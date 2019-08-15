Идрис Эльба заразился коронавирусом

Звезда сериалов «Лютер» и «Прослушка» Идрис Эльба объявил в Twitter, что у него обнаружен коронавирус Covid-19. Актер записал видео с женой, Сабриной Доур, и рассказал, что сдал анализы не из-за наличия каких-либо симптомов, а после того как понял, что контактировал с зараженным человеком. По словам Эльбы, он чувствует себя хорошо и самоизолировался, чтобы не распространять болезнь дальше.
Эльба призвал своих подписчиков не забывать мыть руки и придерживаться социального расстояния, избегая лишних контактов с другими людьми.
Одним из первых актеров, рассказавших о заражении коронавирусом, стал Том Хэнкс. Это произошло в Австралии, во время подготовки к съемкам в безымянном байопике База Лурмана о жизни Элвиса Пресли. После этого о заражении рассказала актриса Ольга Куриленко.
Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 169,9 тысяч человек. Смертельных исходов — 6644.
О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.
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