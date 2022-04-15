Лиза Янковская: «Если ты счастлив и полностью доволен жизнью, тебе будет нечего сказать в искусстве»

В прокат вышел фильм «Ника» Василисы Кузьминой, где Лиза Янковская сыграла свою первую главную роль в полном метре. Ее героиня — известная в СССР юная поэтесса Ника Турбина. В 8 лет она писала и читала со сцены стихи, общалась с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Иосифом Бродским. Но, когда Ника выросла, дар пропал, а с ним и интерес к девочке.
В фильме Нике уже 27 (как и Янковской), она до сих пор живет с мамой (Анна Михалкова), которая по-прежнему пытается выжать из дочки максимум — если не стихи, то хотя бы выгоду из богатых мужчин, которые ухаживают за бывшей поэтессой. Сама Ника мечтает о поступлении на актерский факультет и о том, чтобы ее просто любили — какую есть, без стихов, которые все постоянно просят почитать.
Отношения матери и дочери, проблемы творческого человека, поиски и потеря себя — Кинопоиск спросил Лизу Янковскую, что она думает о ключевых темах фильма, и проиллюстрировал ее мысли несколькими видеофрагментами и фотографиями из «Ники».
Почему важно сепарироваться
Мать Ники Турбиной нельзя назвать легким человеком, это тяжелая женщина. Сейчас популярно слово «токсичный» — скорее всего, это про нее. Но мне не хотелось бы плохо говорить о реальном человеке, которого уже нет в живых. Я не хочу брать на себя такую ответственность.
Думаю, у дочери и матери были проблемы в отношениях. Психолог бы сказал, что у Ники не пройдена сепарация. Ей 27 лет, она до сих пор живет с мамой и зависит от нее. Можно сказать, что из-за непройденной сепарации Ника отталкивала парней и боялась близости с ними? Может, да, а может, и нет. У нее было много мужчин, как и у ее мамы. Мне не показалось, что она их отталкивала. Просто по разным обстоятельствам личная жизнь у них обеих не складывалась.
Самый крутой пример сепарации — это фильм «Пианистка» Михаэля Ханеке. Вот там очень хорошо объясняется, что такое сепарация, потому что это преувеличение. В центре сюжета — взрослая женщина, которая живет со своей престарелой матерью. Та относится к дочери как к ребенку. И в фильме показаны психологические и сексуальные проблемы, которые возникают у героини из-за этого.
Что такое жизненное предназначение
Каждый человек ищет свое предназначение, у каждого оно свое. В случае с Никой Турбиной у нее в детстве звучал голос в голове, то есть у нее изначально было то, за что люди борются годами. Таких примеров в России по пальцам пересчитать. А потом этот голос ее покинул. Думаю, это еще труднее, чем если бы она просто не могла найти себя, не познав этого чувства.
Ника — поэт. А «поэт в России больше, чем поэт». С точки зрения метафизики поэт — это проводник, он транслирует особые смыслы, которые поступают к нему откуда-то сверху. Поэзия — это связь с чем-то необъяснимым. И вот эту связь Ника и потеряла. Все это произошло в том возрасте, в котором люди только начинают искать свое предназначение. Для нее самоактуализация — смысл ее жизни, который подсказывает ей, что она должна делать.
Есть люди, которые не видят для себя единственного предназначения. Им легко переключаться с одного вида деятельности на другой. Они просто идут от того, чего им сейчас хочется. Нике труднее было сделать этот переход. Ей с детства голос — можно его назвать вдохновением, богом, диктофоном — диктовал стихи. Она чувствовала себя особенной. Потеря этого голоса была для нее настолько серьезной, что ощущение дыры внутри не покинуло бы ее, просто смени она деятельность. Хотя она пыталась, поступила на актерский. На видео, где она выступала, видно, что делала это Ника талантливо, она хорошая исполнительница. Ребята, которые с ней учились во ВГИКе, говорили, что она хорошая актриса.
Откуда берется талант
Механизм рождения таланта мне неясен, как и большинству людей. Какой-то одной известной всем формулы нет. Думаю, что даже если тебе что-то дано от бога изначально, то нужно еще много усилий потратить на сохранение дара. Если ты ничего не будешь с этим делать, то талант может тебя оставить.
Про себя тоже не могу ответить. Я очень ироничный человек, не могу на полном серьезе рассуждать, откуда мой талант, потому что я в принципе не могу сказать, что у меня есть какой-то талант. Об этом должны другие люди говорить, а не я. У меня такая родословная, что, может, там что-то и намешалось.
Вообще, я фанат учебы. Шесть лет училась в театральном институте. Думаю, мне и не надо знать, откуда это во мне, надо просто что-то делать дальше, до тех пор пока мне это интересно.
Легко ли быть вундеркиндом
Вундеркинды — особая гордость СССР. В Советском Союзе любили находить талантливых детей, возить их по планете, показывать другим людям их способности. Это давало возможность заявить о том, какая хорошая у нас страна, какое классное образование, как оно помогает воспитывать гениальных детей. На самом деле, для самих детей это была убийственно страшная процедура, и Ника была ее частью. Можно сказать, что Ника была творческой единицей, которую страна сожрала.
