадает в многоэтажную башню, вдоль которой каждый день спускается платформа. Она доставляет еду тем, кто находится в бетонных камерах на каждом из этажей. В мире «Платформы» нет равноправия: вся хорошая еда достается людям на верхних этажах, а обитатели нижних довольствуются объедками. Это запускает круговорот безумия, самоубийств и каннибализма.

«Идеальное свидание» 48 миллионов зрителей

Третий фильм в карьере Кристофера Нельсона, снявшего комедии «Оторвы» и «Мой друг — гей». По сюжету подросток создает приложение, в котором каждая девушка может сходить с ним на платное свидание. Так он надеется накопить на обучение в университете. Но безобидная авантюра усложняется, когда герой начинает испытывать настоящие чувства и понимать, чего на самом деле хочет от жизни.