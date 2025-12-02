Как снять идеальный экшен и какие 8 фильмов изменили Голливуд: 16 новых книг о кино на ярмарке «non/fiction-2025»

Кинопоиск
С 4 по 7 декабря в Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы «non/fiction», где в этом году ожидается особенно много новинок, посвященных кинематографу. Кинопоиск выбрал 16 книг о кино, которые можно будет найти на ярмарке, — от философского анализа «киноглаза» и исследования нового цифрового договора со зрителем до биографии Филиппа Янковского, сценария Набокова и книги о хоррорах от нашего критика.

Станислав Зельвенский

«100 ужасов Станислава Зельвенского»

Издательство «Подписные издания» для Яндекс Книг

Сотня самых пугающих, изобретательных, кровавых и удушающих хорроров по мнению критика медиа Кинопоиска Станислава Зельвенского. Каждый фильм классифицируется по связанной с ним фобии, причем страхи могут быть совершенно неочевидными — от ужаса перед походом к врачу до кошмара незваных гостей.

Крис Нашавати

«Будущее наступило сейчас. 8 фильмов, которые изменили Голливуд»

Издательство «Альпина нон-фикшн», перевод с английского Натальи Луговой

«Инопланетянин», «Конан-варвар», «Бегущий по лезвию», «Нечто», «Безумный Макс 2», «Трон», «Звездный путь 2: Гнев Хана» и «Полтергейст» — эти восемь фильмов, вышедшие в 1982 году, изменили путь голливудского кино на следующие десятилетия. После их релиза режиссеры и продюсеры стали делать больший упор на научную фантастику, блокбастеры, поднимающие философские вопросы человеческого бытия, и хорроры, пугающие на уровне глубинного подсознания. В своей книге Нашавати рассказывает о том, как менялась индустрия, почему поворотный момент произошел именно в 1982 году и может ли современное кино так же измениться до неузнаваемости.

Михаил Ямпольский

«Жизнь — смерть, лицо — тело. Эволюция представлений о человеке и ее отражение в искусстве»

Издательство «Сеанс»

Книга крупного философа и теоретика кино написана по следам масштабной выставки, не совсем состоявшейся в 2022 году в ГМИИ им. Пушкина. Ямпольский пишет о том, как менялись в истории представления о человеческом теле, как эти изменения зафиксированы в текстах, как они отразились в искусстве. Любопытно, что книга о «воображаемой выставке» в Пушкинском выходит вслед за бестселлером Льва Данилкина о «воображаемом музее Ирины Антоновой», легендарного директора того же ГМИИ.

Камиль Гимазетдинов

«Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона»

Издательство Garage

Книга наблюдений о кинематографе Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Из разных кинолент этих непохожих стран Гимазетдинов собирает важные объединяющие элементы, из которых складывается кино Центральной Азии. В своей работе автор говорит не только о значимых и крупных фильмах этих стран, но и о небольших, порой любительских картинах; отмечает важные векторы и темы для каждой страны, схожести и различия, а также обращает внимание читателей на фильмы последних десятилетий.

Дэвид Бордуэлл

«Кинематограф Эйзенштейна»

Издательство «Бомбора»

Масштабное исследование американского киноведа и историка кино Дэвида Бордуэлла, посвященное творчеству Сергея Эйзенштейна. Автор в течение всей жизни занимался изучением поэтики кинематографа и написал множество теоретических книг, в том числе переведенный на русский язык сборник «Искусство кино. Введение в теорию и историю кинематографа». В новой же работе Бордуэлл рассказывает о том, как работал над своими фильмами Эйзенштейн, как выстраивались мизансцены в его картинах, как он рисовал светом, как отбирал кадры и монтировал, а также о том, почему наследие режиссера имеет такое значение для истории и теории кино.

Владимир Набоков

«Лолита. Сценарий»

Издательство Corpus, перевод с английского Андрея Бабикова

В 1959 году Стэнли Кубрик обращается к Набокову с просьбой написать сценарий для будущей экранизации «Лолиты». Тот сначала отнекивается, а потом, повинуясь вдохновению, «возможно, дьявольского происхождения», пишет поверх собственного романа то, что его советские современники называли «киноповестью». В ней много новых деталей, героев и эпизодов, а весь сюжет подан в несколько ином свете. Посмотрев фильм, Набоков приходит к выводу, «что Кубрик — великий режиссер, что его „Лолита“ — первоклассный фильм с блистательными актерами и что только искромсанные обрывки моего сценария были использованы в картине», но в итоге, помимо понятного раздражения, испытывает от картины удовольствие. В новом томе «Набоковской серии» издательства Corpus, помимо оригинального сценария, публикуется переписка Владимира и Веры Набоковых, касающаяся съемок фильма, а также подробное послесловие и комментарии переводчика Андрея Бабикова.

Пак Чхан-ук

«Миры Пак Чхан-ука: Откровенный портрет Пак Чхан-ука, созданный им самим»

Издательство «Бомбора»

Автор «Олдбоя» и «трилогии мести» рассказывает в своей книге о том, что повлияло на его творчество, какие темы для него наиболее значимы, как найти баланс между коммерческим кино и авторским. Книга отлично сочетается с походом в кино на его новый фильм «Метод исключения» — историю о кризисе человека, который всю жизнь занимался любимым делом и заботился о семье, но в один момент лишился всего.

