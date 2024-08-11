От готического шута до татуированного мстителя: сравниваем образы старого и нового «Ворона»

На Кинопоиске вышел «Ворон» Руперта Сандерса, современное переосмысление культового комикса Джеймса О’Барра. О том, как визуально трансформировался образ благородного мстителя в черном, рассказывает киножурналист и историк кинокостюма Катерина Крупнова.
Джеймс О’Барр придумал «Ворона», после того как его невесту сбил насмерть пьяный водитель, а в новостной ленте родного Детройта ему попалась на глаза история о влюбленных, которых преступники убили из-за грошового обручального кольца. Главными музыкальными источниками вдохновения стали песни Joy Division и The Cure, которые он постоянно слушал, город же в графическом романе воссоздан по воспоминаниям о вечно дождливом Берлине, где автор провел годы армейской службы. Референсами для главного героя, мрачного мстителя Эрика Дрейвена, стали Игги Поп и Питер Мёрфи, вокалист Bauhaus. Также О’Барр рассказывал, что лицо своего героя он смоделировал, совместив внешность музыкантов Йена Кёртиса и Дэниэла Эша. Получившийся комикс пролежал в столе 7 лет, пока не был издан в 1989 году, мгновенно став бестселлером, который привлек внимание Голливуда.
«Ворон» (1994)
Культовый статус первая киноверсия «Ворона» приобрела благодаря запоминающемуся готическому стилю и трагической гибели на съемочной площадке исполнителя главной роли Брэндона Ли. Эрика Дрейвена могли сыграть Ривер Феникс, Кристиан Слэйтер и Джонни Депп. Но именно отличная боевая подготовка Брэндона (истинного сына своего легендарного отца Брюса Ли) определила его попадание в проект. Увлеченность актера тематикой смерти тоже сыграла на образ. Говорят, что у Ли был даже собственный катафалк, на котором он любил кататься и навещать могилы знаменитостей. А готовясь к роли Эрика, он обкладывался пакетами со льдом, чтобы понимать, каково это — быть мертвым и лежать в холодной земле.
Главным камнем преткновения в создании образа Дрейвена стал грим. Концептуально он повторял гримасу марионетки, которую когда-то Джеймс О’Барр видел в лондонском театре, его очень впечатлило болезненное лицо с насильно нарисованной улыбкой. Грим Эрика также вдохновлен образом Роберта Смита из группы The Cure, а конкретно музыкальным видео Lullaby (1989). Основное различие — в губах: красный цвет — у Смита, черный — у Брэндона Ли. Но сама манера наложения этого грима вызывала вопросы. Когда дошло до проб, режиссер Алекс Пройас и Ли были крайне разочарованы результатами. Грим казался слишком аккуратным и глянцевым для такого жесткого и бескомпромиссного мстителя, как Эрик.
Дальше версии расходятся. По одной из них, Алекс Пройас разрешил Брэндону самому гримироваться перед сном, чтобы на следующее утро он представал перед камерами со следами потекшей краски. Согласно другой байке, грим актеру накладывал профессиональный художник, после чего Ли его специально размазывал по лицу, добиваясь нужной неопрятности. Как говорит Пройас, «это выглядело более безумным и менее структурированным». Гримеры, которые сделали из Хита Леджера Джокера, явно не один раз пересматривали «Ворона».
По словам Пройаса, Эрик — это тот, кто был довольно обычным при жизни, но стал необычным, когда воскресает из мертвых. Создатели фильма хотели, чтобы герой выглядел как готический рок-н-ролльный Терминатор. В качестве художницы по костюмам была приглашена Арианна Филлипс — стилистка Мадонны, в будущем трехкратная соискательница «Оскара», получившая за «Ворона» номинацию на премию «Сатурн».
