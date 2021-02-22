Слушайте, а ведь и правда, у меня сейчас пошло как бы всего по два. Судя по всему, есть какая-то параллельная вселенная для меня. (Смеется.) Вот я сыграл зэка в «Иване Денисовиче», и сейчас мой Вадим Юрьевич из «Контейнера» в СИЗО. Или вот у меня есть роль какой-то цифры в «Мы» по Замятину — С-4711. И в «Иване Денисовиче» мой Шухов на зоне носил цифру — Щ-854. Или вампир Руневский в «Караморе»: еще до выхода сериала мне пришло предложение от потрясающего режиссера Алексея Попогребского сыграть в его новом фильме «Самая большая луна». Сценарий мне не прислали, назначили встречу в кафе. Встречаюсь там с Попогребским, и он начинает как-то так рассказывать про роль, будто готовит меня к чему-то: «Вы знаете, вы играете эмера… Это как бы вот… М-м-м… такой как бы энергетический вампир». Ну, думаю, понятно все! Эти эмеры, в общем, питаются не кровью, а эмоциями других людей, собирают всю палитру. А мой герой — главный эмер, у которого есть вся эта палитра. Я уже потом Попогребскому признался, что сыграл вампира в «Караморе». «Но там, — говорю, — я как бы в прямом смысле пью кровь, а тут что надо делать?» Мне пообещали компьютерную графику из слоев, так что я буду эти эмоции как бы из ауры рукой вынимать. (Смеется.)