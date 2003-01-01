На КиноПоиске появились детские билеты в кинотеатры «КАРО»

Теперь на КиноПоиске можно купить детские билеты в кинотеатры сети «КАРО» — они на 25% дешевле обычных. Постараемся ответить на главные вопросы родителей. Если что-то не расскажем, спрашивайте в комментариях.

Сколько лет должно быть ребенку?

От 4 до 12 лет. Детям до 3 лет вообще не нужен билет на сеансы 0+, если они сидят у родителей на коленях.

На какие фильмы можно взять детский билет?

Это должен быть мультик или фильм с ограничением по возрасту 0+, 6+ (пятилеткам не смотреть!) или 12+.

На некоторые картины может действовать ограничение департамента по управлению кинопоказом, также детские билеты не предусмотрены для показов в рамках проектов «Мульт в кино» и «КАРО Арт». Все это учтено в нашей системе.

Где выбрать категорию детского билета при покупке на КиноПоиске?

Детские билеты покупаются там же, где и обычные — на сайте и в мобильном приложении. Зайдите на страницу фильма, который собираетесь посмотреть, и нажмите на кнопку «Расписание и билеты».

Только на сайте: откройте всю афишу кинотеатров в вашем городе по кнопке «Билеты в кино». Она доступна в верхней части любой страницы рядом со строкой поиска.

Выберите сеанс в кинотеатре «КАРО», и поверх схемы зала (не заметить невозможно) мы покажем вам специальное окно, где нужно будет выбрать именно детский билет. В тот же заказ вы сможете добавить взрослый билет или несколько других.

Можно ли купить сразу несколько детских билетов?

Да, просто отмечайте детский тип билета перед выбором места.

Может ли по детскому билету пройти в зал очень хитрый взрослый?

Вряд ли. Скорее всего, билетеры поймут, что «ребенку» давно не 12.

Пишите в комментариях, какой семейный фильм или мультик должны посмотреть все в этом мире, даже те, кому уже не положен детский билет.