Алекс Пройас вспоминает: «Арианна проделала отличную работу. Она суперпрофессионал. Хотя костюм Эрика Дрейвена — плод нашего совместного творчества. У Брэндона были особые идеи о том, как он должен был быть одет. Длинное кожаное пальто — это то, к чему мы пришли коллегиально, обсуждая плащ Бэтмена и рок-н-ролльную вариацию на эту тему. Ботинки предложила Арианна. Но все детали — использованные гильзы в волосах, клейкая лента вокруг тела и рук — это все идеи Брэндона». Кстати, в сентябре 2018 года один из костюмов главного героя (с учетом многочисленных экшен-сцен в фильме он был изготовлен в большом количестве экземпляров разной степени изношенности и поврежденности) был выставлен на аукцион Entertainment Memorabilia Auction с оценочной стоимостью в 20–25 тыс. фунтов. К сожалению, информация о покупателе и окончательной сумме лота в публичном доступе отсутствует.
Череда малоудачных сиквелов, спин-оффов и ремейков «Ворона» в 1990-е и 2000-е мало что добавила в визуальную интерпретацию героя. Разве что кожаная сутана вместо пальто и кроп-топ Венсана Переса из «Города ангелов» в сочетании с сильным французским акцентом, повадками Кита Ричардса и гримом а-ля Элис Купер добавили образу большей эксцентричности.
Новый «Ворон» (2024)
Режиссер нового «Ворона» Руперт Сандерс неоднократно подчеркивал, что главной творческой задачей его фильма было не воссоздать атмосферу ленты Пройаса, но пересказать на современный лад комикс O’Барра. Сандерс, чуждый готической субкультуры и никогда не носивший кожаные штаны, за вдохновением обратился к рейвам на заброшенных лондонских заводах и техно чешских клубов 1990-х. По его мнению, эта эстетика сейчас возвращается, пусть и в переработанном виде, и куда более понятна молодежи. Среди визуальных кинематографических ориентиров он называл «Диву» Бенекса, «Подземку» Бессона, «Лестницу Иакова» Лайна, «Лестницу в небо» Пауэлла и Прессбургера и «Сталкера» Тарковского.
Новому исполнителю главной роли Биллу Скарсгарду уже не впервой по-своему интерпретировать на экране образ, ставший культовым для целого поколения. Он проделал похожий трюк с Пеннивайзом в «Оно» (многим памятен клоун Тима Карри из мини-сериала 1990-го), а вскоре сыграет «Носферату», которого до него воплощали на экране Макс Шрек и Клаус Кински. Актер рассказывает, что в детстве был большим поклонником «Ворона» с Брэндоном Ли, и для него большая честь совместно с режиссером осовременить персонажа для новой аудитории, сохранив дух первоисточника.
Первое, что бросается в глаза, — герой Билла с головы до пят покрыт татуировками. Это уже дань новому времени, а среди визуальных референсов режиссер называет печально известного эмо-рэпера Lil Peep, умершего от передозировки в 2017-м. Сандерс подробно рассказывает о татуировках Эрика: «Большой глаз — это моя идея. Мой отец был глазным хирургом, и меня всегда окружали глаза. Помню, они у нас дома даже в холодильнике лежали. Так что меня всегда привлекал этот символ. Текст на спине — это цитата из поэмы „Ворон“ Эдгара Аллана По. Многие тату родились из наших разговоров с Биллом. Некоторые из них не несут особого смысла, другие символичны. Эрик — сломленный человек, а его татуировки — это предупреждение: „Держитесь от меня подальше“».
С переосмыслением визуальной составляющей комикса Сандерсу активно помогал дуэт художников по костюмам Курта и Барта, известный по фильмам «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» (2014), «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II» (2015) и «Порочные игры» (2012). Дизайнеры во многом вдохновлялись панк-эстетикой. С одной стороны, Курт и Барт говорят, что их герои одеваются как современная молодежь, но при этом не отрицают реверансов в сторону 1980–90-х, ведь отголоски моды того времени отчетливо считываются и сегодня. Так, бондажные брюки (с ремнями и прочим БДСМ-декором) отсылают к бабушке панка Вивьенн Вествуд. На ногах Эрика — вневременная классика, кеды Vans. Вообще, как шутят художники, вся одежда героя поношена и выглядит так, будто побывала в аду.
