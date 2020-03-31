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Исследование: Сколько машин было разбито в «Форсажах»

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Страховые компании регулярно используют экшен-франшизу «Форсаж» в качестве тренинга для своих сотрудников: те смотрят фильмы, оценивают поврежденные и уничтоженные автомобили и высчитывают сумму возможных выплат. Таким образом, работники британской страховой компании Insure the Gap выяснили, что в общей сложности в семи фильмах серии было разбито 1487 машин.

Уничтоженные автомобили отдельно по фильмам:

В исследовании не учитывался «Форсаж 8» — вероятно, из-за сцены с «зомби-машинами», которыми управляла кибертеррористка Сайфер в исполнении Шарлиз Терон. Согласно информации CNBC, в фильме использовалось более 300 автомобилей, из чего разумно предположить, что финальное количество уничтоженных машин ближе к 1800.

Самой дорогой машиной, разбитой на экране, стал ливанский гиперкар ограниченного производства Lykan Hypersport, созданный компанией W Motors. Автомобиль, на котором в «Форсаже 7» главные герои прыгали между небоскребами Абу-Даби, стоит 3,5 млн долларов.

Общее количество разбитых машин наверняка вырастет после выхода «Форсажа 9». Картина ожидалась в кинотеатрах 20 мая 2020 года, но вспышка коронавирусной инфекции заставила студию Paramount перенести релиз картины на 2 апреля 2021-го.

Источник: ScreenRant

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