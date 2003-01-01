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Новая главная и другие дополнения: Сиквел по вашим отзывам

Сегодня, 20:03Обсудить0

В прошлый раз мы призывали вас исследовать новую главную страницу сайта и оставлять в комментариях свои замечания и предложения. Большое спасибо всем, кто откликнулся!

Внимательно изучив все отзывы, мы добавили новые фишки и внесли некоторые изменения. Возможно, встретившись с ними на сайте, вы узнаете в них ваши предложения.

Что уже сделано

1. Раздел «Медиа» поднялся выше в навигационном списке — теперь до подразделов «Новости» и «Статьи» минимум движений.

2. Список разделов стал появляться на странице только тогда, когда он вам точно нужен. А если вы задумались и случайно задели логотип мышкой, ничего не произойдет.

3. Список разделов закреплен на главной странице, когда вы листаете ее вниз. Так он всегда будет под рукой на случай, если вам срочно понадобится другой раздел или при пролистывании вы не найдете того, что искали.

4. Страница с лентой всех рецензий вернулась!

5. В редакционных материалах появилась кнопка для быстрого перехода к комментариям. Это удобно, когда вы хотите добраться до комментариев сразу же после прочтения, не отвлекаясь на новости и предлагаемые статьи.

6. Кнопка «Наверх» теперь есть и на новых страницах.

Что из этого списка вы уже заметили? Как вам? Пишите в комментариях.

И приятный спойлер: разделы с ожидаемыми фильмами, ближайшими премьерами и цифровыми релизами скоро появятся на главной.

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