КиноПоиск

Том Холланд решил на неделю завязать с выпивкой. Но Райан Рейнольдс прислал ему ящик джина

Обсудить0

Во время записи нового выпуска передачи «Джимми Киммел в прямом эфире» Том Холланд признался, что пережить карантин в компании трех друзей ему отчасти помогает выпивка. По словам актера, они «постоянно пьяны», и он даже подумал временно завязать. В дело, однако, вмешался Райан Рейнольдс, который прислал ящик своего джина Aviation.

«В выходные я заявил, что не буду пить в течение недели, собирался взять перерыв на неделю, — говорит Холланд. — И в понедельник Райан Рейнольдс прислал мне ящик джина. Я такой: „Не буду пить всю неделю, вообще не буду пить“. И тут звонок в дверь, и там ящик джина от милого Райана».

«А на коробке надпись: „Немного дружелюбного соседского паучьего джина. С любовью, Райан“», — добавил Холланд.

Холланд не ограничился историей о посылке от Рейнольдса. Специально для трехлетнего сына Джимми Киммела Холланд примерил самодельный костюм Человека-паука — всё для того, чтобы порадовать ребенка, который очень любит супергероя.

Актер также признался, что не знает, когда он вернется на съемочную площадку и работа над каким проектом, новым «Человеком-пауком» или экранизацией игры «Uncharted», начнется раньше после завершения карантина.

«Я был в Берлине, занимался фильмом „Uncharted“ с Марком Уолбергом. Мы все были готовы. Мы пришли на площадку для первого дня съемок, а потом нас отправили по домам, — рассказал Холланд. — Так что я не уверен, будем ли первым снимать этот фильм или „Человека-паука“. Я не знаю. Но оба фильма будут сняты, они оба очень сильные, с шикарными сценариями, так что остается только ждать. Я готов сыграть обоих персонажей. Я к тому, что уже достаточно много раз сыграл Человека-паука, могу его сыграть хоть завтра».

До начала повсеместной изоляции Холланд успел завершить съемки в драме братьев Руссо «Черри». Дата релиза картины пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить

Смотрите также

«Скучаю по моему мужу»: Краткая история дружбы Тома Холланда и Джейка Джилленхола

«Скучаю по моему мужу»: Краткая история дружбы Тома Холланда и Джейка Джилленхола

16 апреля14
Том Холланд и Джейк Джилленхол поучаствовали в фитнес-челлендже. Они надели футболки, стоя на руках

Том Холланд и Джейк Джилленхол поучаствовали в фитнес-челлендже. Они надели футболки, стоя на руках

3 апреля6
Том Холланд назвал безумным третьего «Человека-паука». Подтвердил дату начала съемок

Том Холланд назвал безумным третьего «Человека-паука». Подтвердил дату начала съемок

13 марта14
Том Холланд украл со съемок «Человека-паука» веб-шутеры и очки Тони Старка

Том Холланд украл со съемок «Человека-паука» веб-шутеры и очки Тони Старка

6 марта6

Главное сегодня

Фильм недели: «Спутник» — sci-fi про Чужого в позднем СССР, мечтающий быть чем-то большим

Сегодня4
Фильм недели: «Спутник» — sci-fi про Чужого в позднем СССР, мечтающий быть чем-то большим
Вышел японский CG-мультфильм о Чебурашке и Гене. В нем герои переодеваются в панд и кроликов

Вышел японский CG-мультфильм о Чебурашке и Гене. В нем герои переодеваются в панд и кроликов

час назад1
Том Холланд решил на неделю завязать с выпивкой. Но Райан Рейнольдс прислал ему ящик джина

Том Холланд решил на неделю завязать с выпивкой. Но Райан Рейнольдс прислал ему ящик джина

Сегодня, 13:233
Фиби Уоллер-Бридж: Как создательница «Дряни» научила нас не стыдиться
Портрет героя

Фиби Уоллер-Бридж: Как создательница «Дряни» научила нас не стыдиться

Вчера5
Ридли Скотт изменил финал «Гладиатора» прямо во время съемок. Он понял, что Максимус должен умереть

Ридли Скотт изменил финал «Гладиатора» прямо во время съемок. Он понял, что Максимус должен умереть

Сегодня, 12:2010
Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов последних лет

Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов последних лет

Сегодня, 10:467
Тизер-постер фильма «Оторви и выбрось»: Режиссер «Папа, сдохни» готовит приключенческую комедию

Тизер-постер фильма «Оторви и выбрось»: Режиссер «Папа, сдохни» готовит приключенческую комедию

Сегодня, 10:062
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт