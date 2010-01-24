Lucasfilm начала работу над новыми «Звездными войнами». По слухам, это будет фильм о планете ситхов

Студия Lucasfilm запустила в разработку новый фильм франшизы «Звездные войны». Над картиной работают Джастин Диллард («Ловкость») и Мэтт Оуэнс («Люк Кейдж»), но на данный момент неизвестно, как они причастны к проекту. Предполагается, что Диллард займет режиссерское кресло и напишет сценарий совместно с Оуэнсом.

Проект находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности сюжета, персонажей, локаций или времени действия не раскрываются. Точно известно, что речь идет о полнометражной картине. Согласно источникам Deadline, лента расскажет о тайной планете ситхов Эксигол, на которой в «Скайуокер. Восход» скрывался Палпатин.

На данный момент не сообщается также, разрабатывается ли фильм для проката или будет выпущен на стрим-сервисе Disney+.

За последние годы студия Lucasfilm запустила в разработку несколько фильмов по «Звездным войнам», некоторые из которых уже были заморожены. В 2019 году глава Disney Боб Айгер заявил, что они намерены временно приостановить выпуск полнометражных «Звездных войн». Последние проекты («Хан Соло», «Скайуокер. Восход») показали в прокате посредственный результат, тогда как «Мандалорец», вышедший на Disney+ в ноябре 2019-го, стал невероятно популярным. По словам Айгера, в ближайшие годы студия намерена сосредоточиться на телевизионных проектах.

Проекты по «Звездным войнам» от Disney

Источник: Deadline

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