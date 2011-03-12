«Мойте руки и берегите себя»: Звезды Голливуда призвали не забывать о гигиене на время коронавируса

За последний уик-энд киностудии заморозили десятки проектов из-за вспышки коронавируса. Съемки фильмов и сериалов в срочном порядке ставят на паузу, а актеров отправляют домой на карантин. Многие из них решили призвать подписчиков к безопасности на время пандемии, поделившись советами и шутками в своих соцсетях.

Например, Себастиан Стэн записал видео, в котором он тщательно моет руки, и подписал его: «Будьте осторожны. Подумайте о своих близких, родителях, детях, стариках. Будьте добры и не забывайте о других. Мойте руки». Недавно актер вернулся из Праги, где из-за эпидемии остановили съемки его сериала «Сокол и Зимний Солдат».

К нему присоединились Арнольд Шварценеггер, записавший два видео вместе со своими питомцами, Джессика Альба, Джош Бролин и Хью Джекман.

Джекману флешмоб удался только со второй попытки. После первого видео его раскритиковали за пустую трату ресурсов: в нем актер танцевал в ванной, пока вода лилась из крана. Так что Джекман извинился и записал новый ролик.

Оливия Уайлд на примере горящих спичек показала, как важно на время пандемии придерживаться самоизоляции.

Stay home. It’s all we can do. (@juan_delcan) pic.twitter.com/eLLj341gPE — olivia wilde (@oliviawilde) March 15, 2020 «Оставайтесь дома. Это все, что мы сейчас можем сделать».

Джеймс Ганн призвал использовать время в карантине для просмотра кино и предложил 10 фильмов, которые стоит увидеть во время изоляции.

10 GREAT MOVIES YOU LIKELY HAVEN'T SEEN TO STREAM WHILE YOU SELF-QUARANTINE. It's important for the health of our world to practice social distancing as much as possible. In the service of you doing this & in the hopes you will, I’ve come up with this list. #QuarantineAndChill — James Gunn (@JamesGunn) March 13, 2020

Другие звезды выступили с шутками и мемами. Так, Зак Брафф выложил кадр из «Клиники» с титром «Никаких рук», призывая отказаться от физических контактов на время пандемии.

Элисон Бри опубликовала афишу «Сообщества», где главные герои изображены в медицинских масках. «Берегите себя!» — добавила звезда ситкома.

Джо Манганьелло выложил сцену из «Человека-паука». У Питера Паркера и Флэша Томпсона также появились защитные маски, а ключевая фраза «Я не хочу драться с тобой» была заменена на «Я не хочу заразить тебя».

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс опубликовал кадр с Хоакином Фениксом в маске и напомнил, что одним из первых начал практиковать «социальное расстояние», когда люди стараются не подходить близко друг к другу.

Кирнан Шпика, звезда «Леденящих душу приключений Сабрины», намекнула на карантин, выложив кадр из сериала «Безумцы», на котором ее героиня накрыта целлофановым пакетом.

Вуди Харрельсон выступил лаконично: на известной фреске Микеланджело Бог протягивает Адаму жидкое мыло.

Ну, а Джонни Ноксвилл показал, как хулиган дезинфицирует турникет в метро перед прыжком.

О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.