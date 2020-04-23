Жена Криса Хемсворта не хочет видеть дома молот Тора. Но актер все равно его постоянно достает

В эфире передачи Джимми Киммела Крис Хемсворт рассказал, что он очень любит выставлять дома напоказ молот Тора, украденный со съемок. Проблема в том, что это не нравится его жене, актрисе Эльзе Патаки, которая постоянно убирает его обратно в кладовку.
«У него есть привычка скакать по разным местам, — признался Хемсворт, продемонстрировав Мьёльнир из первого «Тора». — Я ставлю его на каминную полку — моя жена убирает его обратно в кладовку. Я выставляю его на кухне — он возвращается обратно в кладовку».
В общей сложности у Хемсворта дома пять молотов Тора, которые он забрал себе с площадок в разное время. Другие актеры также любят присваивать себе разные сувениры со съемок.
- Свой Мьёльнир есть у Кейт Бланшетт, которая снималась с Хемсвортом в «Тор: Рагнарёк». Также у актрисы дома хранятся клинки Тауриэль из трилогии «Хоббит», эльфийские уши и ноги хоббитов.
- Том Холланд прикарманил веб-шутеры (приспособления для метания паутины) Человека-паука и очки Тони Старка из «Вдали от дома».
- Крис Пратт забрал куртку и несколько элементов костюма Звездного Лорда. По его словам, он сделал это, чтобы в образе своего персонажа навещать детей в больницах.
- У Чедвика Боузмана дома хранится браслет с бусами Кимойо из «Черной Пантеры».
- Себастиан Стэн и Карен Гиллан не стали забирать реквизит и вместо этого присвоили себе запасы геля, который помогал им надевать фальшивые металлические руки.
- О разных примерах кражи со съемок КиноПоиск рассказывал здесь.
Сейчас зрители могут увидеть Хемсворта в боевике «Тайлер Рейк: Операция по спасению», который уже доступен на Netflix.
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