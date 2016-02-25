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Стивен Спилберг не будет снимать «Индиану Джонса 5». Его может заменить режиссер «Логана»

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Стивен Спилберг, поставивший все фильмы об Индиане Джонсе, оставил пост режиссера пятого фильма франшизы. Вместо него режиссерское кресло проекта может занять Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»). Сейчас с постановщиком идут переговоры.

Спилберг присмотрит за производством «Индианы Джонса 5» в качестве продюсера. Согласно источникам Variety, Спилберг лично решил отказаться от проекта и сделал это исключительно из желания передать бразды правления персонажем другому поколению, которое сможет привнести в историю что-то свое.

  • На данный момент о сюжете «Индианы Джонса 5» ничего не известно. Изначально сценарий продолжения написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода»), но впоследствии студия пригласила Джона Кэздана, написавшего «Хана Соло» вместе с отцом, чтобы он переработал текст.
  • Харрисон Форд вновь возьмется за хлыст и вернется в роли Индианы Джонса.
  • По словам Форда, они планировали приступить к съемкам в ближайшее время, «примерно через два месяца». Однако в другом интервью он отметил, что у них «проблемы с графиком и сценарием», и, прежде чем начать производство, они намерены со всем окончательно разобраться.
  • Смена режиссера в итоге может привести к переносу релиза, как уже происходило несколько раз. «Индиана Джонс 5» был объявлен в 2016 году и ожидался в кинотеатрах летом 2019-го. После этого премьеру перенесли на июль 2020-го, но в итоге из-за затянувшейся работы над сценарием новой датой релиза назначили 9 июля 2021 года.
  • Последний фильм — вышедшая в 2008 году лента «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — показал в прокате хороший результат (790,6 млн долларов), но был плохо принят критиками и считается худшей частью франшизы. В общей сложности касса серии составляет 1,96 млрд долларов.
  • Спилберг сейчас заканчивает работу над «Вестсайдской историей» — первым мюзиклом в своей карьере. Картина появится в российских кинотеатрах 21 января 2021 года.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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