Что смотреть дома: «Лакричная пицца», 4-й сезон «Чем мы заняты в тени», возвращение российского футбола

Летняя комедия Пола Томаса Андерсона, возвращение вампирского сериала Тайки Вайтити и новый сезон РПЛ — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Лакричная пицца»
Пол Томас Андерсон признается в любви 1970-м
Где смотреть: more.tv
1973-й, долина Сан-Фернандо. Не по годам деловой Гэри (Купер Хоффман) влюбляется в Алану (Алана Хаим), не знающую, что делать со своей жизнью. Есть небольшая проблема: Гэри — 15, а Алана лет на десять старше. Впрочем, это не мешает ей участвовать в авантюрах юного предпринимателя.
Новый фильм ПТА завоевал критиков и зрителей, но не получил крупных наград (исключение — BAFTA за оригинальный сценарий). Зато ни Шон Пенн в роли стареющей голливудской звезды, ни Брэдли Купер в образе продюсера и возлюбленного Барбры Стрейзанд не смогли затмить дуэт дебютантов — сына Филипа Сеймура Хоффмана и гитаристки сестринского трио Haim.
Смотрите этот фильм на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv
«Чем мы заняты в тени», 4-й сезон
Продолжение любимой вампирской комедии
Где смотреть: FX
Конец третьего сезона оставлял зрителей с разбитым сердцем: Лазло (Мэтт Берри) и Надя (Натасия Деметриу) собирались в Англию, Нандор (Кайван Новак) отправлялся колесить по США, а Колин Робинсон (Марк Прокш) вообще умер. Однако кризис миновал. Нандор снова ищет невесту, Лазло источает похоть, иногда отвлекаясь на воспитания миниатюрной реинкарнации Робинсона, а Надя хочет открыть популярный ночной клуб. Потомок Ван Хельсинга, Гильермо (Харви Гильен), убивающий вампиров пачками, кстати, тоже вернулся. Выход нового сезона «Чем мы заняты в тени» удачно совпал с объявлением номинантов на «Эмми»: творение Джемейна Клемента и Тайки Вайтити — претендент на звание лучшего комедийного сериала.
Смотрите первые три сезона этого сериала на Кинопоиске в Плюсе
Российская премьер-лига, сезон 2022/23
Главный футбольный турнир страны — впервые на Кинопоиске
Где смотреть: Кинопоиск
В первом туре действующий чемпион России «Зенит» отправится в Химки. Станет ли эта встреча легкой прогулкой для команды, которая взяла четыре титула подряд? Начало — 15 июля в 19:55 (Мск).
В субботу путь к трофею начнут его главные конкуренты — «Спартак» и ЦСКА. Самый популярный клуб страны был разгромлен в матче за Суперкубок, а теперь едет в гости к «Ахмату»: в Грозном играть непросто даже топам. Старт в 19:55 (Мск).
В ЦСКА — перестройка. Из легенд клуба в составе остался только вратарь Игорь Акинфеев, благодаря которому Россия вышла в ¼ чемпионата мира 2018 года. А еще в команде новый тренер, никогда не работавший в топ-клубах. Чемпионат армейцы начинают 16 июля в 14:55 (Мск) против главной команды в карьере Гены Букина — в Москву приедет «Урал» из Екатеринбурга.
Смотрите РПЛ на Кинопоиске с опцией Матч Премьер
«Люся», 1-й сезон
Данила Козловский в драмеди об умной колонке
Где смотреть: Premier
Программист Сеня (Козловский) переживает кризис по всем фронтам — с женой Леной (Дарья Савельева), двумя дочерьми и отцом (Ян Цапник). Никого не впечатляет и его самообучающаяся колонка «Люся» (Дарья Блохина). Зато она понимает создателя и даже помогает ему заработать и выпутаться из сложной ситуации.
«Люся» — сериальный дебют Ивана И. Твердовского, режиссера «Класса коррекции» и «Конференции». Сценарий писали Пётр Внуков («Звоните ДиКаприо!») и Сергей Панасенков («Мир! Дружба! Жвачка!»). В эпизодах — Кристина Асмус, Иван Макаревич, Анна Слю и Наталья Павленкова, без которой не обходится ни один проект Твердовского.
«Малыш», мини-сериал
Пугающая британская комедия о незапланированном материнстве
Где смотреть: Амедиатека
Наташе (Мишель де Сварт) 38 лет, и ее раздражает, что у всех близких подруг есть дети. Однажды младенец сваливается ей буквально на голову, лишая женщину возможности свободно распоряжаться своей жизнью.
