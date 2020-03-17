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Джаред Лето 12 дней медитировал вдали от цивилизации. И ничего не знал о коронавирусе

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Звезда «Реквиема по мечте» Джаред Лето признался в Instagram, что упустил момент, когда ситуация с коронавирусом Covid-19 стала столь тяжелой. Актер и музыкант рассказал, что 12 дней назад отправился на медитацию в пустыню, полностью отрезав себя от внешнего мира. Вернулся он в «совершенно другой мир», где люди сидят в самоизоляции и избегают контактов.

«Вау. 12 дней назад я начал тихую медитацию в пустыне, — написал Лето. — Мы были полностью изолированы. Никаких телефонов, никакой связи и прочего. Мы понятия не имели, что происходит за пределами комплекса».

«Вчера мы вышли в совершенно другой мир, — продолжает актер. — Который изменился навсегда. Взрыв мозга, мягко говоря. Я получаю сообщения от друзей и родных со всего света и наверстываю упущенное. Надеюсь, вы и ваши близкие в порядке. Посылаю всем лучи положительной энергии. Оставайтесь внутри. Оставайтесь в безопасности».

Коронавирус Covid-19, давший о себе знать в конце 2019 года, распространился по всему миру за два месяца. В нескольких странах уже введено экстренное положение, люди самоизолируются и работают из дома, запрещаются массовые собрания. Закрываются границы, отменяются важные мероприятия. На данный момент зафиксировано 170 тысяч случаев заражения. 6650 погибло.

В это непростое время звезды Голливуда дают советыпросят не забывать о гигиене, карантине в случае возникновения симптомов и о социальной дистанции во избежание лишних контактов с другими людьми. Райан Рейнольдс пошел чуть дальше и вместе с женой Блейк Лайвли пожертвовал 1 млн долларов организациям Америки и Канады, которые поставляют еду пожилым и малоимущим.

«Заботьтесь о своем теле и душе, — написал актер. — Оставьте место для радости. Позвоните кому-то, кто находится в изоляции и кому требуется связь с миром».

Рейнольдс не упустил возможности поддеть Хью Джекмана, с которым они уже много лет ведут шуточную войну, и добавил в конце номер телефона звезды «Логана»: 1-555-😢-ХЬЮ.

Если премьеру не перенесут из-за коронавируса, то 30 июля зрители смогут увидеть Лето в роли вампира в экранизации комиксов «Морбиус».

Чтобы не пропустить релиз картины, добавьте ее в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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