От отсылок и лучших серий до «Дестиэля»: Краткая энциклопедия «Сверхъестественного»

История создания

Американский сценарист Эрик Крипке начал придумывать «Сверхъестественное» еще в середине 1990-х, когда ему было двадцать. Он планировал сделать полнометражный фильм с главными героями-репортерами, которые разъезжают по Америке, сражаясь с демонами. Спустя 10 лет Крипке поднабрался опыта (за его плечами было несколько спродюсированных фильмов и сериалов) и приступил к работе над «Сверхъестественным». Его замысел расширился до сериала, репортеры превратились в братьев, но общая концепция осталась неизменной. Увлеченный с раннего детства фольклором, Крипке решил, что его герои будут путешествовать по маленьким американским городкам, узнавать местные легенды, уничтожать зло и отправляться навстречу новым приключениям. В числе кинореференсов у Крипке была классика 1980-х: «Полтергейст», «Американский оборотень в Лондоне» и «Зловещие мертвецы 2».

«Полтергейст», 1982 год «Американский оборотень в Лондоне», 1981 год «Зловещие мертвецы 2», 1987 год

Концепция роуд-муви повлияла на выбор имен для братьев: Крипке назвал их в честь героев романа Джека Керуака «В дороге» Сэла Парадайза и Дина Мориарти. Правда, Сэла пришлось заменить на более понятного Сэма. Сценарист планировал дать братьям фамилию Харрисон в честь Харрисона Форда, так как представлял Дина похожим на Хана Соло, но в итоге остановился на фамилии Винчестер, связав историю семьи со знаменитым изобретателем винтовки и домом Винчестеров в Калифорнии (в нем, по легенде, обитают призраки). Третьим по значимости артефактом во вселенной сериала стала машина Винчестеров. Крипке выбрал Ford Mustang 1965 года, но затем послушал своего знакомого и заменил его на Chevrolet Impala 1967-го — она достаточно большая, чтобы в багажник легко влезло тело.

Крипке объяснял, что не хотел фокусироваться исключительно на охоте на монстров, поэтому уже в первом сезоне набор отдельных сюжетов о поимке демонов и прочей нечисти было решено дополнить общей сквозной линией. В каждом эпизоде Крипке с командой сценаристов старался рассказать историю взаимоотношений братьев, сыграть на их привязанности друг к другу, превратить обычный фильм ужасов в семейную драму.

Первоначально Крипке думал закончить сериал на пятом сезоне, считая, что история братьев заслуживает хорошего эпического финала (в конце сезона Сэм и Дин предотвращали апокалипсис). Но благодаря высоким рейтингам «Сверхъестественное» продлили еще на 10 сезонов. В сентябре 2010 года, на шестом сезоне, Крипке ушел с должности шоураннера, но все эти годы оставался консультантом сериала. Сейчас он занимается сериалом «Пацаны», который идет на Amazon Prime с 2019 года, и его короткометражным спин-оффом «Бутчер». В обоих проектах Крипке выступает в качестве сценариста и продюсера.