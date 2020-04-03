Исследование: Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

Просмотрев послужной список 50 актеров, сайт Guarantorloans.com выяснил, кому чаще всего доставались роли отрицательных персонажей. В результате первое место в списке занял Роберт Де Ниро, который 19 раз появлялся на экране в образе злодея. Среди его проектов — «Крестный отец 2», «Славные парни», «Приключения Рокки и Буллвинкля», «Неприкасаемые».

На втором месте оказался Петер Стормаре, 17 раз сыгравший негодяев, включая роли в фильмах «Константин» и «Плохие парни 2», сериале «Побег». Замыкает тройку лидеров Рон Перлман — у него 16 ролей злодеев, включая появление в комедии «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» и боевике «Блэйд 2».

В целом список выглядит следующим образом:

Подсчет проводился на основе данных онлайн-базы IMDb и страницы Wikipedia, посвященной экранным злодеям. При этом учитывались все проекты с участием актеров, включая мультсериалы.

Источник: Guarantorloans.com

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