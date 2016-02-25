Стивен Спилберг не будет снимать «Индиану Джонса 5». Его может заменить режиссер «Логана»

Стивен Спилберг, поставивший все фильмы об Индиане Джонсе, оставил пост режиссера пятого фильма франшизы. Вместо него режиссерское кресло проекта может занять Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»). Сейчас с постановщиком идут переговоры.

Спилберг присмотрит за производством «Индианы Джонса 5» в качестве продюсера. Согласно источникам Variety, Спилберг лично решил отказаться от проекта и сделал это исключительно из желания передать бразды правления персонажем другому поколению, которое сможет привнести в историю что-то свое.

На данный момент о сюжете «Индианы Джонса 5» ничего не известно. Изначально сценарий продолжения написал Дэвид Кепп «Парк Юрского периода» ), но впоследствии студия пригласила Джона Кэздана , написавшего «Хана Соло» вместе с отцом, чтобы он переработал текст.

Харрисон Форд вновь возьмется за хлыст и вернется в роли Индианы Джонса.

По словам Форда, они планировали приступить к съемкам в ближайшее время, «примерно через два месяца». Однако в другом интервью он отметил, что у них «проблемы с графиком и сценарием», и, прежде чем начать производство, они намерены со всем окончательно разобраться.

Смена режиссера в итоге может привести к переносу релиза, как уже происходило несколько раз. «Индиана Джонс 5» был объявлен в 2016 году и ожидался в кинотеатрах летом 2019-го. После этого премьеру перенесли на июль 2020-го, но в итоге из-за затянувшейся работы над сценарием новой датой релиза назначили 9 июля 2021 года.

Последний фильм — вышедшая в 2008 году лента «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — показал в прокате хороший результат (790,6 млн долларов), но был плохо принят критиками и считается худшей частью франшизы. В общей сложности касса серии составляет 1,96 млрд долларов.

«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — Спилберг сейчас заканчивает работу над «Вестсайдской историей» — первым мюзиклом в своей карьере. Картина появится в российских кинотеатрах 21 января 2021 года.