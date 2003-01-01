Бокс-офис России: «Семейка Аддамс» торжествует, «Доктор Сон» недобрал

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

1. «Семейка Аддамс» (2-я неделя), 133 млн рублей (-63%), 550 тысяч зрителей, 16 842 сеанса



Общая касса «Семейки Аддамс» за 11 дней проката достигла 643 млн рублей. Как мы и предсказывали неделей ранее, вскоре мультфильм обойдет другой осенний анимационный релиз Universal — «Эверест», который собрал 681 млн рублей. Таким образом, «Семейка» займет третье место в списке самых кассовых мультфильмов года после «Как приручить дракона 3» и «Тайной жизни домашних животных 2». Впрочем, надолго удержаться на этом месте у «Семейки Аддамс» получится вряд ли: выходящее в конце ноября «Холодное сердце 2» явно нацелилось на суммы совсем иного порядка.

2. «Доктор Сон» (1-я неделя), 130 млн рублей, 429 тысяч зрителей, 24 647 сеансов

Хоррор Warner Bros. не оправдал ожиданий, стартовав заметно хуже «Кладбища домашних животных» (181 млн рублей в первый уик-энд). Среди универсальных причин слабых сборов на многих важных рынках — невнятная рекламная кампания, делающая упор на том, что зритель увидит продолжение классического фильма Стэнли Кубрика «Сияние». Это автоматически ограничивало целевую аудиторию хардкорными фанатами старого фильма за вычетом тех, кто считает, что никакого продолжения «Сиянию» не нужно. К ним добавились поклонники романа Стивена Кинга, не слишком, впрочем, популярного и явно не входящего в корпус обязательных к прочтению. В таких условиях привлечь зрителей, не являющихся киноманами и поклонниками хорроров, было почти невозможно. Именно об этом говорят цифры средней посещаемости. Получив отличную роспись, фильм идет в полупустых залах. В среднем на каждый сеанс было продано 17 билетов. Для сравнения: у «Семейки Аддамс» этот показатель равен 32.

3. «Малефисента: Владычица тьмы» (4-я неделя), 89 млн рублей (-60%), 352 тысячи зрителей, 8813 сеансов

Семейное фэнтези Disney за четыре недели заработало 1,801 млрд рублей. Все идет к тому, что картина обгонит «Джокера» (о нем ниже) и займет четвертую строчку в списке самых кассовых фильмов 2019 года после «Короля Льва», финала «Мстителей» и «Т-34».

4. «Терминатор: Темные судьбы», 2-я неделя, 78 млн рублей (-71%), 267 тысяч зрителей, 13 984 сеанса

Перезапуск «Терминатора» предсказуемо обвалился на второй неделе. За 11 дней картина заработала 441 млн рублей. Это больше финальной кассы хоррора «Чужой: Завет» (398 млн рублей). Вскоре релиз Fox превзойдет итоговый результат прошлогоднего «Хищника» (473 млн рублей). Но выше 550 млн рублей его сборы не поднимутся — это можно утверждать почти с 100-процентной уверенностью.

5. «Текст» (3-я неделя), 45 млн рублей (-43%), 151 тысяча зрителей, 4440 сеансов

Фильм Клима Шипенко оправдывает титул сарафанного хита, увеличивая к концу третьей недели проката свою стартовую кассу почти в четыре раза. Сейчас в копилке социального триллера 308 млн рублей. Среди российских релизов 2019 года «Текст» выглядит одним из самых успешных фильмов с точки зрения окупаемости: производственный бюджет проекта составил 75 млн рублей, относительно скромную промокампаню также сложно назвать сверхдорогой. Вскоре сборы «Текста» превзойдут финальный бокс-офис «Тайны печати дракона» (334 млн рублей). Похоже, этот кейс говорит о том, в какую сторону может двигаться российское кино дальше, если, конечно, продюсерам хочется, чтобы их фильмы приносили прибыль за счет кинотеатрального проката.

6. «Во все тяжкое» (1-я неделя), 37 млн рублей, 112 тысяч зрителей, 3534 сеанса

Независимая картина с Джонни Деппом в главной роли стартовала гораздо лучше «Игр разумов» (21 млн рублей) того же прокатчика («Экспонента Фильм»). Вообще, в истории «Экспоненты» это лучший старт. Позади остался прокатный результат «Апгрейда» (31 млн рублей). У фильма самая высокая средняя посещаемость среди новинок в топ-10 — 31 человек на одном сеансе.

7. «Девятая» (1-я неделя), 36 млн рублей, 134 тысячи зрителей, 16 100 сеансов

Иначе как провалом результат «Девятой» назвать сложно. 450-миллионный бюджет, именитый продюсер, заметная рекламная кампания, лучшая среди российских новинок роспись сеансов — все это не произвело на зрителей никакого впечатления. В качестве причин можно назвать и не слишком четкое позиционирование (мистический триллер? комедийный детектив? все сразу?), и морально устаревший концепт (Акунин, встречающий Гая Ричи, был бы страшно актуален в конце 2000-х, а не десятилетие спустя). Несколько неловко даже вспоминать о том, что четыре года назад выступление «Дуэлянта» (151 млн рублей на старте) воспринималось как не слишком впечатляющее.

8. «Джокер» (6-я неделя), 24 млн (-49%), 74 тысячи зрителей, 2276 сеансов

Главный долгожитель топ-10 за шесть недель проката аккумулировал 1,917 млрд рублей. Прошлогодние рекорды проката «Венома» (1,921 млрд) все же будут побиты. Еще пару месяцев назад это никто не мог предвидеть даже в самых смелых фантазиях.

9. «Верность» (2-я неделя), 21 млн рублей (-43%), 72 тысячи зрителей, 3506 сеансов

Второй после «Текста» успешный ноябрьский релиз отечественного производства — эротическая драма Нигины Сайфуллаевой. Фильм собрал в общей сложности 78 млн рублей и нацелился на итоговую кассу в районе 110—120 млн рублей. Отличный результат для российского арт-мейнстрима на уровне «Довлатова» (123 млн рублей), фестивальная судьба которого была более успешной.

10. «Робо» (2-я неделя), 11 млн рублей (-69%), 56 тысяч зрителей, 4474 сеанса

Семейный фильм Сарика Андреасяна покидает топ-10, собрав 62 млн рублей. Еще один пример того, как отживший свое концепт оказывается проигнорирован целевой аудиторией.