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«Мойте руки и берегите себя»: Звезды Голливуда призвали не забывать о гигиене на время коронавируса

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За последний уик-энд киностудии заморозили десятки проектов из-за вспышки коронавируса. Съемки фильмов и сериалов в срочном порядке ставят на паузу, а актеров отправляют домой на карантин. Многие из них решили призвать подписчиков к безопасности на время пандемии, поделившись советами и шутками в своих соцсетях.

Например, Себастиан Стэн записал видео, в котором он тщательно моет руки, и подписал его: «Будьте осторожны. Подумайте о своих близких, родителях, детях, стариках. Будьте добры и не забывайте о других. Мойте руки». Недавно актер вернулся из Праги, где из-за эпидемии остановили съемки его сериала «Сокол и Зимний Солдат».

К нему присоединились Арнольд Шварценеггер, записавший два видео вместе со своими питомцами, Джессика Альба, Джош Бролин и Хью Джекман.

Джекману флешмоб удался только со второй попытки. После первого видео его раскритиковали за пустую трату ресурсов: в нем актер танцевал в ванной, пока вода лилась из крана. Так что Джекман извинился и записал новый ролик.

Оливия Уайлд на примере горящих спичек показала, как важно на время пандемии придерживаться самоизоляции.

«Оставайтесь дома. Это все, что мы сейчас можем сделать».

Джеймс Ганн призвал использовать время в карантине для просмотра кино и предложил 10 фильмов, которые стоит увидеть во время изоляции.

Другие звезды выступили с шутками и мемами. Так, Зак Брафф выложил кадр из «Клиники» с титром «Никаких рук», призывая отказаться от физических контактов на время пандемии.

Элисон Бри опубликовала афишу «Сообщества», где главные герои изображены в медицинских масках. «Берегите себя!» — добавила звезда ситкома.

Джо Манганьелло выложил сцену из «Человека-паука». У Питера Паркера и Флэша Томпсона также появились защитные маски, а ключевая фраза «Я не хочу драться с тобой» была заменена на «Я не хочу заразить тебя».

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс опубликовал кадр с Хоакином Фениксом в маске и напомнил, что одним из первых начал практиковать «социальное расстояние», когда люди стараются не подходить близко друг к другу.

Кирнан Шпика, звезда «Леденящих душу приключений Сабрины», намекнула на карантин, выложив кадр из сериала «Безумцы», на котором ее героиня накрыта целлофановым пакетом.

Вуди Харрельсон выступил лаконично: на известной фреске Микеланджело Бог протягивает Адаму жидкое мыло.

Ну, а Джонни Ноксвилл показал, как хулиган дезинфицирует турникет в метро перед прыжком.

О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

КиноПоиск собрал 14 фильмов и сериалов, которые можно посмотреть во время карантина.

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