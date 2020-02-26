Apple запрещает кинозлодеям использовать iPhone

В новом видео Vanity Fair с разбором сцены из детектива «Достать ножи» режиссер Райан Джонсон раскрыл, что компания Apple тщательно следит за имиджем своих продуктов в кино и сериалах. В частности, она запрещает показывать на экране, как iPhone используется злодеями.

«Не уверен, стоит ли мне это говорить или нет, — рассказывает Джонсон в видео. — Ничего пошлого или чего-то такого, просто могу самому себе жизнь испортить со своим следующим детективом. Плевать, все равно расскажу, потому что это очень интересно. Apple позволяет использовать iPhone в фильме, но — и это чрезвычайно важный момент — когда вы смотрите детектив, плохие парни не могут использовать iPhone на камеру».

«Теперь каждый режиссер, у которого в фильме есть тайный злодей, хочет меня убить», — добавил постановщик.

В видео Джонсон рассказывает о сцене, в которой персонажи готовятся узнать текст завещания покойного патриарха Харлана Тромби. По словам режиссера, это была первая сцена, в которой в одном помещении собрался весь основой актерский состав. Режиссер признался, что не ожидал столь приятной атмосферы на площадке: все звезды отлично сработались и хорошо провели время в работе над картиной.

«Достать ножи» — история частного детектива Бенуа Блана, которого приглашают расследовать смерть знаменитого писателя Харлана Тромби. Считается, что старик покончил с собой, перерезав себе горло ножом, но Блан подозревает, что в деле далеко не все так просто. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.

Сюжет продолжения неизвестен, так как проект находится на самой ранней стадии разработки. Джонсон пока работает над сценарием. Точно известно, что в сиквеле будет полностью новый актерский состав, и только Дэниэл Крэйг вернется в роли Блана. По словам режиссера, он не намерен затягивать со съемками второго фильма и рассчитывает закончить картину до 2021 года.

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