Британскую хоррор-комедию «Малыш» придумали дебютантка Люси Гэймер и Сиан Робин-Грэйс, работавшая над двумя сезонами «Сексуального просвещения» и мини-сериалом «Призраки Энфилда». За производство отвечала студия Sister, в чьем послужном списке «Чернобыль» и «Садоводы».
Смотрите этот мини-сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Обитель зла», мини-сериал
Новый хоррор по мотивам культовой серии видеоигр
Где смотреть: Netflix
2036 год. Население Земли сократилось до 15 миллионов человек — остальные превратились в кровожадных зомби под воздействием Т-вируса, который для корпорации Umbrella разработал Альберт Векслер (Лэнс Реддик). Его люди разыскивают дочь ученого Джейд (Элла Балинска из новых «Ангелов Чарли»), которая знает больше, чем следует.
События новой «Обители зла» разворачиваются в двух временных отрезках — в настоящем 2036-м и в 2022-м, когда все только начиналось. Такое концептуальное решение придумал комиксист Эндрю Дабб, работавший над графической историей про охотников за привидениями и сериалом «Сверхъестественное».
«Рубикон»
Австрийский сай-фай о токсичности человечества
Где смотреть: Кинопоиск
2056 год. Атмосфера Земли окончательно загрязнена, а скоро всю планету окутает таинственный туман. Три космонавта — Ханна (Юлия Франц Рихтер), Гэвин (Джордж Благден) и Дмитрий (Марк Иванир) — на корабле «Рубикон» получают сообщение о подземном бункере, где спрятались выжившие. У них есть водоросли, которые могут спасти человечество, но готовы ли астронавты рисковать жизнью? Сай-фай о моральной дилемме в открытом космосе стал полнометражным дебютом австрийки Магдалены Лаурич.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 16 июля
«Хорошая хозяйка»
Классовый хоррор из ЮАР
Где смотреть: Shudder
Пригород Кейптауна. Циди (Чумиса Коса) вместе с дочерью переезжает в дом, где ее пожилая мать ухаживает за белой мадам, которая почти не покидает комнату из-за болезни. Беспокоить хозяйку категорически нельзя, как и, например, открывать холодильник. Однако это не самое странное: вскоре Циди начнут мерещиться мертвецы, и она решит, что дом проклят.
Премьера «Хорошей хозяйки» Дженна Като Басс состоялась на фестивале в Торонто. Среди продюсеров — Кристина Кейтон, работавшая с Дженнифер Кент над камерным «Бабадуком» и злободневным «Соловьем».
«Голос семьи Белье»
Французский фильм о слабослышащих людях. «CODA» — его американский ремейк
Где смотреть: Кинопоиск
16-летняя Паула (Луан Эмера) помогает слабослышащим родителям (Франсуа Дамиенс и Карин Вьяр) в быту и фермерском бизнесе по продаже сыров, общаясь с врачами и клиентами. Когда учитель пения (Эрик Элмоснино) обнаруживает у Паулы талант и предлагает поступать в Париж, старшеклассница оказывается перед непростым выбором.
«Голос семьи Белье» удостоился шести номинаций на премию «Сезар» (единственной статуэткой отметили Эмера). А вот его американский ремейк — «CODA: Ребенок глухих родителей» — стал триумфатором минувшего «Оскара», взяв три награды.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
Апрель 1945-го. Вторая мировая подходит к концу. Экипаж танка «Шерман» под руководством Боевого Папаши (Питт) лишился пулеметчика. На замену присылают юного Нормана (Логан Лерман), который раньше работал в штабе. Вскоре он угодит в самое пекло. «Ярость» — клаустрофобический и жестокий фильм о бессмысленной мясорубке войны со звездным ансамблем. Помимо Питта и Лермана, в кадре — Джон Бернтал, Майкл Пенья и Шайа ЛаБаф.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Фарзар», 1-й сезон
Ироническая космическая опера создателей «Полиции Парадайз»
Где смотреть: Netflix
Принц Файкл с отрядом доблестных звездных воинов покидает город под куполом, чтобы одолеть злобных инопланетян, которые угрожают истребить людскую колонию. Вскоре Файкл начинает подозревать, что главная проблема не пришельцы, а его отец. Роджер Блэк и Вако О’Гуин когда-то безжалостно высмеяли лесных рейнджеров и американских копов в «Бриклберри» и «Полиции Парадайз». Теперь их руки дотянулись до далеких-далеких галактик.
Автор: Алексей Филиппов, Илья Ельчин
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС