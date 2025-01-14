Что смотреть дома: «Граф Монте-Кристо», «Крейвен-охотник» и возвращение Кэмерон Диас

У подростков случается «Первый раз», а у офисных работников продолжается «Разделение». В вестерне Александра Невского идет охота за золотом, а в «Крейвене» — на браконьеров и похитителей братьев. В спортивной секции фанатов ждут «Хороший хоккей», UFC 311 и европейские чемпионаты по футболу. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Пьер Нинэ в новой экранизации Дюма
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko
Высокобюджетная экранизация приключенческого романа Александра Дюма от создателей недавней дилогии «Три мушкетера». На Rotten Tomatoes у эпика почти идеальный рейтинг (96% положительных рецензий), а во Франции и России он стал хитом проката. Сюжет остался прежним. Молодой моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ) проводит 14 лет в тюрьме замка Иф по ложному обвинению, бежит из заключения, находит сокровище на таинственном острове и возвращается на родину под именем графа Монте-Кристо, чтобы отомстить обидчикам.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Продолжение успешного казахстанского ромкома
Где смотреть: Кинопоиск
Абсолютный кассовый рекордсмен казахстанского проката (почти два миллиарда тенге) не мог остаться без продолжения, поэтому «долго и счастливо» для Сауле (Дарига Бадыкова) и Жексена (Олжас Абай) не наступило. После свадьбы пара никак не может завести ребенка, хотя медицинских проблем нет. В ход идут ролевые игры, кража трусов многодетной матери и другие нетривиальные способы повысить шансы на родительство. Сиквел, как и первую часть, снял Анвар Матжанов, чередующий комедийные хиты («Бизнес по-казахски» в Индии и Турции) с юмористическими хоррорами («Тастаймын-ау сени» и «Жезтырнак»).
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Демис Карибидис и Марина Кравец
Где смотреть: Кинопоиск, Premier
Искусство анекдота вечно — во всяком случае, на канале ТНТ. Резиденты Comedy Club Демис Карибидис и Марина Кравец оказываются в нестандартных ситуациях, то изображая самих себя, то примеряя комичные образы: Сталин мечтает о кроссовках, Жозефина ведет Наполеона к психотерапевту, киллер ругается с женой во время заказа. Режиссером выступил Саша Абдуллаев («Камера Мотор»). Правда, обозреватели Кинопоиска, побывавшие на фестивале «Пилот», предупреждают, что скетчком получился не сериалом, а скорее, набором миниатюр, которые вышли из-под контроля.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Школьная любовь сводит противоположности
Где смотреть: Амедиатека
Подростковые мелодрамы и ромкомы входят в число самых популярных жанров японской анимации, и на этом поле встречаются настоящие жемчужины. Экранизация манги Норио Сакурай — из числа таких приятных сюрпризов. Кётаро Итикава — замкнутый школьник, который любит истории о маньяках и убийствах. Анна Ямада — первая красавица класса, чья внешность отвлекает от незаурядной личности. Случайная встреча в библиотеке станет началом дружбы и чего-то большего. Производством занимается студия Shin-Ei, недавно отметившаяся очаровательным «Котом-призраком Андзу».
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Хороший, плохой, злой, Невский
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko
Вирусный низкобюджетный вестерн режиссера Джо Корнета и продюсера Александра Невского дорос до трилогии. 1874 год, Восточный Техас. Бывший генерал Российской империи Иван Турчин (Невский) помогает шерифу Вернону Келли (Корнет) очищать мексиканскую границу от бандитских группировок. Впереди — миссия невыполнима: найти золото Конфедерации, пропавшее во время Гражданской войны. Во второстепенной роли — Дон Мюррэй, снимавшийся в третьем сезоне «Твин Пикс» и «Обещании» (предыдущий вестерн Корнета).
