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Американцы посмотрели в марте 1,25 млрд минут «Правосудия Спенсера». На втором месте — «Офис»

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Согласно данным аналитической компании Nielsen, за первые три недели марта 2020 года пользователи разных стрим-сервисов в общей сложности посмотрели 400 млрд минут контента. Это на 85% больше, чем за тот же период 2019-го. Самым просматриваемым стал боевик Питера Берга «Правосудие Спенсера», набравший 1,25 млрд минут просмотров.

Самые просматриваемые фильмы и сериалы на стриминг-платформах (9—15 марта):

Пик пришелся на 16 марта, когда было просмотрено 156,1 млрд минут контента. Это на 22% больше, чем на предыдущей неделе, и в 2,2 раза выше показателей схожей недели прошлого года.

Стоит отметить, что Nielsen учитывает только просмотры на телевизорах, не затрагивая компьютеры или мобильные телефоны. Но даже в этом случае просмотры стриминг-контента на телевизорах показали рост: 16 марта 23% всех просмотров осуществлялось на телевизорах. В 2019-м было лишь 16%.

Самая большая доля просмотров (29%) пришлась на Netflix. YouTube оказался на втором месте с 20%, а замыкает тройку лидеров Hulu с 10%.

Подобный скачок связан в первую очередь с повсеместным карантином из-за коронавируса COVID-19. Чтобы остановить распространение болезни, многие находятся в изоляции, и в результате стриминг-платформы стали главным источником контента для людей, вынужденных целый день проводить дома.

Источник: Variety

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