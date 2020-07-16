Британские зрители часто жаловались на «Джокера» и «Фаворитку». Их смутили сцены насилия и секса

Британский совет по классификации (BBFC), который присваивает фильмам возрастные рейтинги, выпустил отчет за 2019 год. В нем есть данные о количестве жалоб от зрителей на противоречивые сцены. Так, в 2019 году совет получил 149 писем, вдвое меньше, чем в 2018-м.

Всего в обращениях упомянуто 70 фильмов. Лидером по числу жалоб стал «Джокер». Фильм вышел в Великобритании с рейтингом 15+, и некоторые зрители считают, что его следовало повысить до 18+ из-за сцен насилия. Несколько человек написали, что «Джокера» нужно было запретить к прокату. В совете считают, что жестокость, показанная в фильме, не может кого-то травмировать, поэтому в ограничении до 18 лет нет смысла.

В списке также есть «Фаворитка», которую ругают за секс-сцены и ненормативную лексику. Последнее также смутило зрителей «Бамблби», который получил четыре жалобы, в том числе и на насилие. В Великобритании фильм вышел в двух версиях — 12A (лицам до 12 лет необходимо присутствие родителей) и PG (допускаются люди любого возраста, но из-за некоторых сцен детям до 8 лет рекомендовано присутствие взрослых).

Зрители, которые жалуются на «Шазама!», пишут про элементы хоррора, а в мультфильме «Королевский корги» несколько человек увидели жестокое обращение с животными.

Полный список фильмов, опубликованный BBFC, и количество жалоб на них:

В 2018 году больше всего жалоб (64) BBFC получил на триллер «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. Как и «Джокера», его критиковали за насилие и низкий рейтинг 15+.

В целом число обращений в BBFC за последние 12 лет сократилось. Для сравнения: на «Темного рыцаря», вышедшего в 2008 году, британские зрители пожаловались 364 раза.