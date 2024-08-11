От готического шута до татуированного мстителя: сравниваем образы старого и нового «Ворона»

Первое, что бросается в глаза, — герой Билла с головы до пят покрыт татуировками. Это уже дань новому времени, а среди визуальных референсов режиссер называет печально известного эмо-рэпера Lil Peep, умершего от передозировки в 2017-м. Сандерс подробно рассказывает о татуировках Эрика: «Большой глаз — это моя идея. Мой отец был глазным хирургом, и меня всегда окружали глаза. Помню, они у нас дома даже в холодильнике лежали. Так что меня всегда привлекал этот символ. Текст на спине — это цитата из поэмы „Ворон“ Эдгара Аллана По. Многие тату родились из наших разговоров с Биллом. Некоторые из них не несут особого смысла, другие символичны. Эрик — сломленный человек, а его татуировки — это предупреждение: „Держитесь от меня подальше“».