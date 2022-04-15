Лиза Янковская: «Если ты счастлив и полностью доволен жизнью, тебе будет нечего сказать в искусстве»

В прокат вышел фильм «Ника» Василисы Кузьминой, где Лиза Янковская сыграла свою первую главную роль в полном метре. Ее героиня — известная в СССР юная поэтесса Ника Турбина. В 8 лет она писала и читала со сцены стихи, общалась с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Иосифом Бродским. Но, когда Ника выросла, дар пропал, а с ним и интерес к девочке.

В фильме Нике уже 27 (как и Янковской), она до сих пор живет с мамой (Анна Михалкова), которая по-прежнему пытается выжать из дочки максимум — если не стихи, то хотя бы выгоду из богатых мужчин, которые ухаживают за бывшей поэтессой. Сама Ника мечтает о поступлении на актерский факультет и о том, чтобы ее просто любили — какую есть, без стихов, которые все постоянно просят почитать.

Отношения матери и дочери, проблемы творческого человека, поиски и потеря себя — Кинопоиск спросил Лизу Янковскую, что она думает о ключевых темах фильма, и проиллюстрировал ее мысли несколькими видеофрагментами и фотографиями из «Ники».