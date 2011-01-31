Уэс Андерсон, горящий Дев Патель и охота на нацистов — в лучших трейлерах недели

«Банды Лондона», первый сезон

Режиссер «Рейда» Гарет Эванс смешал свои любимые боевые искусства с суровой реальностью лондонской преступности. В результате на свет появился остросюжетный сериал, где типичные уличные разборки превратились в жестокий балет с ножами и кровищей. Выглядит впечатляюще.

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«Время охоты»

Участник программы Special Gala грядущего Берлинского кинофестиваля — криминальный триллер в неонуарных тонах. В безрадостном корейском будущем после финансового кризиса страна превратилась в трущобы. Четверо парней, мечтая о лучшей жизни, грабят казино, и теперь за ними охотится опасный преступный элемент. Все это совсем нетипично для корейских реалий и является скорее оммажем картинам о криминальной молодежи из парижских или лондонских пригородов.

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«Крутой учитель Онидзука: Ранние годы», первый сезон

Сняв для Netflix небезынтересный с киноманской точки зрения сериал о культовом порнорежиссере, Эидзи Утида теперь сделал для Amazon шоу по популярной манге. Это история о ранних годах будущего учителя Онидзуки, когда он был еще безответственным старшеклассником и со своими дружками-гопниками постоянно влипал в неприятности. Но сильнее уличных разборок парней интересовали, конечно же, девушки. 1990-е, панковский задор, молодость и отвязность — нечастые гости в современном кино.

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«Легенда о Зеленом рыцаре»

Мифы о короле Артуре настолько плотно врезались в популярную культуру, что на их основе можно сделать все что угодно — от реалистичного боевика до мультсериала о футболистах. Дэвид Лоури взял из артурианы отдельную историю о сэре Гавейне и Зеленом рыцаре, смешал в равных долях фэнтези и реализм и сделал фильм, который моментально завораживает. И да, в нем играет Дев Патель, у которого в какой-то момент очень эффектно горит голова.

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«Охота»

Сатира, которая успела оскорбить американских консерваторов одним фактом своего существования. Им очень не понравилось, что в фильме либеральная элита охотится на обычных работяг. В результате студия отменила релиз картины, но по прошествии времени все-таки решила ее выпустить. Создатели даже надеяться, что «Охоту» посмотрит президент США Дональд Трамп — один из главных критиков проекта.

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«Охотники», первый сезон

По окончании Второй мировой войны, многие члены нацисткой партии избежали наказания и переехали в другие страны. Некоторые из них оказались в Штатах, где начали работать на американское правительство. Такое поворот не устроил евреев, которые в 1970-х начали настоящую охоту, убив несколько сотен выходцев из Третьего рейха. На основе этого спустя несколько десятилетий сняли сериал с Аль Пачино и Логаном Лерманом, который в скором времени и выпустит Amazon.

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«Французский диспетчер»

Новый фильм Уэса Андерсона выглядит как нарезка из предыдущих работ Уэса Андерсона, что не делает его менее очаровательным и необычным. Сюжет вращается вокруг редакции американского журнала во Франции и рассказывает три отдельные истории о революцию, искусстве и любви. С поистине звездным актерский составом.

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На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.