Главный шоустоппер его гардероба, конечно же, пальто, и с ним тоже не всё так просто. Герой носит его наизнанку. Когда они впервые с Шелли (FKA Twigs) заходят в квартиру после побега из рехаба, Эрик надевает пальто, девушка стягивает его, и оно падает на пол, выворачиваясь. Когда Дрейвен возвращается в эту квартиру уже после убийства Шелли, то надевает пальто так, как оно и лежало, биркой наружу. Этот ход, с одной стороны, продиктован восхищением Курта и Барта изнаночной стороной винтажных тренчей и шинелей, которые они внимательно изучали, собирая гардероб персонажа, а с другой стороны, символично отражает путь героя, которого буквально самого вывернули наизнанку.
Чтобы пальто Эрика действительно летало в кадре во время экшен-сцен, художники по костюмам распороли его, оставив ремни висеть свободно, чтобы добиться эффекта взмаха крыльев в движении. Курт в интервью рассказывал следующее: «На первой примерке Билл присел на пол, и пальто приобрело силуэт ворона. Блеск натертой воском черной ткани и мерцание переливающейся фиолетовой подкладки придали красоту птицы предмету одежды».
Поскольку фильм изобилует сценами драк и трюков и подводными съемками, а героя постоянно ранят при помощи то огнестрельного, то холодного оружия, костюмерному цеху в Чехии (основная часть картины снималась в Праге) пришлось изготовить порядка десяти экземпляров пальто для Эрика. Костюмеры проделали грандиозную работу, учитывая, сколько деталей и нюансов было в оригинальном пальто, которое должно было хорошо смотреться как с лицевой, так и с изнаночной стороны.
По ходу фильма цвета одежды Эрика меняются от мягких размытых оттенков до мрачной черно-кровавой палитры, и это очень впечатляет. В начале истории бледные цвета отражают его чувствительность. Не случайно художники сделали форму рехаба розовой. Это добавляет романтичности и некоей сюрреалистичности в отношения Эрика и Шелли. Рассказывает Барт: «Мы рассматривали розовый цвет как некий антидепрессант. Цвет, который заставляет встревоженных и напряженных людей расслабиться и успокоиться». До попадания в царство мертвых стиль Эрика можно назвать эклектичным: панк, готика, альтернатива, элементы скейтерской культуры. В одной из сцен он даже надевает розовую шубу Шелли, что подчеркивает их близость друг к другу. Но как только Эрик встает на путь мести, он обретает зловещий мрачный облик.
Если в оригинальном «Вороне» Брэндон Ли носил тяжелый черно-белый грим сродни клоунскому, то грим Билла содержит только черную краску. По замыслу режиссера так персонаж выглядит менее театрально.
Затрагивая проблему переосмысления канонического образа Эрика Дрейвена, столь любимого миллионами поклонников по всему миру, Сандерс заявляет: «Думаю, что зрители сначала скажут: о боже, что они сделали с „Вороном“?» Но режиссер уверен, что это абсолютно логично. Кристиан Бэйл в качестве Бэтмена не примерял образ Майкла Китона, да и костюмы разных Суперменов никогда не оставались одинаковыми. Так что нового Эрика стоит принять как самостоятельного героя, не сравнивая с тем, что запомнился всем по фильму 1994-го. В конце концов, не Пройас придумал «Ворона», а значит, право на интерпретацию комикса может быть и у других режиссеров, актеров и художников по костюмам.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Tom Copi / Michael Ochs Archive / Getty Images, David Corio / Redferns / Getty Images, Rob Verhorst / Redferns / Getty Images, Fin Costello / Redferns / Getty Images, Pictorial Press Ltd / «Легион-Медиа», Boris Zhitkov / «Легион-Медиа»