Что смотреть в кино: «Доктор Сон», «Девятая», «Райские холмы»

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«Доктор Сон»

Экранизация сиквела Стивена Кинга к его же роману «Сияние». Юэн Макгрегор играет Дэнни Торренса — мальчика, который выжил в населенном злыми духами отеле «Оверлук». Оказывается, призраки прошлого, как и воспоминания об обезумевшем отце, не оставили его. Сегодня Дэнни — завязавший алкоголик (прямо как папа) и работник хосписа. То самое «сияние», телепатический дар, помогает ему проникнуть в сознание умирающих и облегчить их последние минуты. Кажется, что жизнь налаживается, но тут на сцене появляются члены странного культа под руководством героини Ребекки Фергюсон. Они охотятся за «сияющими» детьми и пьют их энергию, мучая до смерти. Дэнни и его маленькой подруге, девочке-экстрасенсу Абре, приходится сразиться с ними. Так Торренс наконец одолеет страхи из своего прошлого.

Между двумя книгами Кинга прошло 35 лет, почти 40 — между новым фильмом и «Сиянием» Стэнли Кубрика. Широко известно, что Кинг ненавидел адаптацию, сделанную классиком. Однако режиссер Майк Флэнеган, ранее поставивший кинговскую «Игру Джеральда», подчеркнул, что «Доктор Сон» ссылается и на Кинга, и на Кубрика. В сценах флешбэков воссозданы некоторые эпизоды знаменитого фильма, а финал отсылает к финалу кинговского «Сияния», отрезанного Кубриком. Еще связь с Кубриком в «Докторе» подчеркивает камео Дэнни Ллойда, игравшего маленького Дэнни в 1980 году.

«Во все тяжкое»

Релиз, задуманный не то как творческое завещание, не то как триумфальное возвращение Джонни Деппа (мы подробно рассказывали, как его карьера оказалась под угрозой). Это вторая работа малоизвестного режиссера Уэйна Робертса, среди продюсеров — люди, помогавшие в экранизации «Ромового дневника» Хантера Томпсона. Скептически принятый после премьеры на Западе, у нас фильм может иметь хорошую прокатную судьбу благодаря неутихающей ностальгической любви к актеру.

Депп играет преподавателя литературы в колледже, которому диагностировали рак легких в последней стадии, отсюда и русское прокатное название «Во все тяжкое». В отличие от Уолтера Уайта, интеллектуал в кризисе среднего возраста никому не говорит о диагнозе, но использует смертный приговор в качестве повода пожить на всю катушку. В том числе пить, курить траву, заводить интрижки и требовать от студентов ловить каждый момент неповторимых дней их юности. Фильм явно ссылается на сюжет «Красоты по-американски», а герой вдохновлен самим Деппом, не желающим вести политкорректный и трезвый образ жизни.

«Девятая»

Продюсерский проект Александра Роднянского, в режиссерском кресле — переключившийся на блокбастеры Николай Хомерики. Кинокомикс об оккультизме и серийных убийствах в декорациях имперского Петербурга — в общем, тех же, в которых происходило действие «Дуэлянта» (во время съемок речь шла о том, что события обоих фильмов разворачиваются в одной вселенной). Отсылки к эстетике комикса в фильме получились в том числе и буквальные: историю в картинках сочиняет один из следователей (Дмитрий Лысенков). Вместе со старшим коллегой (Евгений Цыганов) сыщик пытается понять смысл явно ритуальных убийств, которые происходят по всей столице. Оказавшись в тупике, они обращаются к английской оккультистке Оливии, приехавшей в Россию на гастроли. В Лондоне в это время, надо думать, орудует Джек-потрошитель.

«Успех»

Павел Руминов, попробовавший себя, кажется, во всех жанрах, от страшного до слезовыжимательного, уверен, что снял свой лучший фильм — рассказ о творчестве, семейных ценностях и взрослении в России. Главный герой Артем (Роман Курцын в парике под Курта Кобейна) когда-то хотел стать рок-звездой. Теперь он играет на корпоративах и растит дочь, пока бывшая супруга и соратница делает карьеру в Америке. По словам приятеля, Артем стал больше похож на Укупника, чем на Кобейна. Однако популярность YouTube-ролика, в котором Артем поет дуэтом с дочерью, дарит ему новое обещание славы. Вскоре новообразованной семейной группой начинают интересоваться крупные продюсеры и компании. Папа-рокер ревнует свою маленькую звезду к ее успеху.

«Райские холмы»

Режиссерский дебют испанки Элис Вэддингтон — амбициозная антиутопия в антураже «прекрасной эпохи». Современная и своевольная девушка Ума (Эмма Робертс) необъяснимо переносится на высокотехнологичный изолированный остров, где все почему-то одеты старомодно-изысканно. Оказывается, здесь из девушек делают настоящих леди, чтобы в классово разделенном мире будущего они могли принадлежать к высшему обществу. А значит, уметь себя вести, быть элегантными, вежливыми и покорными. В остальном — рекреационные занятия, спа и психотерапия, настоящий рай под патронажем доброй Герцогини (Милла Йовович). Товарки-пленницы по несчастью (среди которых, например, Аквафина), кажется, готовы смириться с обучением, но Ума не оставляет надежды поднять бунт. Злободневный фильм Вэддингтон, отчасти вдохновленный «Рассказом служанки», называют одним из самых любопытных дебютов года.

«Руководство по сексу на втором свидании»

Чисто британская комедия, милый рассказ о том, как тяжело быть страстным, романтичным и уверенным себе в 28 лет. Общество, то есть друзья, родные и романтические фильмы, говорят недавно познакомившимся героям, что им уже пора в постель. Но секс — это так неловко! Парочка ведет беседы в вуди-алленовском духе, лежа в кровати и пытаясь хоть как-то сгладить смущение, но возникают все новые препятствия вроде нежданно постучавшейся в дверь бывшей. Нехитрую мораль о том, что взаимопонимание важнее секса, герои постигают долго и смешно.

«Jesus Is King: Фильм Канье Уэста»

С 8 ноября

Тридцатиминутный фильм-концерт Канье Уэста, новый альбом проповедей которого вышел в конце октября. Называть все это концертом, впрочем, не совсем верно, поскольку тут нет ни сцены, ни публики. Британский фотограф и клипмейкер Ник Найт снял, как рэпер и хор исполняют а капелла песни с того самого нового альбома Канье вперемежку с классическими госпелами. Эпиграф к фильму взят из Евангелия от Марка: «…исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие». Канье и хор поют в напоминающем обсерваторию здании, созданном художником Джеймсом Террелом в кратере посреди аризонской пустыни. Сквозь крышу, как в Пантеоне, проникает луч света, который освещает проповедника Уэста.