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Дочь лондонского олигарха находит счастье в Вологде
Где смотреть: Кинопоиск, Wink
Снежная версия «Ромео и Джульетты» от режиссера «Частного пионерского» Александра Карпиловского. Дочь британского миллиардера Кэт (Ника Здорик) должна выйти замуж за мажора Кирилла (Денис Степанов). Прямо в частном джете по дороге на свадьбу он изменяет ей со стюардессой, и невеста покидает борт во время дозаправки в Вологде. Тут она встречает солдата Лёху (Сергей Городничий), который готов стать ее женихом и защищать от нападок прихвостней властного отца (Евгений Коряковский). Патриотическая музыкальная комедия, где за главных героев поют участники шоу «Голос» Анастасия Белявская и Женя Трофимов.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Американский пирог» в современной России
Где смотреть: Premier
«Почти взрослый сериал» Антона Мамыкина («Белым по черному»). Застенчивому 15-летнему Косте (Алексей Онежен), который все свободное время посвящает велотреку и видеоиграм, родители на неделю оставляют пустую квартиру. Юноша решает попрощаться с девственностью, но на пути к цели ему многое предстоит сделать в первый раз: купить алкоголь, заговорить с девушкой, разобраться в себе. В сериале также снялись Иван Добронравов (тренер Кости), Полина Гухман (подруга Ника) и Маргарита Дьяченкова (девушка Катя).
Сатирическая антиутопия о корпоративном рабстве возвращается
Где смотреть: Apple TV+ — с 17 января
Возвращение хитового сай-фая Дэна Эриксона о загадочной корпорации «Люмон», которая предлагает сотрудникам пройти «процедуру разделения» и отделить рабочие воспоминания от личных. Во втором сезоне герой Адама Скотта вернется в офис и продолжит свое расследование. Шоураннер Эриксон дал несколько намеков о деталях новых серий — например, сказал, что мы «увидим другие способы применения „процедуры разделения“», а также развеял одну из фанатских теорий, что «Люмон» — это всего лишь симуляция.
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С Джокером покончено, на очереди — Кал-Эл
Где вышло: Max
В пятой части хулиганского мультсериала Харли и Ядовитый Плющ решают, что Готэм окончательно скатился, и переезжают в Метрополис. Главным злодеем сезона будет Брейниак, а возможным спасителем города — Супермен.
Кэмерон Диас возвращается в кино
Где вышло: Netflix — с 17 января
Netflix продолжает штамповать шпионские боевики, надеясь запустить новую франшизу. Главный козырь комедии Сета Гордона, руководившего «Несносными боссами» и «Спасателями Малибу», — камбэк Кэмерон Диас после десятилетней паузы. Вместе с Джейми Фоксом они играют агентов ЦРУ на пенсии, которых от семейной жизни отрывает загадочная угроза из прошлого. В эпизодах — Гленн Клоуз, Эндрю Скотт, Кайл Чендлер и Джэми Деметриу.
Дэниэл Крэйг в безумной экранизации Уильяма С. Берроуза
Где вышло: Prime Video, iTunes
Проект мечты Луки Гуаданьино («Претенденты», «Назови меня своим именем»), чья премьера состоялась в Венеции, где фильм оставили без наград. Крэйг играет альтер эго Берроуза — Уильяма Ли, который мается в Мехико, тратя время на безделье, алкоголь и местных красавцев, пока не встречает загадочного Юджина (Дрю Старки). Скандальный роман одного из фронтменов движения битников, вероятно, не произвел вау-эффекта на критиков, но никого не оставил равнодушным: одним — постельные сцены, другим — отсылки к «Голому завтраку», третьим — трещание моральных устоев.
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Заключительная глава киновселенной Человека-паука от Sony
Где вышло: Prime Video, iTunes
Студия Sony закрывает суперзлодейское направление очередным фильмом о могущественном противнике Человека-паука. Сергей Кравинов (Аарон Тейлор-Джонсон) — сын русского олигарха, сражающийся с браконьерами, наркоторговцами и продавцами оружия. Врагом недели для него становится Алексей «Носорог» Сицевич (Алессандро Нивола), который похитил брата Дмитрия (Фред Хекинджер из второго «Гладиатора»). Львиную песню антигеройской вселенной снял Джей Си Чендор («Предел риска», «Не угаснет надежда» и «Самый жестокий год»). Из бонусов: Рассел Кроу играет очень плохого отца, Кристофер Эбботт — сурового наемника, а Юрий Колокольников — пахана.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Марк Эйдельштейн и Юра Борисов в мире Алисы Селезнёвой
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — сай-фай по мотивам Кира Булычёва.
