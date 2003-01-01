Слух дня: Райан Рейнольдс сыграет в Marvel другую версию Дэдпула

Сегодня, 16:02Обсудить0

Райан Рейнольдс вернется в роли Дэдпула в одном из будущих проектов студии Marvel, сообщают источники, близкие к производству. Однако это будет новая версия персонажа, отличающаяся от того, что зрители видели в фильмах студии Fox.

Насколько он будет другим, источники не уточняют. Известно лишь, что марвеловский Дэдпул сохранит склонность к «пробиванию четвертой стены» и будет знать о себе из других фильмов.

Дэдпул в числе нескольких других персонажей перешел во владение Marvel после слияния Fox/Disney. Фанаты начали переживать, как болтливый наемник впишется в семейное направление студии, но продюсер киновселенной Кевин Файги заверил, что они не намерены менять персонажа. «Дэдпул, бесспорно, работает. Так зачем нам что-то менять?» — сказал Файги.

Инсайдеры уточняют, что точных планов по внедрению Дэдпула в киновселенную Marvel пока нет. По словам Файги, внутри студии идут постоянные обсуждения касательно того, как ввести в франшизу Людей Икс и Фантастическую четверку, но дальше разговоров дело пока не зашло.

Стоит отметить, что данная информация — лишь неподтвержденный слух, который в итоге может быть опровергнут.

Источник: We Got This Covered

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