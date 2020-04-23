Жена Криса Хемсворта не хочет видеть дома молот Тора. Но актер все равно его постоянно достает

В эфире передачи Джимми Киммела Крис Хемсворт рассказал, что он очень любит выставлять дома напоказ молот Тора, украденный со съемок. Проблема в том, что это не нравится его жене, актрисе Эльзе Патаки, которая постоянно убирает его обратно в кладовку.

«У него есть привычка скакать по разным местам, — признался Хемсворт, продемонстрировав Мьёльнир из первого «Тора». — Я ставлю его на каминную полку — моя жена убирает его обратно в кладовку. Я выставляю его на кухне — он возвращается обратно в кладовку».

В общей сложности у Хемсворта дома пять молотов Тора, которые он забрал себе с площадок в разное время. Другие актеры также любят присваивать себе разные сувениры со съемок.

Сейчас зрители могут увидеть Хемсворта в боевике «Тайлер Рейк: Операция по спасению», который уже доступен на Netflix.

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