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Студия Marvel выпустит «Дэдпула 3»

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Райан Рейнольдс подтвердил во время записи передачи «В прямом эфире с Келли и Райаном», что студия Marvel работает над «Дэдпулом 3». По словам актера, он сейчас разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух частей.

«Да, мы сейчас со всей командой работаем над ним, — заявил Рейнольдс в ответ на вопрос о состоянии третьего фильма о болтливом наемнике. — Мы теперь в Marvel, что вроде как высшая лига. Безумие. Так что да, мы над ним работаем».

Важно отметить, что слова Рейнольдса не являются официальным заявлением о запуске фильма в производство. Разумно предположить, что актер в курсе состояния проекта и знает, находится ли тот в разработке или нет, но студия пока не дала «Дэдпулу 3» зеленый свет. В октябре Рейнольдс намекнул на встречу с Marvel, к которой после слияния Fox/Disney перешли права на Дэдпула, но что именно послужило поводом для переговоров — неизвестно.

Какая-либо информация о будущем Дэдпула в киновселенной Marvel отсутствует, и сейчас сложно сказать, когда третья часть увидит свет. Глава студии Кевин Файги признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети уже появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox. Впоследствии источники утверждали, что героя представят в одном из фильмов франшизы в 2021 году.

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