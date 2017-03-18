«Заражение» и «Колл-центр»: КиноПоиск выяснил, какие проекты интересуют россиян во время пандемии

Изучив посещаемость страниц на КиноПоиске, аналитики выяснили, что, несмотря на карантин, российских пользователей продолжают интересовать новинки кинопроката. Из общей картины выбивается только один проект — лента Стивена Содерберга «Заражение», вышедшая в 2011 году. За последние две недели страницу фильма на КиноПоиске просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.
Самые популярные фильмы и сериалы по числу посещений страниц на КиноПоиске (на 16—29 марта 2020 года):
Фильмы
- «Заражение»
- «Джентльмены»
- «Холоп»
- «Бладшот»
- «Тролли. Мировой тур»
- «Лед 2»
- «Человек-невидимка»
- «Отель „Белград“»
- «Достать ножи»
- «Паразиты»
Сериалы
- «Колл-центр»
- «Последний министр»
- «Магомаев»
- «Эпидемия»
- «Патриот»
- «Проект „Анна Николаевна“»
- «Содержанки»
- «Мир Дикого Запада»
- «Рик и Морти»
- «Половое воспитание»
29 марта дневная посещаемость КиноПоиска достигла исторического максимума — 3 миллиона 863 тысячи посетителей. Это почти в полтора раза больше, чем 2 марта, когда в России еще не началась активная кампания по борьбе с коронавирусом. В общей сумме за месяц у сервиса было более 50 миллионов уникальных пользователей.
Топ фильмов вышедших до 2019 года, интерес к страницам которых на КиноПоиске вырос за последнее время (по числу посещений):
- «Заражение»
- «Зеленая книга»
- «Начало»
- «Мотылек»
- «Гарри Поттер и философский камень»
- «Эпидемия»
- «28 дней спустя»
- «Носители»
- «Тайна Коко»
- «Интерстеллар»
«Заражение», «Зеленую книгу», «Джентльменов» и другие фильмы и сериалы вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.