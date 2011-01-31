6 лучших трейлеров недели: «Кэндимен», «Рассказы из Петли» и «Лига монстров»

«Безупречный»

Милый и харизматичный Хью Джекман решил попробовать себя в роли если не полноценного злодея, то точно малоприятного и скользкого типа. Черная комедия «Безупречный» основана на реальных событиях из прошлого сценариста Майка Маковски и рассказывает о школьном суперинтенданте престижной школы в Нью-Йорке, который в поте лица трудится над улучшением жизни школьников. Благородная миссия, правда, не мешает ему успешно тратить общий бюджет на свои собственные нужды.

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«Берлин, Александерплац»

Новая экранизация одноименного романа, участник текущего кинофестиваля в Берлине. Теперь действие перенесено в современность, а у главного героя изменились цвет кожи и происхождение. Нелегальный мигрант из Западной Африки, хоть и поклялся стать лучшим человеком, все равно под влиянием обстоятельств вливается в подпольный мир немецкой столицы: соблазнительные женщины, опасные криминальные мужчины, ночь, улица, неон, расплата.

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«Кэндимен»

Ремейк/сиквел хоррора из 1990-х о чикагском убийце, которого можно вызвать, пять раз повторив его имя перед зеркалом. Новый фильм одновременно продолжает оригинал и расширяет его мифологию, превращая странный слэшер в хитрый ужастик о сумасшествии и городских легендах.

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«Лига монстров»

Студия Paramount объединила в одном мультфильме две интересные темы — рестлинг и гигантских монстров. Действие проекта разворачивается в мире, где монстры сражаются на арене на потеху публики и считаются настоящими звездами. Девушка Винни мечтает пойти по стопам отца и начинает тренировать монстра-аутсайдера Стива, который должен стать новым чемпионом.

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«Рассказы из Петли», первый сезон

Новый сериал Amazon — адаптация одноименного иллюстрированного издания Симона Столенхага. Она наполнена необычными изображениями, где повседневная действительность соседствует с фантастикой. Тут в лесу можно встретить робота, а снег иногда идет снизу-вверх. И все из-за «Петли» — специальной машины, созданной для изучения и раскрытия секретов Вселенной.

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«Сибирь»

Автобиографический артхаус Абеля Феррары, на днях показанный на Берлинском кинофестивале. Уиллем Дефо снова выступает в качестве альтер эго режиссера, но, в отличие от слишком реалистичной предыдущей картины «Томмазо», теперь его герой оказывается в подсознании автора, не вполне здоровом. Фильм рассказывает об уже немолодом мужчине, который в условной заснеженной Сибири держит бар и после новости о беременности любовницы окунается в болезненные и зачастую кошмарные видения из собственного прошлого и, возможно, будущего.

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На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.