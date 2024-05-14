Меньше сна и больше дела. Один день из жизни критика, фотографа и прокатчика на Каннском кинофестивале

По нашей аккредитации в кино ходить нельзя, да и времени на это нет. Если у кого-то может сложиться впечатление, что мы здесь сидим, греемся на солнышке и пьем розе, то это не так. Мой рабочий день начинается в 10 утра с разбора сообщений и попытки выстроить планы на день. Затем я принимаю душ и, бывает, голодным бегу на дорожку. Потом я разбираю фото, возвращаюсь на дорожку, опять разбираю фото и так далее. В день у меня обычно по три-четыре дорожки. Друзья постоянно спрашивают в соцсетях, посмотрел ли я «Лимонова» или Копполу. В эти моменты, конечно, хочется в них что-нибудь кинуть. В ночи я разбираю фотографии, пытаюсь все отправить, воюя с удивительным французским интернетом, и да, пью розе! Спать ложусь в пять утра.

Николас Кейдж