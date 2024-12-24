8 мультсериалов на каникулы для малышей и не только

Длинные выходные — время не только отдохнуть, но и заодно выяснить, какие классные мультики вы еще не видели. Собрали восемь анимационных сериалов для малышей — по одному на каждый день каникул. Все проекты доступны на Кинопоиске.

Истории про дружбу Кеши и Тучки — проверенный хит для всей семьи. Медвежата не только влипают в курьезные передряги, но и рассказывают о том, как устроен мир, да так, что даже взрослым хочется вспомнить школьную программу.

Кеша и Тучка обожают развивающие игры, которым посвящены свежие выпуски шоу. В новых эпизодах ми-ми-мишки окажутся в центре карнавала, нарисуют граффити, устроят эпичный марафон по пряткам и даже снимут собственный мультфильм. И, как полагается настоящим друзьям, позовут зрителей присоединиться. В конце каждой серии персонажи приложений «Сказбука» и «Рисовайка» — разноцветная зебра Цок-Цок и заяц Любознаец — объяснят малышам правила игр и расскажут, как сделать их еще веселее. Каждый получит шанс оказаться в любимом мультике и поколбаситься вместе с дорогими сердцу героями.

Молочные реки? Кисельные берега? Берите выше — действие сериала происходит на планете, где из еды состоит абсолютно все. В мире бесконечных завтраков и обедов живет веселая парочка — гениальный монстрик Ум и его незадачливый приятель Хрум. Последнему постоянно хочется чего-нибудь пожевать, но есть нюанс: как только Хрум объедается, он превращается в то, что проглотил. То замерзнет, как мороженое, то станет огромным кексом, а то и вовсе начнет видеть будущее, после того как умнет гору печенья с предсказаниями. В каждом эпизоде появляются новые уморительные персонажи — чего стоят граф Объедакула, Сосискамен и Сырноскунсы! Мультик напомнит о том, как важно знать меру в еде, и здорово раззадорит малоежек аппетитными кадрами. В шоу есть всё, чтобы зрители не заскучали: абсурдный юмор, красочные декорации и убористый тайминг (каждая серия длится всего 5 минут).

Однажды компания людей и животных устала от серости окружающего мира и решила вопрос одним махом — оторвалась от земли и улетела. Так появилась волшебная Летающая страна, где за спиной у каждого растут крылья, будь то слон, черепаха или кот. Герои учат смотреть на жизнь легко, но вовсе не поверхностно: они поддерживают друг друга, умеют рассмешить и разбудить фантазию. Все это — в мечтательной и нежной рисовке.

За внешней легкостью скрываются довольно серьезные темы. Звери много говорят о том, как преодолеть самые тяжелые обстоятельства, и неспроста: жителей Летающей страны аниматоры придумали вместе с маленькими пациентами онкологического отделения 31-й городской детской больницы. Трогательный мультфильм завоевал награды международных фестивалей и даже представлял Россию в ООН в 2016 году.

Луана — девочка, которая никогда не затеряется в толпе. Во-первых, ее легко узнать по копне розовых волос. Во-вторых, она приколистка, каких поискать, и она обожает пранки и челленджи. А в-третьих, ее лучшие друзья — говорящие овощи! Вместе с ними Луана постоянно замышляет что-нибудь безбашенное: сводит с ума вожатого в лагере, проводит 10 часов в ванне с колой или всерьез задумывается о том, что будет, если проглотить сто жвачек. А еще она откровенно и смешно рассказывает о позорных, жутких и трогательных случаях из своей жизни.

Истории блогерши-подростка начались с роликов на YouTube, где сериал нашел первых зрителей. А дальше понеслось: сейчас у канала Луаны почти 9 миллионов подписчиков, а на Кинопоиске сериал обошел по популярности даже таких титанов детского контента, как «Маша и Медведь». Смешная и яркая Луана точно знает, что нравится юным зрителям. Ее маленьких фанатов, кстати, мило называют луанчиками.

Тин — неуклюжий подросток, который обожает технику и даже собирает собственную механическую сову (такую же неловкую, как он сам). Ита — совсем другая история: эффектная, смелая, с гаджетами на ты и с трудностями на «давай еще». Ребята вряд ли бы когда-нибудь встретились, если бы не загадочные обстоятельства: по всему городу то и дело вспыхивают пожары, и никому не удается поймать поджигателя.

Однажды огонь разгорается на заброшенном заводе, где по воле случая и сталкиваются подростки. Вместе Тин и Ита находят трех неисправных роботов. Один из них напрочь лишен инстинкта самосохранения, второй, наоборот, боится абсолютно всего, а третий — просто медленный и нерасторопный. Но ребята увлечены техникой и страшно хотят раскрыть преступления. Так гора металлолома становится командой пожарных, а Ита и Тин — немножко детективами и настоящими друзьями, которых ждет много приключений.

Что делать, если мальчиков дразнят за слезы, а ты расплакался? Если родители ссорятся, значит, они больше не любят друг друга? Как быть, если тебя обижают из-за внешности? На эти детские вопросы с ходу ответит не каждый взрослый, но есть шанс закрыть этот пробел.

Мира и Гоша — обычные дети из обычной семьи. И сталкиваются они с абсолютно обычными, однако от этого не менее сложными проблемами: ссорятся с друзьями, слышат насмешки в школе, не хотят делиться, стесняются говорить о своих переживаниях. Но мама и папа всегда находят нужные слова: они знают, что сказать вместо «само пройдет» или «мальчики не плачут».

Каждый эпизод сериала посвящен одной острой ситуации и экологичному способу ее решить. Создательница мультфильма Наталья Ремиш видит свою миссию в том, чтобы помочь детям понять и прожить свои эмоции, какими бы сложными те ни казались. Все темы взяты из реальной жизни, а диалоги детально проработаны с психологами.

Дома у не слишком сообразительного программиста живет Басик — очаровательный вислоухий шотландец. Кот невероятно умен и даже гениален: он дружит с техникой, легко учится новому и умеет удивлять. Вот только хозяин вечно подкидывает проблем. Из-за его легкомысленности парочка постоянно попадает в сложные ситуации, из которых Басик, впрочем, всегда находит крайне изобретательный выход.

История кота началась с игрушки, которую выпустили в 2011 году. Мягкие лапки и ушки так полюбились детям, что кота стали скупать в самых разных вариациях — в костюме доктора и звездочета, с набором галстуков и в килте, в колпаке со снеговиком или рыцарском шлеме. Сейчас у игрушки больше 250 версий. Так Басик обзавелся богатой историей и дорос до собственного мультсериала, который, кстати, планируют продлить на второй сезон.

Кто из нас в детстве не мечтал, что любимые игрушки оживут! В комнате маленького Ромы фантазия становится реальностью. Пришелец ведет собственный блог, куколка-принцесса печет умопомрачительные пироги, ящерица-ниндзя упражняется в боевых искусствах, а плюшевый заяц и вовсе командует войсками. Геройчики ведут бурную жизнь: строят ракету, учатся танцевать, устраивают гонки и закатывают праздники. И искренне грустят, когда хозяин проводит время за приставкой, а не со старыми друзьями.

Впрочем, совсем забыть о любимых игрушках у Ромы не выйдет: как только мальчику понадобится помощь, любимцы сразу кинутся ему на выручку, подключив к делу обаяние, чуткость и добрый юмор. Роме повезло, ведь с такими друзьями приключения никогда не заканчиваются.

Автор: Полина Накрайникова