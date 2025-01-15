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В Казахстане теперь можно купить билеты в кино на КиноПоиске

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Сейчас такая возможность открыта для кинотеатров сетей «Kinopark» и «Kinoplexx» — это больше половины залов Казахстана. Купить билеты онлайн можно как на сайте, так и в мобильном приложении.

Ориентируйтесь на кнопку «Расписание и билеты» на карточках фильмов или откройте афишу кинотеатров и найдите интересный вам фильм там.

Выберите дату, и перед вами появится список всех сеансов в разных кинотеатрах, а фильтры под строкой с датой помогут выбрать самый удобный.

На сайте можно выбрать сеансы по названию кинотеатра и по станции метро, найти только утренние, дневные или вечерние показы, оставить только формат IMAX и так далее.

В мобильном приложении можно найти сеансы в ближайшем кинотеатре, а также отфильтровать их по названию кинотеатра, станции метро или улицы.

Нажмите на кнопку с удобным сеансом, и перед вами появится схема зала. Занимайте лучшие места!

Оплатите билеты банковской картой. Ее можно сохранить, тогда в следующий раз покупка билетов займет еще меньше времени.

Проверьте входящие: купленные билеты придут на почту, привязанную к вашему аккаунту на КиноПоиске. Также вы можете отправить ссылку на билет себе в СМС и сохранить информацию в Wallet. Распечатывать билеты не нужно — в зал можно будет пройти по QR-коду из письма.

Сюрприз для первых 5000 покупателей: любые билеты со скидкой 15% по промокоду KZKINO при заказе на сумму от 1500 тенге.

Киноға барайық! Пишите в комментариях, на какой фильм вы собираетесь в ближайшее время.

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