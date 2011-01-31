8 лучших трейлеров недели: «Атомные самураи», «Королевство» и «Мир Дикого Запада»

«Атомные самураи»

Международный трейлер японского фильма об аварии на атомной станции «Фукусима-1» в результате сильного землетрясения в марте 2011 года скроен в лучших традициях американских блокбастерных трейлеров и, скорее всего, показывает весь имеющийся экшен картины. Это история об отважных сотрудниках АЭС и добровольцах, которые, рискуя жизнью, на протяжении нескольких дней делали все возможное, чтобы остановить разрушение ядерного реактора и минимизировать урон окружающей среде.

«Беги»

Триллер с элементами хоррора о гиперзаботливой матери. Женщина контролировала каждый шаг дочери с самого ее рождения и растила девочку в полной изоляции (инвалидная коляска, домашнее обучение). Уже будучи подростком, дочь начинает подозревать, что очень сильно любящая ее мать явно что-то скрывает. Завязка сюжета напоминает историю семьи Бланшар, о которой недавно выходил сериал «Притворство».

«Возвращайся в Китай»

Независимая драма, снятая американкой тайваньского происхождения — на модную тему отношений американизированных азиатов с исторической родиной и, как водится, частично автобиографическая. Избалованная дочь китайского миллионера привыкла широко жить на папины деньги, но однажды тот ставит условие: девушка должна год прожить в Китае и работать на его собственной фабрике по производству игрушек. Первоначальный ужас героини сменится апатией, а вскоре и вдохновением. В роли китаянки — американка японо-филиппинского происхождения Анна Акана.

«Заговор против Америки»

Мини-сериал, основанный на романе Филипа Рота, говорит на очень непростые темы ненависти и антисемитизма. Но это проект не только об альтернативной истории США, где к власти пришел летчик Чарльз Линдберг, выставивший американских евреев злодеями, которые пытаются втянуть страну в войну с гитлеровской Германией. Это еще и история о трагедии отдельных людей, в том числе тех, кто, несмотря ни на что, продолжает поддерживать зло. «Заговор против Америки» будет доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Королевство», второй сезон

Продолжение популярного сериала в необычном сеттинге — древнюю Корею накрывает зомби-эпидемия. В первом сезоне нам рассказали, как сделать из человека плотоядного ходячего мертвеца, во втором, возможно, поведают, как от этой напасти вылечить. Наследный принц и его соратники все еще противостоят не только толпам шустрой нечисти, но и коварному королевскому советнику, и кто победит, мы вряд ли узнаем скоро, так как уже ходят слухи о третьем сезоне.

«Мир Дикого Запада», третий сезон

После окончания «Игры престолов» «Мир Дикого Запада» стал для канала HBO одним из главных проектов. На новый сезон возлагаются большие надежды, и в производство вложились по-крупному. Дорогие декорации, новые локации, летающие машины, сложные эффекты и даже гигантские охранные роботы — все это зрители увидят в третьем сезоне, который стартует 15 марта. Первый и второй сезоны сериала сейчас доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Незваный гость»

Корейский триллер о предполагаемом паразите в семье. Мужчина уже 25 лет страдает от посттравматического синдрома из-за того, что, будучи ребенком, потерял младшую сестру. Внезапно после стольких лет отсутствия девушка находится, и семейство ее счастливо принимает, но наш герой совсем не уверен, что она та, за кого себя выдает. Тут тоже не обойдется без искажающих реальность медикаментов, семейных тайн, скрытых мотивов и ложных воспоминаний.

«Удивительные истории», первый сезон

«Удивительные истории» — ремейк сериала-антологии из 1980-х, состоящий из нескольких эпизодов-рассказов, объединенных темой фантастики. Трейлер охватывает только первые пять серий из десяти, но даже он отлично дает понять, что ждет зрителей — захватывающий проект о людях, столкнувшихся с неизвестным.

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