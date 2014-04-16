Том Холланд решил на неделю завязать с выпивкой. Но Райан Рейнольдс прислал ему ящик джина

Во время записи нового выпуска передачи «Джимми Киммел в прямом эфире» Том Холланд признался, что пережить карантин в компании трех друзей ему отчасти помогает выпивка. По словам актера, они «постоянно пьяны», и он даже подумал временно завязать. В дело, однако, вмешался Райан Рейнольдс, который прислал ящик своего джина Aviation.

«В выходные я заявил, что не буду пить в течение недели, собирался взять перерыв на неделю, — говорит Холланд. — И в понедельник Райан Рейнольдс прислал мне ящик джина. Я такой: „Не буду пить всю неделю, вообще не буду пить“. И тут звонок в дверь, и там ящик джина от милого Райана».

«А на коробке надпись: „Немного дружелюбного соседского паучьего джина. С любовью, Райан“», — добавил Холланд.

Холланд не ограничился историей о посылке от Рейнольдса. Специально для трехлетнего сына Джимми Киммела Холланд примерил самодельный костюм Человека-паука — всё для того, чтобы порадовать ребенка, который очень любит супергероя.

Актер также признался, что не знает, когда он вернется на съемочную площадку и работа над каким проектом, новым «Человеком-пауком» или экранизацией игры «Uncharted», начнется раньше после завершения карантина.

«Я был в Берлине, занимался фильмом „Uncharted“ с Марком Уолбергом. Мы все были готовы. Мы пришли на площадку для первого дня съемок, а потом нас отправили по домам, — рассказал Холланд. — Так что я не уверен, будем ли первым снимать этот фильм или „Человека-паука“. Я не знаю. Но оба фильма будут сняты, они оба очень сильные, с шикарными сценариями, так что остается только ждать. Я готов сыграть обоих персонажей. Я к тому, что уже достаточно много раз сыграл Человека-паука, могу его сыграть хоть завтра».

До начала повсеместной изоляции Холланд успел завершить съемки в драме братьев Руссо «Черри». Дата релиза картины пока не сообщается.