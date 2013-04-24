На Reddit появился топ лучших фильмов всех времен. В нем есть «Андрей Рублев» и «Летят журавли»

Пользователь Reddit опубликовал топ самых высокооцененных фильмов, основанный на оценках зрителей и критиков. При составлении рейтинга он учитывал показатели сайтов Rotten Tomatoes, Metacritic, Critics Choice, IMDb, Letterboxd, TMDb, Trakt, JustWatch, Blu-Ray, FilmAffinity, Douban, Naver и MUBI.

В первую десятку вошли классические фильмы, которые есть во многих аналогичных топах. Это «Крестный отец», «12 разгневанных мужчин», «Крестный отец 2», «Семь самураев», «Список Шиндлера», «Побег из Шоушенка», «Огни большого города», «Хороший, плохой, злой», «Криминальное чтиво» и «Психо».

Наряду с классикой критики и зрители высоко оценивают мейнстрим 2010-х. В топ попали, например, «История игрушек: Большой побег» (57-е место), «Человек-паук: Через вселенные» (65-е), «Начало» (96-е), «Тайна Коко» (116-е), «Головоломка» (118-е) и «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (216-е).

Также в рейтинге есть три фильма 2019 года. Это «Паразиты» (15-е место), «Портрет девушки в огне» (42-е) и «Брачная история» (237-е).

Без внимания не осталось и советское кино, в том числе четыре картины Андрея Тарковского:

С полным списком фильмов можно ознакомиться здесь.



Источник: Reddit

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.