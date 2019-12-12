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Мы бесплатно открываем доступ к КиноПоиск HD до конца апреля

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Ситуация из-за пандемии коронавируса меняется каждый день, и многие люди в России оказались на карантине или приняли решение о самоизоляции.

В связи с этим мы открываем бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD до конца апреля для всех пользователей, у кого сейчас нет подписки. Воспользоваться этим смогут и те, кто раньше оформлял подписку на пробный период, а потом не продлил ее. КиноПоиск HD доступен на всех платформах: Smart TV, ПК и мобильные приложения.

По промокоду POKAVSEDOMA доступно более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. А еще вы сможете пользоваться всеми возможностями подписки «Яндекс.Плюс» — это «Яндекс.Музыка» без ограничений, скидки в «Яндекс.Такси» и другие преимущества. Активировать промокод можно по ссылке: https://clck.ru/MWXLh.

Кроме того, специально для всех, кто сейчас остается дома, мы сделали подборку того, что можно посмотреть или пересмотреть (и на что всегда не хватало времени). Тут и франшиза «Мстители», и фильмы о Гарри Поттере, и все сезоны «Друзей».

Пусть вынужденное пребывание дома превратится в приятный киносериальный марафон. Помните о мерах безопасности и оставайтесь здоровы.

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