Автор «Войны миров Z» дал инструкцию на время пандемии Covid-19

Макс Брукс, автор книги о зомби-апокалипсисе «Война миров Z», выложил в своем Twitter видео, в котором посоветовал подписчикам соблюдать меры безопасности во время пандемии Covid-19. Вместе с ним в ролике появляется его отец, режиссер Мэл Брукс.

«Я Макс Брукс. Мне 47 лет, — начинает писатель. — Это мой отец Мэл Брукс, ему 93 года. Если я подхвачу коронавирус, со мной, скорее всего, ничего не случится. Но если я заражу его, то он может передать болезнь Карлу Райнеру, а тот — Дику Ван Дайку. И так я сам не замечу, что убил целое поколение комедийных легенд. Когда дело касается коронавируса, я должен думать о тех, кого могу заразить. И вы тоже».

Брукс призвал подписчиков соблюдать социальную дистанцию, избегать публичных мест, по возможности оставаться дома, мыть руки и не подходить к людям ближе чем на 6 футов (около двух метров).

Ранее с похожими советами массово выступили звезды Голливуда. В своих соцсетях Хью Джекман, Себастиан Стэн, Арнольд Шварценеггер, Джессика Альба и другие подчеркнули необходимость гигиены, а также поделились мемами на тему карантина.

В 2003 году Макс Брукс опубликовал книгу «Руководство по выживанию среди зомби». В ней он допустил существование зомби и поделился советами по выживанию в случае апокалипсиса. В 2013 году по другому произведению Брукса был снят одноименный блокбастер «Война миров Z», где по сюжету неизвестный вирус превращает людей в зомби по всему миру.

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 170 тысяч человек. Смертельных исходов — 6650.

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