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Майкл Мэдсен сделал карантинную версию своего танца из «Бешеных псов»

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Майкл Мэдсен, находясь в карантине в связи с пандемией коронавируса, решил вместе с семьей воссоздать знаменитый танец мистера Блондина из «Бешеных псов». В видео актер танцует по дому под песню «Stuck in the Middle With You», а в кадре появляются его жена и дети. У каждого из них заклеено ухо, словно отрезанное, как у полицейского в фильме. В финале ролика появляется сам Мэдсен, а также надпись: «Оставайтесь дома. Будьте осторожны».

Оригинальная сцена:

«Бешеные псы» — полнометражный дебют Тарантино, вышедший в 1992 году. Действие разворачивается после попытки неудачного ограбления, участники которого встречаются на складе и пытаются разобраться, что пошло не так. Фильм показал в прокате неплохой результат, но настоящую известность режиссеру принесла его следующая работа — «Криминальное чтиво».

Ролик Мэдсена был опубликован на YouTube-канале документальной картины о творчестве Квентина Тарантино «Однажды… Тарантино». Подробнее о ней КиноПоиск рассказывал здесь.

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