Олег Ковалов

«Муратова. Рецепты гармонии от Киры Георгиевны»

Издательство «Сеанс»

Авторитетный петербургский киновед внимательно рассматривает фильмы и жизнь самой несоветской из советских режиссеров — в контексте и на фоне истории меняющейся страны.

Мария Кувшинова

«Новый договор. Кино и зритель после ИИ»

«Издательство Ивана Лимбаха»

Новая цифровая реальность — ИИ, генеративные видео, слоп, брейнрот и т. д. — буквально на глазах перестраивает границы и параметры визуальности. Нейросети меняют всё, от теории кино до формата фото и видео, а зрители (то есть все мы) оказываются и соавторами, и мельчайшими частицами безмерного глобального датасета. Реальность, преобразованная ИИ, создает новые отношения между экраном и зрителем, и Кувшинова исследует их не вполне сформировавшиеся свойства, опираясь на огромный фактический материал (в какой еще книге по теории кино можно увидеть на соседних страницах имена Жиля Делёза и Бомбардиро Крокодило) и ступая на нехоженые теоретические тропы.

Дарина Поликарпова

«Опыт киноглаза. Исследование кинематографической автономии»

Издательство НЛО

Тема книги звучит академично: петербургская исследовательница кино заново ставит вопрос о специфике экранного изображения, о том, что отличает «киноглаз» от взгляда человека. Постановка вопроса стара, как само кино, но для нынешнего времени такой ход мысли скорее редкость: говоря о кино, мы чаще обсуждаем сюжет, идеи, профессиональное мастерство или общественное звучание. Но как кино видит и слышит и чем его органы восприятия отличаются от человеческих? Сложность поставленных вопросов не превращает это издание в унылый кондуит. Автор будто берет тебя за руку и проводит сквозь галерею своих открытий и впечатлений; в этом рассказе много честности и подлинной страсти.

Эрика Балсом

«После уникальности. История распространения кино и видео-арта»

Издательство Garage

Преподавательница кино и медиа в Королевском колледже Лондона Эрика Балсом рассказывает в о том, почему зачастую мы представляем искусство как череду шедевров и знаменитых фамилий, как и кем формируется наше восприятие на самом деле.

Павел Родькин

«Постгуманистический реализм: искусство и искусственный интеллект»

Издательство «Совпадение»

Проблема замещения человека искусственным интеллектом с каждым годом беспокоит все чаще, так как нейросети становятся все совершеннее, но пока не могут полностью заменить творческий разум. Павел Родькин в своей книге размышляет о последствиях внедрения ИИ в творчество и в социокультурное пространство, а также о том, каким предстает перед нами будущее человечества.

Гильермо Арриага

«Спасти огонь»

Издательство NoAge, перевод с испанского Дарьи Синицыной

Роман мексиканского сценариста Гильермо Арриаги, работавшего над фильмами Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Сука-любовь» и «21 грамм». Это история о страсти, случайно вспыхнувшей между замужней женщиной-хореографом и убийцей своего отца. Арриага кинематографично строит свой текст на противопоставлении мира бедности и вынужденных решений и мира богатой интеллигенции, красоты и уродства, искренности и притворства, детально описывает круговорот насилия в тюрьме и за ее пределами, а также мучения героев в их клетках из стали и золота.

Светлана Павлова

«Сценаристка»

Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Второй (и лучший) роман недавней дебютантки, а также одна из самых живых и обаятельных книг года. У Павловой острый глаз и легкое перо, она точно ловит (и с иронией описывает) социальные пласты и жизненные стратегии нынешней Москвы, в ее тексте мелькают узнаваемые детали той обыденности, которая редко проникает в современную прозу — от невротического просмотра интервью в заблокированном YouTube до конфликта «уехавших» и «оставшихся». Как следует из названия, героиня не чужая в киноиндустрии, и в этой линии тоже много меткого и цепкого: гонорары, работа в сценарной группе, столкновение творческих амбиций с реальностью кинопроизводства. Собственно, сама книга — готовая основа для мини-сериала, и будет обидно, если кино ее проморгает.

Наталия Соколова

«Филипп Янковский. Только чужой текст. Творческая биография»

Издательство «Бомбора»

Портрет актера и режиссера Филиппа Янковского, который нечасто делится с публикой своей жизнью и уверяет, что «артист должен говорить только чужой текст». Наталия Соколова называет Янковского «профессиональной загадкой» и на протяжении 170 страниц пытается его разгадать. В книге можно найти архивные фотографии из постановок, в которых играл актер, а также анализ его ролей, размышления о его манере игры и биографию.

Роберт Макки

«Экшен. Как создать захватывающий сюжет в кино, играх и литературе»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Книга для тех, кто уже прочитал «Историю на миллион», а также пособия Макки о создании диалогов, арок и персонажей в сценариях и прозе. «Экшен» — тоже своего рода учебник для тех, кто хочет разобраться в природе создания одного из самых востребованных жанров.

