Сэмюэл Л. Джексон больше не король мата в Голливуде. Его сместил Джона Хилл

Сайт BuzzBingo провел исследование и выяснил, какие актеры чаще всего ругаются в кадре. Просмотрев 3500 киносценариев они выяснили, что Сэмюэл Л. Джексон, считавшийся одним из самых матерящихся актеров кино, на самом деле занимает лишь третье место с 301 ругательством. На втором месте оказался Леонардо ДиКаприо с 361 ругательством. Чаще других в фильмах неприлично выражался Джона Хилл, на счету которого 376 ругательств.

Они также высчитали, сколько ругательств в среднем приходится у актеров на 1000 слов. Здесь Джексон не попал даже в тройку. Его место занял ДиКаприо с показателем в 10,7, а второе место досталось Адаму Сэндлеру с 12,3. Лидерство же вновь у Хилла, у которого 22,9 ругательства на каждую тысячу слов.

Среди фильмов лидирует «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, где насчитали 715 ругательств. На втором месте по мату — «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с 646 случаями мата. На третьей позиции вновь фильм Скорсезе — «Казино» с 606 ругательствами.

Несмотря на то, что Джексон уступил Хиллу, для многих он продолжает оставаться королем ругательств в кино — в первую очередь благодаря своему коронному «motherf***er». Недавно он даже зачитал сказку «Оставайтесь, ****, дома».

Источник: BuzzBingo