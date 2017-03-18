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«Заражение» и «Колл-центр»: КиноПоиск выяснил, какие проекты интересуют россиян во время пандемии

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Изучив посещаемость страниц на КиноПоиске, аналитики выяснили, что, несмотря на карантин, российских пользователей продолжают интересовать новинки кинопроката. Из общей картины выбивается только один проект — лента Стивена Содерберга «Заражение», вышедшая в 2011 году. За последние две недели страницу фильма на КиноПоиске просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.

Самые популярные фильмы и сериалы по числу посещений страниц на КиноПоиске (на 16—29 марта 2020 года):

Фильмы

  1. «Заражение»
  2. «Джентльмены»
  3. «Холоп»
  4. «Бладшот»
  5. «Тролли. Мировой тур»
  6. «Лед 2»
  7. «Человек-невидимка»
  8. «Отель „Белград“»
  9. «Достать ножи»
  10. «Паразиты»

Сериалы

  1. «Колл-центр»
  2. «Последний министр»
  3. «Магомаев»
  4. «Эпидемия»
  5. «Патриот»
  6. «Проект „Анна Николаевна“»
  7. «Содержанки»
  8. «Мир Дикого Запада»
  9. «Рик и Морти»
  10. «Половое воспитание»

29 марта дневная посещаемость КиноПоиска достигла исторического максимума — 3 миллиона 863 тысячи посетителей. Это почти в полтора раза больше, чем 2 марта, когда в России еще не началась активная кампания по борьбе с коронавирусом. В общей сумме за месяц у сервиса было более 50 миллионов уникальных пользователей.

Топ фильмов вышедших до 2019 года, интерес к страницам которых на КиноПоиске вырос за последнее время (по числу посещений):

  1. «Заражение»
  2. «Зеленая книга»
  3. «Начало»
  4. «Мотылек»
  5. «Гарри Поттер и философский камень»
  6. «Эпидемия»
  7. «28 дней спустя»
  8. «Носители»
  9. «Тайна Коко»
  10. «Интерстеллар»

«Заражение», «Зеленую книгу», «Джентльменов» и другие фильмы и сериалы вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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