Съемки «Миссия: невыполнима 7» отменили из-за коронавируса. Кто еще пострадал от эпидемии

Студия Paramount временно заморозила производство боевика «Миссия: невыполнима 7» в Италии из-за распространения смертельного коронавируса пневмонии 2019-nCoV. На данный момент в стране зафиксировано 219 случаев заражения — самый высокий показатель за пределами Китая и Южной Кореи. И правительство приняло решение запретить массовые собрания людей. В итоге отменили съемки картины Кристофера МакКуорри, которые должны были пройти в Венеции в течение трех недель.

Согласно источникам Deadline, в связи с закрытием границ европейских стран, инициированным в попытке сдержать распространение болезни, студия рассматривает возможность продолжить работу над фильмом в другом месте или даже вернуться в США.

Таблоиды утверждали, что звезда франшизы Том Круз отдыхал в дорогостоящем отеле, когда стало известно о прекращении съемок. Источники Deadline опровергли эту информацию и сообщили, что актер не успел добраться до Италии.

Что такое коронавирус 2019-nCoV

Новый вид пневмонии дал о себе знать 31 декабря, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Правительство попыталось сдержать распространение и приняло меры по ограничению перемещений по стране, однако через несколько недель случаи заражения были зафиксированы и за пределами Хубэя. Сейчас отдельные случаи заболевания замечены в Японии, США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Франции и Германии. Заражено более 77 тысяч человек. Смертельных исходов — 2663. При этом 2589 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

Что происходит в Италии

Большая часть заражений зафиксирована на севере Италии, в регионах Пьемонт, Ломбардия, Венето, Фриули — Венеция-Джулия и Эмилия-Романья. В связи с этим правительство закрыло для посещения большую часть школ, музеев и кинотеатров, отменило культурные и публичные мероприятия в регионах, включая предстоящий Венецианский карнавал.

Северные регионы, где сосредоточено большинство кинотеатров страны, считаются самыми прибыльными в плане проката. По информации Национальной ассоциации кинотеатров Италии (ANEC), работу прекратили около 1830 залов, и в результате касса кинопроката страны резко снизилась на 44% по сравнению с прошлыми выходными и на 30% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года.



Кто еще пострадал из-за коронавируса

В Японии временно прекратил работу музей студии Ghibli. Это было сделано, после того как правительство Токио отменило все публичные мероприятия и попросило граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Музей будет закрыт для посещения с 25 февраля по 17 марта.

В середине февраля в Ухане от коронавируса скончался китайский режиссер Чанг Кай. Вместе с ним погибли его сестра, мать и отец. Как сообщает китайский журнал Caixin , постановщик умер 14 февраля, а родители скончались в течение двух недель до него. Семья провела несколько недель в карантине.

, постановщик умер 14 февраля, а родители скончались в течение двух недель до него. Семья провела несколько недель в карантине. О том, как коронавирус может сказаться на мировой киноиндустрии, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Deadline

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.