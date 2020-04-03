Исследование: Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

Просмотрев послужной список 50 актеров, сайт Guarantorloans.com выяснил, кому чаще всего доставались роли отрицательных персонажей. В результате первое место в списке занял Роберт Де Ниро, который 19 раз появлялся на экране в образе злодея. Среди его проектов — «Крестный отец 2», «Славные парни», «Приключения Рокки и Буллвинкля», «Неприкасаемые».
На втором месте оказался Петер Стормаре, 17 раз сыгравший негодяев, включая роли в фильмах «Константин» и «Плохие парни 2», сериале «Побег». Замыкает тройку лидеров Рон Перлман — у него 16 ролей злодеев, включая появление в комедии «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» и боевике «Блэйд 2».
В целом список выглядит следующим образом:
- Роберт Де Ниро — 19;
- Петер Стормаре — 17;
- Рон Перлман — 16;
- Тим Карри — 15;
- Джеймс Вудс — 15;
- Винни Джонс — 14;
- Гари Олдман — 14;
- Кристофер Уокен — 14;
- Малкольм МакДауэлл — 14;
- Сэмюэл Л. Джексон — 13;
- Аль Пачино — 13;
- Уиллем Дефо — 12;
- Брюс Пэйн — 11;
- Кевин Спейси — 11;
- Эд Харрис — 11;
- Лив Шрайбер — 11;
- Питер Грин — 10;
- Джон Малкович — 10;
- Кристоф Вальц — 9;
- Джон Траволта — 9;
- Винсент Д’Онофрио — 9;
- Роберт Патрик — 9;
- Брайан Стил — 9;
- Кифер Сазерленд — 9;
- Марк Стронг — 9;
- Майкл Шеннон — 9;
- Уильям Фихтнер — 9;
- Кевин Бейкон — 9;
- Бенисио дель Торо — 8;
- Аль Леонг — 8;
- Кевин Дюран — 8;
- Стив Бушеми — 8;
- Майкл Уинкотт — 8;
- Джонни Депп — 8;
- Вуди Харрельсон — 8;
- Майкл Китон — 8;
- Эрик Робертс — 8;
- Бен Кингсли — 8;
- Пауэрс Бут — 7;
- Уильям Форсайт — 7;
- Дэнни Трехо — 7;
- Джош Бролин — 7;
- Гай Пирс — 7;
- Рэй Лиотта — 7;
- Брюс Уиллис — 7;
- Джим Керри — 7;
- Майкл Рукер — 7;
- Сигурни Уивер — 7;
- Хавьер Бардем — 7;
- Сэм Рокуэлл — 7.
Подсчет проводился на основе данных онлайн-базы IMDb и страницы Wikipedia, посвященной экранным злодеям. При этом учитывались все проекты с участием актеров, включая мультсериалы.
Источник: Guarantorloans.com
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