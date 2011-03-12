6 лучших трейлеров недели: «Душа», «Черная Вдова» и «Центральный парк»

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«Видоизмененный углерод: Восстановленный»

Аниме-сериал, расширяющий киновселенную «Видоизмененного углерода». Главным героем все еще выступает бывший боец сопротивления, а ныне наемник Такэси Ковач, который на планете Латимер расследует убийство босса якудза и в результате будет вынужден защищать девушку-татуировщицу, обладающую загадочной силой. По уже устоявшейся традиции аниме для Netflix выполнено в неприятном 3D, но хочется верить, что авторы компенсируют недостатки картинки интересным сюжетом и забористым экшеном.

«Душа»

Если судить по трейлеру, то новый мультфильм студии Pixar по духу ближе к «Головоломке» и «Тайне Коко», чем к «Вперед» или «Вверх». В центре сюжета — учитель музыки Джо, который умер и попал в мир до жизни, противоположность загробного мира, где молодые души готовятся отправиться на землю. Но одна душа под номером 22 не видит смысла в жизни, ведь та ведет исключительно к смерти.

«Круиз по джунглям»

Новая попытка Disney заработать в кино на своих аттракционах. На этот раз на экране объединили Эмили Блант и Дуэйна Джонсона, отправив их в плавание по Амазонке на поиски волшебного цветка. Мешают им дикая природа, древнее зло и негодяи в исполнении Джесси Племонса (на подлодке) и Пола Джаматти.

«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой»

Полнометражное аниме про котика по сценарию Мари Окады. Обычная, казалось бы, японская старшеклассница живет своей обычной японской жизнью. Но когда девушка влюбляется в одноклассника, а тот не обращает на нее никакого внимания, она решает, что единственный способ добиться его расположения — стать кошечкой. Вскоре также выяснится, что существует волшебный кошачий мир и вернуться в человеческое обличье не так просто.

«Центральный парк»

Комедийный мультсериал Apple TV+ от авторов «Закусочной Боба» со звездным актерским составом (Кристен Белл, Титус Берджесс, Давид Диггс, Джош Гад, Кэтрин Хан, Лесли Одом-мл., Стэнли Туччи). Действие разворачивается в Центральном парке в Нью-Йорке, где постоянно происходит что-то забавное и встречаются сотни странных людей. Существование парка раздражает только Битси, которая намерена построить на его месте новый район.

«Черная Вдова»

Если Marvel/Disney не передумают из-за коронавируса, то уже в конце апреля зрители увидят картину о сольных приключениях Наташи Романофф. Отдельно от Мстителей Наташе придется разбираться с собственным прошлым, «Красной комнатой» — программой по созданию Вдов, профессиональных убийц и шпионов. Тренирует их наемник Таскмастер, способный в точности копировать чужие движения.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.