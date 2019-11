Абонемент в кино КиноПоиск Go

Представляем абонемент КиноПоиск Go, который дает возможность целых полгода выгодно смотреть кино на большом экране, а также дома и в дороге.

Зачем нужен абонемент?

С абонементом КиноПоиск Go у вас меньше причин откладывать просмотр новинки, зато есть веские основания завести привычку ходить в кино. КиноПоиск Go действует полгода и рассчитан на одну кинопремьеру в месяц, а значит, вы сможете посмотреть целых 6 фильмов в кино по абонементу. Мы сотрудничаем почти со всеми кинотеатрами, поэтому вы просто выбираете удобный сеанс и используете КиноПоиск Go для оплаты. Важно: билет должен стоить не дороже 500 рублей в Москве, 350 рублей — в других городах, и пока в абонемент не включен IMAX. В остальном ограничений нет.

А если у меня не получилось сходить в кино в этом месяце?

Если в этом месяце что-то пошло не так, неиспользованный просмотр всегда можно обменять на покупку фильма на КиноПоиске и посмотреть его дома, когда вам будет удобно.

Так, пока все круто, а что-то еще входит в абонемент?

Конечно! В абонемент входит 6 месяцев подписки на онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD, а это значит, если вы не идете в кино, кино идет к вам! Тысячи крутых фильмов и сериалов ждут встречи с вами этим и любым другим вечером на hd.ru или в приложении КиноПоиска.

Мы также включили в абонемент подписку «Яндекс.Плюс», которая дает дополнительные преимущества на сервисах «Яндекса». С «Плюсом» в перерывах между фильмами и сериалами можно слушать музыку онлайн и офлайн, со скидкой пользоваться каршерингом и заказывать такси.

КиноПоиск Go — это действительно выгодно?

Каждый поход в кино с абонементом обходится дешевле, чем если бы вы купили билет как обычно. Представим, что я живу в Санкт-Петербурге, где билет в среднем стоит 300 рублей и 6 походов в кино обойдутся мне примерно в 1800 рублей. Прибавим к этому 1614 рублей за полгода КиноПоиск HD (по 269 рублей в месяц) и получим 3414 рублей. А с КиноПоиск Go все это стоит... подожди-подожди... всего 1200 рублей.

Почему такое количество фильмов и такая цена?

Перед тем как официально запустить КиноПоиск Go, мы провели исследования в нескольких городах. Мы предложили абонемент абсолютно разным людям и внимательно изучили, сколько фильмов в месяц они успевают посмотреть и сколько в среднем стоит билет в кино в их городе. Постепенно мы нашли золотую середину — она и отражена в настоящих тарифах.

Кстати, еще мы регулярно обновляем раздел с самыми ожидаемыми фильмами прямо в вашем личном кабинете — так вы ничего не пропустите.

В комментариях вы всегда можете оставить отзывы и пожелания, а здесь узнать информацию о тарифе в вашем городе и оформить КиноПоиск Go.