КиноПоиск

Исследование: Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

Обсудить0

Просмотрев послужной список 50 актеров, сайт Guarantorloans.com выяснил, кому чаще всего доставались роли отрицательных персонажей. В результате первое место в списке занял Роберт Де Ниро, который 19 раз появлялся на экране в образе злодея. Среди его проектов — «Крестный отец 2», «Славные парни», «Приключения Рокки и Буллвинкля», «Неприкасаемые».

На втором месте оказался Петер Стормаре, 17 раз сыгравший негодяев, включая роли в фильмах «Константин» и «Плохие парни 2»сериале «Побег». Замыкает тройку лидеров Рон Перлман — у него 16 ролей злодеев, включая появление в комедии «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» и боевике «Блэйд 2».

В целом список выглядит следующим образом:

Подсчет проводился на основе данных онлайн-базы IMDb и страницы Wikipedia, посвященной экранным злодеям. При этом учитывались все проекты с участием актеров, включая мультсериалы.

Источник: Guarantorloans.com

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Пол Радд отметил 51-й день рождения. В сети вновь принялись шутить насчет его бессмертия

Пол Радд отметил 51-й день рождения. В сети вновь принялись шутить насчет его бессмертия

7 апреля7
Сэмюэл Л. Джексон больше не король мата в Голливуде. Его сместил Джона Хилл

Сэмюэл Л. Джексон больше не король мата в Голливуде. Его сместил Джона Хилл

6 апреля7
Дж. К. Роулинг запустила программу для фанатов Гарри Поттера в карантине

Дж. К. Роулинг запустила программу для фанатов Гарри Поттера в карантине

5 апреля2
Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

3 апреля4

Главное сегодня

Фильм недели: «Эмма.» — чем смешит и изумляет экранизация Остин с Аней-Тейлор Джой

Сегодня1
Фильм недели: «Эмма.» — чем смешит и изумляет экранизация Остин с Аней-Тейлор Джой
Исследование: Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

Исследование: Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

27 минут назад1
Солнце, воздух и вода: 15 фильмов в ожидании лета

Солнце, воздух и вода: 15 фильмов в ожидании лета

Вчера2
Кайл МакЛоклен пересмотрел пилот «Твин Пикс» и пообщался с фанатами

Кайл МакЛоклен пересмотрел пилот «Твин Пикс» и пообщался с фанатами

час назад0
Делаем кино дома: Как самому переснять «Титаник», «Матрицу» и «Темного рыцаря»

Делаем кино дома: Как самому переснять «Титаник», «Матрицу» и «Темного рыцаря»

Вчера3
Находка дня: Как менялся рейтинг «Игры престолов», «Друзей», «Ходячих мертвецов» и других сериалов
Бюро находок

Находка дня: Как менялся рейтинг «Игры престолов», «Друзей», «Ходячих мертвецов» и других сериалов

3 часа назад4
Режиссер нового «Бэтмена» не собирается снимать «очередной фильм о Темном рыцаре»

Режиссер нового «Бэтмена» не собирается снимать «очередной фильм о Темном рыцаре»

Сегодня, 14:416
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт