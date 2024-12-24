Кинопоиск
Смотрите на Кинопоиске

8 мультсериалов на каникулы для малышей и не только

Обсудить0

Длинные выходные — время не только отдохнуть, но и заодно выяснить, какие классные мультики вы еще не видели. Собрали восемь анимационных сериалов для малышей — по одному на каждый день каникул. Все проекты доступны на Кинопоиске.

«Ми-ми-мишки: Игрультики»

Истории про дружбу Кеши и Тучки — проверенный хит для всей семьи. Медвежата не только влипают в курьезные передряги, но и рассказывают о том, как устроен мир, да так, что даже взрослым хочется вспомнить школьную программу.

Кеша и Тучка обожают развивающие игры, которым посвящены свежие выпуски шоу. В новых эпизодах ми-ми-мишки окажутся в центре карнавала, нарисуют граффити, устроят эпичный марафон по пряткам и даже снимут собственный мультфильм. И, как полагается настоящим друзьям, позовут зрителей присоединиться. В конце каждой серии персонажи приложений «Сказбука» и «Рисовайка» — разноцветная зебра Цок-Цок и заяц Любознаец — объяснят малышам правила игр и расскажут, как сделать их еще веселее. Каждый получит шанс оказаться в любимом мультике и поколбаситься вместе с дорогими сердцу героями.

«Ум и Хрум»

Молочные реки? Кисельные берега? Берите выше — действие сериала происходит на планете, где из еды состоит абсолютно все. В мире бесконечных завтраков и обедов живет веселая парочка — гениальный монстрик Ум и его незадачливый приятель Хрум. Последнему постоянно хочется чего-нибудь пожевать, но есть нюанс: как только Хрум объедается, он превращается в то, что проглотил. То замерзнет, как мороженое, то станет огромным кексом, а то и вовсе начнет видеть будущее, после того как умнет гору печенья с предсказаниями. В каждом эпизоде появляются новые уморительные персонажи — чего стоят граф Объедакула, Сосискамен и Сырноскунсы! Мультик напомнит о том, как важно знать меру в еде, и здорово раззадорит малоежек аппетитными кадрами. В шоу есть всё, чтобы зрители не заскучали: абсурдный юмор, красочные декорации и убористый тайминг (каждая серия длится всего 5 минут).

«Летающие звери»

Однажды компания людей и животных устала от серости окружающего мира и решила вопрос одним махом — оторвалась от земли и улетела. Так появилась волшебная Летающая страна, где за спиной у каждого растут крылья, будь то слон, черепаха или кот. Герои учат смотреть на жизнь легко, но вовсе не поверхностно: они поддерживают друг друга, умеют рассмешить и разбудить фантазию. Все это — в мечтательной и нежной рисовке.

За внешней легкостью скрываются довольно серьезные темы. Звери много говорят о том, как преодолеть самые тяжелые обстоятельства, и неспроста: жителей Летающей страны аниматоры придумали вместе с маленькими пациентами онкологического отделения 31-й городской детской больницы. Трогательный мультфильм завоевал награды международных фестивалей и даже представлял Россию в ООН в 2016 году.

«Луана»

Луана — девочка, которая никогда не затеряется в толпе. Во-первых, ее легко узнать по копне розовых волос. Во-вторых, она приколистка, каких поискать, и она обожает пранки и челленджи. А в-третьих, ее лучшие друзья — говорящие овощи! Вместе с ними Луана постоянно замышляет что-нибудь безбашенное: сводит с ума вожатого в лагере, проводит 10 часов в ванне с колой или всерьез задумывается о том, что будет, если проглотить сто жвачек. А еще она откровенно и смешно рассказывает о позорных, жутких и трогательных случаях из своей жизни.

Истории блогерши-подростка начались с роликов на YouTube, где сериал нашел первых зрителей. А дальше понеслось: сейчас у канала Луаны почти 9 миллионов подписчиков, а на Кинопоиске сериал обошел по популярности даже таких титанов детского контента, как «Маша и Медведь». Смешная и яркая Луана точно знает, что нравится юным зрителям. Ее маленьких фанатов, кстати, мило называют луанчиками.

