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Идрис Эльба заразился коронавирусом

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Звезда сериалов «Лютер» и «Прослушка» Идрис Эльба объявил в Twitter, что у него обнаружен коронавирус Covid-19. Актер записал видео с женой, Сабриной Доур, и рассказал, что сдал анализы не из-за наличия каких-либо симптомов, а после того как понял, что контактировал с зараженным человеком. По словам Эльбы, он чувствует себя хорошо и самоизолировался, чтобы не распространять болезнь дальше.

«Этим утром анализы показали у меня наличие Covid-19. Я чувствую себя ОК. У меня пока нет симптомов, но я изолировался, как только узнал о возможном контакте с вирусом. Оставайтесь дома и будьте практичными. Буду держать вас в курсе по поводу то, что со мной происходит. Без паники».

Эльба призвал своих подписчиков не забывать мыть руки и придерживаться социального расстояния, избегая лишних контактов с другими людьми. 

Одним из первых актеров, рассказавших о заражении коронавирусом, стал Том Хэнкс. Это произошло в Австралии, во время подготовки к съемкам в безымянном байопике База Лурмана о жизни Элвиса Пресли. После этого о заражении рассказала актриса Ольга Куриленко.

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 169,9 тысяч человек. Смертельных исходов — 6644.

О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

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