Какие трейлеры недели посмотреть: «На связи», «Грейхаунд» и «Семь ступеней к вечному блаженству»

«Артемис Фаул»

«Артемис Фаул» — серия популярных книг ирландского писателя Йона Колфера. Сюжет вращается вокруг антигероя-вундеркинда, обнаружившего под землей магический мир, населенный эльфами, гномами и троллями. Историю Артемиса давно хотели перенести на большой экран, и студия даже привлекла к работе Кеннета Брану, но в какой-то момент в проекте засомневались. Он немного пособирал пыль на полке и теперь готовится увидеть свет в мае 2020 года.

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«Грейхаунд»

Том Хэнкс вернулся в море. На этот раз он оказался на борту эсминца «Грейхаунд», который в 1942 году в составе конвоя из 37 кораблей должен был преодолеть Атлантический океан и не стать жертвой немецких подлодок. Хэнкс сыграл капитана «Грейхаунда» Эрнеста Краузе — бывалого морского офицера, до этого не участвовавшего в военных действиях. Но в итоге именно его навыки и инстинкты помогут спасти экипаж «Грейхаунда».

«Королевство», второй сезон

Полноценный трейлер к костюмному хоррору про зомби в древней Корее. Коварный советник ничем не гнушается, чтобы узурпировать власть и трон, поэтому решает использовать ужасную эпидемию в своих тиранических целях. А тем временем перед положительными героями во главе с законным наследником престола, предусмотрительно объявленным предателем, стоит непосильная задача — сквозь орды плотоядных монстров пробиться к дворцу, восстановить справедливость и постараться в процессе не умереть. Ходят слухи, что в эпизодической роли появится звезда Чон Джи-хён.

«На связи»

Новый продюсерский проект Криса Миллера и Фила Лорда — анимационная комедия о семье Митчелл, чье дорожное путешествие прерывается повсеместным восстанием машин. Они рассчитывали хорошо провести время в пути и сплотиться всей семьей, но вместо этого вынуждены разбираться с буйными роботами, безумными тостерами и кровожадными автоматами по продаже газировки.

«Приди ко мне»

Психологический хоррор, действие которого по нынешним тенденциям развивается вдали от цивилизации. Главная героиня выросла в женской секте, поклоняющейся лидеру-мужчине. Девушка всю жизнь прожила в глухом лесу, не имея понятия о современных технологиях и окружающем мире, и, хотя она считается дочерью пастыря, вскоре должна стать его очередной женой. Драма о взрослении, манипуляции, мужской власти над женщиной и триллер о крушении идеалов тоже интересно вписываются в современную повестку.

«Семь ступеней к вечному блаженству ведут через врата, выбранные святым Сторшем»

Поскольку Тайка Вайтити теперь стал всеобщим любимцем и обладателем «Оскара», из закромов извлекли фестивальное инди с его участием. Черная комедия рассказывает о молодой провинциальной паре, которая радостно переезжает в новую квартиру в большом городе. Но счастье длится недолго: вскоре выясняется, что в их ванне очень любят совершать ритуальные самоубийства последователи культа некоего святого Сторша, который именно в этой ванне некоторое время назад покончил с собой.

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