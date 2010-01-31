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5 лучших трейлеров недели: «Форсаж 9», «Бунтарь 3» и «Пила: Спираль»

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«Бунтарь 3»

Известный защитник всех обиженных и оскорбленных в исполнении Тайгера Шроффа возвращается, чтобы снова нести в мир справедливость. На этот раз его брата похитили сирийские злодеи, и нашему герою придется немножко разрушить целую страну и искоренить местный терроризм. Понятное дело, ничего хуже, чем разъяренный болливудский герой, с Сирией произойти уже не может. Вершить правосудие он предпочитает голыми руками и акробатикой.

«Звонок»

Корейский фантастический триллер с участием двух молодых звезд, одна из которых больше известна на Западе по фестивальному хиту «Пылающий» — явный расчет на международный прокат. Героини живут в одном доме, но в разное время. Их разделяет 20 лет, и они общаются по домашнему телефону. Сначала между ними завязывается дружба, и девушка из настоящего решает предотвратить трагическое событие в прошлом своей новой знакомой, но вскоре это странным образом начинает влиять на нее саму.

«Опасный элемент»

Трейлер биографической картины о жизни и карьере Марии Кюри до краев наполнен энергичными нарезками о научных исследованиях. Розамунд Пайк играет женщину, которая решила рассказать миру о существовании радиации, но вместо этого столкнулась с непониманием и неуважением. В конечном итоге мир принял ее открытие и изменился навсегда.

«Пила: Спираль»

Крис Рок взялся перезагрузить выдохшуюся франшизу о пытках. Опасные игры и смертельные ловушки остались на месте, но теперь они облачены в интересную историю об отцах и детях. В центре сюжета — нью-йорский коп, который хочет доказать всем, что он достоин своего знаменитого отца, но вместо этого становится очередной жертвой хитрого маньяка.

«Форсаж 9»

Как и «Миссия: невыполнима», каждый новый фильм серии «Форсаж» пытается переплюнуть своего предшественника. Законы физики давно отправились в топку, так что в девятой части зрителей ждут летающие машины, автомобили с реактивными двигателями, масштабные аварии и прочие безумные трюки, за которую все так любят эту франшизу. 

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