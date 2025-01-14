Что смотреть дома: «Граф Монте-Кристо», «Крейвен-охотник» и возвращение Кэмерон Диас

Высокобюджетная экранизация приключенческого романа Александра Дюма от создателей недавней дилогии «Три мушкетера». На Rotten Tomatoes у эпика почти идеальный рейтинг (96% положительных рецензий), а во Франции и России он стал хитом проката. Сюжет остался прежним. Молодой моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ) проводит 14 лет в тюрьме замка Иф по ложному обвинению, бежит из заключения, находит сокровище на таинственном острове и возвращается на родину под именем графа Монте-Кристо, чтобы отомстить обидчикам.

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