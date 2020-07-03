Трейлер боевика «Проект Power»: Джозеф Гордон-Левитт, Джейми Фокс и суперспособности

Netflix выпустил трейлер нового фантастического боевика «Проект Power» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Джейми Фоксом в главных ролях. Действие разворачивается в Новом Орлеане, где появляется странная пилюля, способная подарить суперспособности любому желающему. В итоге Гордон-Левитт становится в фильме суперсильным и непробиваемым, а Машин Ган Келли загорается, словно Человек-факел из комиксов Marvel.

За появлением пилюли на улицах города стоит некая таинственная организация. Со стороны может показаться, что их изобретение — невероятный дар, но далеко не все выживают после получения суперспособностей. Невозможно предугадать, какие силы получит человек: кто-то становится невидимым или супербыстрым, но некоторых ждет смертельный исход. Вдобавок ко всему способности приводят к новой волне криминальных разборок. Местный коп вместе с бывшим военным и девочкой, торговавшей наркотиками, берутся выследить людей, создавших пилюлю.

«Проект Power» выйдет на Netflix 14 августа.