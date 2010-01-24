Lucasfilm начала работу над новыми «Звездными войнами». По слухам, это будет фильм о планете ситхов

Студия Lucasfilm запустила в разработку новый фильм франшизы «Звездные войны». Над картиной работают Джастин Диллард («Ловкость») и Мэтт Оуэнс («Люк Кейдж»), но на данный момент неизвестно, как они причастны к проекту. Предполагается, что Диллард займет режиссерское кресло и напишет сценарий совместно с Оуэнсом.
Проект находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности сюжета, персонажей, локаций или времени действия не раскрываются. Точно известно, что речь идет о полнометражной картине. Согласно источникам Deadline, лента расскажет о тайной планете ситхов Эксигол, на которой в «Скайуокер. Восход» скрывался Палпатин.
На данный момент не сообщается также, разрабатывается ли фильм для проката или будет выпущен на стрим-сервисе Disney+.
За последние годы студия Lucasfilm запустила в разработку несколько фильмов по «Звездным войнам», некоторые из которых уже были заморожены. В 2019 году глава Disney Боб Айгер заявил, что они намерены временно приостановить выпуск полнометражных «Звездных войн». Последние проекты («Хан Соло», «Скайуокер. Восход») показали в прокате посредственный результат, тогда как «Мандалорец», вышедший на Disney+ в ноябре 2019-го, стал невероятно популярным. По словам Айгера, в ближайшие годы студия намерена сосредоточиться на телевизионных проектах.
Проекты по «Звездным войнам» от Disney
- Над новой трилогией работали Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, авторы «Игры престолов», но в итоге они оставили проект из-за многомиллионной сделки с Netflix, заключенной в августе 2019 года.
- Отдельную трилогию должен создать режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон, но он сейчас занят сиквелом «Достать ножи», и судьба его проекта пока находится под вопросом.
- Сценаристка Лаэта Калогридис работала над картиной о Старой Республике — далеком прошлом «Звездных войн». О ленте давно не поступало свежей информации.
- Сообщалось, что «Звездные войны» предлагали поставить Тайке Вайтити, но режиссер всячески отрицает, что подобные переговоры имели место.
- Новую часть франшизы планирует спродюсировать Кевин Файги, глава студии Marvel. Не сообщается, в каком проекте заинтересован продюсер.
- В активном производстве находятся два сериала по «Звездным войнам» — приквел о Кассиане Андоре, шпионе повстанцев из «Изгоя-один», и безымянный сериал о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.