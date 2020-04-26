5 причин посмотреть мистический процедурал «Зло»

Вышел третий сезон мистического сериала от создателей «Хорошей жены», начало которого доступно в Амедиатеке (и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой). В этом таинственном и по-хорошему абсурдном шоу современные Малдер и Скалли сотрудничают с церковью и пытаются отыскать демонов в современной Америке.

Это микс «Секретных материалов» и «Сверхъестественного»

Бывший репортер Дэвид Акоста (Майк Колтер) уверовал в бога и учится на священника. А параллельно работает на церковь в качестве «оценщика» — посещает людей, жалующихся на одержимость демонами, и выносит свой вердикт, который отправляет прямиком в Ватикан. Его уравновешивает новая участница команды, психолог Кристен Бушар (Катя Херберс), которая не верит в сверхъестественные явления и придерживается научного взгляда на мир. Ничего не напоминает? Все правильно, «Зло» построено по принципу «Секретных материалов», то есть вечного конфликта скептика и человека с магическим мышлением. В каждой серии Акоста и Бушар сталкиваются с новым случаем (чудесное воскрешение, сатанинские младенцы и пророки), который можно трактовать по-разному. А еще между героями есть явное сексуальное напряжение, которое усиливают и грядущий целибат Акосты, и семья Бушар, у которой есть муж и четыре дочери.

Но отличия от «Секретных материалов» все-таки есть: Малдер и Скалли разоблачали правительственные заговоры и пытались найти зеленых человечков, а герои «Зла» работают с трансцендентными материями. Этим сериал напоминает, скорее, «Сверхъестественное», где герои регулярно сталкивались с демонами, бесами и архангелами. Есть и другое отличие: хотя в центре внимания находятся двое героев, в команде католических «оценщиков» работает еще и технарь Бен Шакир (Аасиф Мандви), который вырос в мусульманской семье, но в божественные силы не верит.

Сериал придумали звездные шоураннеры

Мишель и Роберт Кинг

Создатели «Зла» — Роберт и Мишель Кинг. Супруги-шоураннеры — большие звезды американского телевидения: в 2009 году они запустили хитовую юридическую драму «Хорошая жена», которая шла в эфире 7 лет, собрала множество наград и даже обзавелась не менее успешным спин-оффом «Хорошая борьба». Идея мистического процедурала родилась из их спора. Истовый католик Роберт Кинг считает, что все зло в нашем мире идет от самого дьявола, а вот Мишель уверена, что дурные поступки можно объяснить при помощи науки.

Тут есть забавный и таинственный антагонист

Естественно, главным героям нужен не абстрактный злодей вроде самого Сатаны, а персонаж из плоти и крови — противником католических «оценщиков» выступает доктор Лиланд Таунсенд, большой знаток оккультных наук. Его сыграл Майкл Эмерсон, который специализируется на ролях плохишей («Остаться в живых», «Пила: Игра на выживание», «Практика»). Это очень таинственный персонаж, он откуда-то знает все о главных героях, заводит роман с мамой Бушар и даже склоняет ее на темную сторону. Но еще Таунсенд очень смешной! Например, в одной из сюжетных линий он симулирует демоническую одержимость и потешно корчится во время экзорцизма. Он создает себе аватар в детской игре — хрюшку в очках — и пытается таким образом войти в доверие к детям Бушар.

Это запутанный и пугающий сериал

Майк Колтер и Андреа Мартин

Драматургия «Зла» заставляет поклонников строить многочисленные догадки и теории. Например, во втором сезоне Бушар становится грубой и жестокой. Была ли героиня одержима демоном или у нее ПТСР, после того как она убила человека? А в третьем сезоне к Акосте, который уже стал священником, ночью является Бушар в нижнем белье — это какой-то суккуб или у него обычные эротические видения? Еще шоураннеры до сих пор не объяснили, как работает мистическое закулисье и что творится с одной из дочерей Бушар, которая явно находится под воздействием темных сил. Пока известно лишь то, что у Ватикана есть свои спецагенты, которые тайно работают с Акостой, а Таунсенд общается с земными наместниками демонов.

Кстати, сами демоны, которые являются практически всем главным героям, выглядят довольно жутко — на грим и дизайн монстров тут явно не поскупились.

Но в нем есть много абсурдных сюжетов

Стоит отдать должное шоураннерам: «Зло» не только пугает, но и веселит. Сериал откровенно эксплуатирует современные параноидальные страхи и выкручивает градус абсурда на максимум. Например, мы узнаем, что Таунсенд держит целую фабрику интернет-троллей (!), которые постят в сети один негатив, потому что думскроллинг работает во славу Сатаны. Биткоин, разумеется, тоже оказывается игрушкой дьявола. VR-игры и вайфай оккупированы демонами. А дети выполняют флешмоб, одним из заданий которого оказывается крик «Иисус — капитан Кирк» прямо во время церковных служб. Да что тут объяснять, одна из серий третьего сезона так и называется — «Демон мемов»!

Автор: Марат Шабаев

Фото: David Livingston / Getty Images