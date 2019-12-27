Согласно данным аналитической компании Nielsen, за первые три недели марта 2020 года пользователи разных стрим-сервисов в общей сложности посмотрели 400 млрд минут контента. Это на 85% больше, чем за тот же период 2019-го. Самым просматриваемым стал боевик Питера Берга «Правосудие Спенсера», набравший 1,25 млрд минут просмотров.
Самые просматриваемые фильмы и сериалы на стриминг-платформах (9—15 марта):
- «Правосудие Спенсера» (Netflix) — 1,25 млрд минут;
- «Офис» (Netflix) — 1,23 млрд минут;
- «На районе» (Netflix) — 1,14 млрд минут;
- «Любовь слепа» (Netflix) — 872 млн минут;
- «Мыслить как преступник» (Netflix) — 695 млн минут;
- «Анатомия страсти» (Netflix) — 653 млн минут;
- «Охотники» (Amazon) — 612 млн минут;
- «Дело Гэбриэля Фернандеза» (Netflix) — 572 млн минут;
- «Морская полиция: Спецотдел» (Netflix) — 570 млн минут;
- «Видоизмененный углерод» (Netflix) — 425 млн минут.
Пик пришелся на 16 марта, когда было просмотрено 156,1 млрд минут контента. Это на 22% больше, чем на предыдущей неделе, и в 2,2 раза выше показателей схожей недели прошлого года.
Стоит отметить, что Nielsen учитывает только просмотры на телевизорах, не затрагивая компьютеры или мобильные телефоны. Но даже в этом случае просмотры стриминг-контента на телевизорах показали рост: 16 марта 23% всех просмотров осуществлялось на телевизорах. В 2019-м было лишь 16%.
Самая большая доля просмотров (29%) пришлась на Netflix. YouTube оказался на втором месте с 20%, а замыкает тройку лидеров Hulu с 10%.
Подобный скачок связан в первую очередь с повсеместным карантином из-за коронавируса COVID-19. Чтобы остановить распространение болезни, многие находятся в изоляции, и в результате стриминг-платформы стали главным источником контента для людей, вынужденных целый день проводить дома.
Источник: Variety
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