Звезда «Игры престолов» Лина Хиди хочет сыграть Дэдпула

Отвечая на вопрос GeekHouseShow о том, какого персонажа комиксов она бы хотела сыграть, звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что не отказалась бы примерить образ Дэдпула. «Ну, я бы хотела сыграть Дэдпула. Понятное дело. В любом случае, эта роль уже занята», — рассказала актриса.

На данный момент роль Дэдпула по-прежнему принадлежит Райану Рейнольдсу, который сыграл персонажа в двух фильмах студии Fox. После слияния с Disney права на Дэдпула перешли к Marvel, и ожидается, что в будущем он появится в одном из фильмов супергеройской франшизы. Сам Рейнольдс в декабре 2019 года заявил, что разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух частей.

Какая-либо информация о будущем Дэдпула в киновселенной Marvel отсутствует, и сейчас сложно сказать, когда третья часть увидит свет. Глава студии Кевин Файги признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети также появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox. Впоследствии источники утверждали, что героя представят в одном из фильмов франшизы в 2021 году.

Хиди, как и многие другие, сейчас находится в карантине из-за пандемии коронавируса. До начала повсеместной изоляции она снималась в боевике «Пороховой молочный коктейль» вместе с Карен Гиллан, Карлой Гуджино, Фреей Аллан, Мишель Йео, Анджелой Бассетт и Полом Джаматти. Дата релиза картины пока не сообщается.