«Мойте руки и берегите себя»: Звезды Голливуда призвали не забывать о гигиене на время коронавируса

За последний уик-энд киностудии заморозили десятки проектов из-за вспышки коронавируса. Съемки фильмов и сериалов в срочном порядке ставят на паузу, а актеров отправляют домой на карантин. Многие из них решили призвать подписчиков к безопасности на время пандемии, поделившись советами и шутками в своих соцсетях.
Например, Себастиан Стэн записал видео, в котором он тщательно моет руки, и подписал его: «Будьте осторожны. Подумайте о своих близких, родителях, детях, стариках. Будьте добры и не забывайте о других. Мойте руки». Недавно актер вернулся из Праги, где из-за эпидемии остановили съемки его сериала «Сокол и Зимний Солдат».
К нему присоединились Арнольд Шварценеггер, записавший два видео вместе со своими питомцами, Джессика Альба, Джош Бролин и Хью Джекман.
Джекману флешмоб удался только со второй попытки. После первого видео его раскритиковали за пустую трату ресурсов: в нем актер танцевал в ванной, пока вода лилась из крана. Так что Джекман извинился и записал новый ролик.
Оливия Уайлд на примере горящих спичек показала, как важно на время пандемии придерживаться самоизоляции.
Джеймс Ганн призвал использовать время в карантине для просмотра кино и предложил 10 фильмов, которые стоит увидеть во время изоляции.
Другие звезды выступили с шутками и мемами. Так, Зак Брафф выложил кадр из «Клиники» с титром «Никаких рук», призывая отказаться от физических контактов на время пандемии.
Элисон Бри опубликовала афишу «Сообщества», где главные герои изображены в медицинских масках. «Берегите себя!» — добавила звезда ситкома.
Джо Манганьелло выложил сцену из «Человека-паука». У Питера Паркера и Флэша Томпсона также появились защитные маски, а ключевая фраза «Я не хочу драться с тобой» была заменена на «Я не хочу заразить тебя».
Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс опубликовал кадр с Хоакином Фениксом в маске и напомнил, что одним из первых начал практиковать «социальное расстояние», когда люди стараются не подходить близко друг к другу.
Кирнан Шпика, звезда «Леденящих душу приключений Сабрины», намекнула на карантин, выложив кадр из сериала «Безумцы», на котором ее героиня накрыта целлофановым пакетом.
Вуди Харрельсон выступил лаконично: на известной фреске Микеланджело Бог протягивает Адаму жидкое мыло.
Ну, а Джонни Ноксвилл показал, как хулиган дезинфицирует турникет в метро перед прыжком.
О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.
КиноПоиск собрал 14 фильмов и сериалов, которые можно посмотреть во время карантина.