Переосмысление советской поп-культуры идет полным ходом — не только в сказочных мирах, но и космосе. Фантазия на тему «Гостьи из будущего» явственно вдохновлена столпами сай-фая — от «Звездных войн» и «Трона» до «Пятого элемента» (и даже «Стражей Галактики»). Непоседливый старшеклассник Герасимов (Эйдельштейн) переносится из наших дней в Москву 2124-го, где знакомится с Алисой Селезнёвой (Даша Верещагина). Ее мама (Виктория Исакова) отправилась в прошлое и пропала, а артефакт, который поможет ее вернуть, разыскивают космические пираты Весельчак У (Александр Петров) и Глот (Борисов).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Криминальный байопик с Робертом Де Ниро
Фильмография Де Ниро — сплошная американская история преступлений. На этой неделе Warner Bros. показала трейлер «Мудрых парней» — криминальной драмы Барри Левинсона, где артист играет сразу двух мафиози, Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. Предыдущая совместная работа Де Ниро и Левинсона также был основана на реальных событиях. Это история мошенника Берни Мейдоффа, который основал крупнейшую в истории финансовую пирамиду и был приговорен к 150 годам заключения. Роль жены магната сыграла Мишель Пфайффер, а соавтором сценария выступил сын режиссера Сэм Левинсон («Эйфория»).
Смотрите этот фильм в Амедиатеке и на Кинопоиске в подписке Плюс с Амедиатекой.
Остросюжетный спин-офф «Бывших» с Полиной Гагариной и Ильёй Любимовым
Неожиданное ответвление сериала «Бывшие», где мелодраму заменили на психологический триллер. Появившаяся в третьем сезоне писательница Елена Берн (Гагарина) тут еще начинает путь к славе. Бросив мужа и сына, урожденная Лена Огурцова уезжает покорять столицу, где ее рукопись не торопятся читать, пока в дело не вмешивается некогда успешный литератор Михаил Наумов (Любимов). Он и становится проводником Елены в мире алкогольной зависимости, любовных треугольников и книжных публикаций. Режиссер — Гамлет Дульян («Последователи»).
Смотрите этот сериал и франшизу «Бывшие» на сервисе Start и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Историческая драма про шпионов и борьбу США за независимость
Исторический сериал про шпионов, придуманный Крэйгом Силверштейном («Пантеон» и «Старик»). 1776 год. Эйб Вудхол (Джейми Белл) — простой фермер с Лонг-Айленда, который решает принять сторону американских колоний в Войне за независимость. Армия Джорджа Вашингтона (Йен Кан) только что потерпела ряд сокрушительных поражений, поэтому двойные агенты в борьбе с короной не помешают. Натурализм кровавых сражений и шпионские интриги здесь в достатке.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в подписке Плюс с Амедиатекой с 17 января.
Спорт
«Хороший хоккей» недели: «Авангард» — ЦСКА
Взлет «ястребов» продолжается
17 января в 15:45 по Москве наступит время «Хорошего хоккея». В 2024 году только три команды сумели одержать пять побед подряд, одна из них — «Авангард». Остановить ее стремительный взлет в таблице попытается ЦСКА. А ведущий Денис Казанский и эксперты в студии попробуют разобраться в магии сурового канадского тренера Ги Буше.
Единоборства недели: первый номерной турнир UFC года
Два чемпионских боя команды Хабиба
Рано утром 19 января стартуют главные бои турнира UFC 311. Сразу два участника команды Хабиба Нурмагомедова проведут титульные бои. Ислам Махачев может превзойти достижение друга и тренера, если победит Армана Царукяна, как это уже было в 2019 году, когда бойцы встречались в первый раз. В случае победы Махачев защитит свой титул в четвертый раз, у Хабиба защит три. Троюродный брат Хабиба, Умар, может стать новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Для этого ему нужно остановить кардиомашину Мераба Двалишвили. Третий боец из команды Хабиба в Инглвуде — Тагир Уланбеков, именно он откроет турнир. Начало предварительных боев — в 02:00 по Москве, основного карда — в 06:00 по Москве.
Европейский футбол недели: возвращение больших лиг
Новый лидер в Ла Лиге, «Байер» идет к первому месту
Ранним вечером в субботу сыграет новый лидер Ла Лиги. «Атлетико» внимательно следил за гонкой «Барсы» и «Реала» и в нужный момент обошел обоих.
«Байер» может сместить «Баварию» с первого места Бундеслиги в прямом эфире, для этого нужно обыгрывать «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и рассчитывать на неудачу конкурента.
У «Аталанты» три ничьих подряд, но лучшего случая сократить отставание от идущего первым «Наполи» может и не представиться. Посмотреть, сыграет ли на руку соперникам «Наполи» уход Хвичи, можно в 22:35 по Москве.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС, Kamran Jebreili / TASS, Federico Gambarini / TASS