«Стальная команда»

Тин — неуклюжий подросток, который обожает технику и даже собирает собственную механическую сову (такую же неловкую, как он сам). Ита — совсем другая история: эффектная, смелая, с гаджетами на ты и с трудностями на «давай еще». Ребята вряд ли бы когда-нибудь встретились, если бы не загадочные обстоятельства: по всему городу то и дело вспыхивают пожары, и никому не удается поймать поджигателя.

Однажды огонь разгорается на заброшенном заводе, где по воле случая и сталкиваются подростки. Вместе Тин и Ита находят трех неисправных роботов. Один из них напрочь лишен инстинкта самосохранения, второй, наоборот, боится абсолютно всего, а третий — просто медленный и нерасторопный. Но ребята увлечены техникой и страшно хотят раскрыть преступления. Так гора металлолома становится командой пожарных, а Ита и Тин — немножко детективами и настоящими друзьями, которых ждет много приключений.

«Просто о важном. Про Миру и Гошу»

Что делать, если мальчиков дразнят за слезы, а ты расплакался? Если родители ссорятся, значит, они больше не любят друг друга? Как быть, если тебя обижают из-за внешности? На эти детские вопросы с ходу ответит не каждый взрослый, но есть шанс закрыть этот пробел.

Мира и Гоша — обычные дети из обычной семьи. И сталкиваются они с абсолютно обычными, однако от этого не менее сложными проблемами: ссорятся с друзьями, слышат насмешки в школе, не хотят делиться, стесняются говорить о своих переживаниях. Но мама и папа всегда находят нужные слова: они знают, что сказать вместо «само пройдет» или «мальчики не плачут».

Каждый эпизод сериала посвящен одной острой ситуации и экологичному способу ее решить. Создательница мультфильма Наталья Ремиш видит свою миссию в том, чтобы помочь детям понять и прожить свои эмоции, какими бы сложными те ни казались. Все темы взяты из реальной жизни, а диалоги детально проработаны с психологами.

«Кот Басик»

Дома у не слишком сообразительного программиста живет Басик — очаровательный вислоухий шотландец. Кот невероятно умен и даже гениален: он дружит с техникой, легко учится новому и умеет удивлять. Вот только хозяин вечно подкидывает проблем. Из-за его легкомысленности парочка постоянно попадает в сложные ситуации, из которых Басик, впрочем, всегда находит крайне изобретательный выход.

История кота началась с игрушки, которую выпустили в 2011 году. Мягкие лапки и ушки так полюбились детям, что кота стали скупать в самых разных вариациях — в костюме доктора и звездочета, с набором галстуков и в килте, в колпаке со снеговиком или рыцарском шлеме. Сейчас у игрушки больше 250 версий. Так Басик обзавелся богатой историей и дорос до собственного мультсериала, который, кстати, планируют продлить на второй сезон.

«Геройчики»

Кто из нас в детстве не мечтал, что любимые игрушки оживут! В комнате маленького Ромы фантазия становится реальностью. Пришелец ведет собственный блог, куколка-принцесса печет умопомрачительные пироги, ящерица-ниндзя упражняется в боевых искусствах, а плюшевый заяц и вовсе командует войсками. Геройчики ведут бурную жизнь: строят ракету, учатся танцевать, устраивают гонки и закатывают праздники. И искренне грустят, когда хозяин проводит время за приставкой, а не со старыми друзьями.

Впрочем, совсем забыть о любимых игрушках у Ромы не выйдет: как только мальчику понадобится помощь, любимцы сразу кинутся ему на выручку, подключив к делу обаяние, чуткость и добрый юмор. Роме повезло, ведь с такими друзьями приключения никогда не заканчиваются.

Автор: Полина Накрайникова

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

21 ноября 20242
26 декабря 202460
20 декабря 202418
24 декабря 202447

Главное сегодня

Сегодня6
Сегодня1
Сегодня0
Сегодня2
Сегодня2
Сегодня4
Сегодня1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации