Что смотреть дома: «Лакричная пицца», 4-й сезон «Чем мы заняты в тени», возвращение российского футбола

1973-й, долина Сан-Фернандо. Не по годам деловой Гэри (Купер Хоффман) влюбляется в Алану (Алана Хаим), не знающую, что делать со своей жизнью. Есть небольшая проблема: Гэри — 15, а Алана лет на десять старше. Впрочем, это не мешает ей участвовать в авантюрах юного предпринимателя.

Новый фильм ПТА завоевал критиков и зрителей, но не получил крупных наград (исключение — BAFTA за оригинальный сценарий). Зато ни Шон Пенн в роли стареющей голливудской звезды, ни Брэдли Купер в образе продюсера и возлюбленного Барбры Стрейзанд не смогли затмить дуэт дебютантов — сына Филипа Сеймура Хоффмана и гитаристки сестринского трио Haim.