Творческий успех Ники был похож на проект: маленький 8-летний гениальный ребенок пишет стихи — этот факт был всем гораздо интереснее, чем сами стихотворения Ники. Когда она выросла, то стала не нужна и не интересна. Ника привыкла получать особое внимание от людей, а его вдруг не стало. Вернее, за ней продолжала тянуться слава, но былая. По ее ощущениям, она не сделала чего-то важного и испытывала стыд, когда слышала фразы вроде: «О, ты же та самая Ника Турбина!» Вспоминали ее заслуги в 8-летнем возрасте, а это было почти 20 лет назад, и за это время ничего нового и важного она не сделала.
Когда я смотрела на документальные кадры с Никой, я видела интересного, талантливого ребенка. Когда она выросла, то начала вести дневники, о них мало кто знает. Там просто проза, глубокие размышления о жизни, обществе, искусстве, роли человека. Она писала про жестокость людей, от которой очень страдала. И мне эта проза даже ближе, чем ее стихи.
Должен ли творческий человек быть несчастным
Мне кажется, надо избегать молодых людей, которые считают, что художник — это рок. Если бы у меня был парень или муж, который сказал бы мне что-то вроде: «Не трогай меня, я посвятил свою жизнь искусству. Больше я ничего не смогу тебе дать. Мой путь — страдание и служение музе», — я, наверное, громко рассмеялась бы и ушла от него. Для меня очевидно, что так говорить могут только очень серьезно относящиеся к себе люди.
Есть понимание, что творческий человек посвящает себя искусству, жертвует своей жизнью во имя чего-то большего. Наверное, кто-то действительно так делает. Но не могу сказать, что разделяю такой подход.
Я не призываю никого страдать. Но если ты счастлив и полностью доволен жизнью, то тебе будет нечего сказать в искусстве. Впрочем, это не значит, что нужно быть несчастным и заниматься саморазрушением, чтобы культивировать в себе страдание. Тут тоже есть выход: можно развивать в себе эмпатию, сочувствовать чужому несчастью и стремиться к внутренним вопросам, отвечать на которые можно своим творчеством.
Правда ли, что гениальность и быт несовместимы
У нас не байопик. У нас несколько лет жизни Ники Турбиной совмещено в один год, но события немного замиксованы для художественной выразительности. В фильме мама и Ника живут вместе, у них нет денег, им не хватает даже на еду. Нике 27 лет, она не работает, зарабатывает только мама. И мама пытается при помощи Ники найти для них спонсора. В реальности у них было немало подобных спонсоров, не работали они обе. Самим им не удавалось заработать.
Существуют какие-то клише о людях искусства, которые вроде бы должны остаться в ХХ веке. Например, что есть творческие натуры, которые ничего другого не умеют, потому что это их выбор. Но вот у меня есть подруга детства, начинающий режиссер, она фантастически талантлива, но в быту плавает, не знает, как делать элементарные вещи — понятия не имеет, как оплачивать счета за квартиру, не помнит, где включается свет, постоянно все теряет. Она живет в абсолютном космосе. Моя подруга подходит под это определение творческой натуры, но сама про себя так не говорит. И я не представляю, чтобы она заявила: «Мне все это неважно, потому что я человек искусства, быт меня не интересует». Если она такое скажет, то перестанет существовать как раз ее космос. Но поскольку она просто сама по себе такая, то я наблюдаю за ней, подшучиваю и помогаю по мере возможности.
Важно понимать, когда человек сам себе придумал роль и оправдывается ею, а когда роль действительно управляет человеком. Это две большие разницы.
Жизнь не черно-белая. Вот я, например, творческий, но при этом суперорганизованный самостоятельный человек. Я прекрасно понимаю, что, когда и зачем мне нужно делать. Я умею оплачивать все необходимые счета. У меня нет проблем с тем, чтобы вести бюджет.
Нужен ли художнику психотерапевт
Сложилась бы жизнь Ники, если бы она ходила на психотерапию? Не знаю. Какое-то время я поддалась моде и стала увлекаться психологией, читала много книг на эту тему. Сначала меня радовало, что всему можно дать название. А потом я поняла, что не хочу, чтобы мои чувства кто-то как-то называл. Вот у меня появляются какие-то странные переживания, которые я не могу объяснить, я все это описываю другому человеку, а он мне в ответ: «В психотерапии это вот так называется!» И он этой фразой обесценил все мои чувства. В психологии как будто бы есть какая-то скука, там все определенным образом называется, все можно как-то объяснить логически, из-за чего странность и особенность каждого человека поддаются логике, что мне как актрисе очень скучно осознавать.
Многие мои друзья увлеклись походами к психологам, и я тоже решила сходить на сеанс. Спросила у психолога: «Как вы думаете, снял бы Тарковский хоть один свой фильм, если бы у него был психотерапевт?» Он посмеялся и предложил обсудить это в следующий раз. Но следующий раз так и не наступил. Я просто поняла для себя, что что-то стоящее в искусстве получается тогда, когда ты не можешь об этом не говорить и пишешь или снимаешь об этом кино. Великие поэты Серебряного века не обсуждали свои проблемы с психологом, они их записывали на бумагу.
Мне кажется, актерская профессия для меня и есть такая психотерапия. И мне повезло, что, проживая разные эмоции и роли, я веду свою внутреннюю работу.
Автор: Любовь Егорова
Фото и видео: пресс-служба компании «Централ Партнершип»