От отсылок и лучших серий до «Дестиэля»: Краткая энциклопедия «Сверхъестественного»

В честь кого названы Сэм и Дин? Почему они ездят на Chevrolet Impala? Что роднит братьев Винчестер со «Звездными войнами»? 19 ноября выходит заключительная серия «Сверхъестественного», которое шло 15 лет. К финалу сериала мы составили энциклопедию — от истории создания, интересных отсылок до лучших эпизодов и безумных фанатских теорий.
Пункт для тех, кто никогда не смотрел сериал
«Сверхъестественное» рассказывает о двух братьях — Сэме и Дине Винчестерах. Их девиз — «спасать людей, охотиться на нечисть». Воспитанные отцом-охотником Джоном, братья занимаются семейным делом — выслеживают и убивают демонов, вампиров, оборотней, призраков и прочих невероятных существ. За 15 сезонов они успели отомстить за смерть матери, остановить апокалипсис (и не один раз), побывать в Аду, пройти через Чистилище, испытать одержимость демонами, впустить в свои тела ангелов, уничтожить древних монстров, сразиться с самой Тьмой и выйти на тропу войны с Богом. Чем больше они погружались в тайны мироздания, тем сложнее становилось разделить белое и черное. Монстры превращались в друзей и союзников, а силы добра, напротив, оказывались самыми опасными на земле. И все же мистическая основа сюжета, по сути, лишь фон. На первый план в «Сверхъестественном» всегда выходили отношения братьев, их ссоры, примирения, предательства и вместе с этим бесконечная готовность жертвовать всем ради друг друга.
История создания
Американский сценарист Эрик Крипке начал придумывать «Сверхъестественное» еще в середине 1990-х, когда ему было двадцать. Он планировал сделать полнометражный фильм с главными героями-репортерами, которые разъезжают по Америке, сражаясь с демонами. Спустя 10 лет Крипке поднабрался опыта (за его плечами было несколько спродюсированных фильмов и сериалов) и приступил к работе над «Сверхъестественным». Его замысел расширился до сериала, репортеры превратились в братьев, но общая концепция осталась неизменной. Увлеченный с раннего детства фольклором, Крипке решил, что его герои будут путешествовать по маленьким американским городкам, узнавать местные легенды, уничтожать зло и отправляться навстречу новым приключениям. В числе кинореференсов у Крипке была классика 1980-х: «Полтергейст», «Американский оборотень в Лондоне» и «Зловещие мертвецы 2».
Концепция роуд-муви повлияла на выбор имен для братьев: Крипке назвал их в честь героев романа Джека Керуака «В дороге» Сэла Парадайза и Дина Мориарти. Правда, Сэла пришлось заменить на более понятного Сэма. Сценарист планировал дать братьям фамилию Харрисон в честь Харрисона Форда, так как представлял Дина похожим на Хана Соло, но в итоге остановился на фамилии Винчестер, связав историю семьи со знаменитым изобретателем винтовки и домом Винчестеров в Калифорнии (в нем, по легенде, обитают призраки). Третьим по значимости артефактом во вселенной сериала стала машина Винчестеров. Крипке выбрал Ford Mustang 1965 года, но затем послушал своего знакомого и заменил его на Chevrolet Impala 1967-го — она достаточно большая, чтобы в багажник легко влезло тело.
Крипке объяснял, что не хотел фокусироваться исключительно на охоте на монстров, поэтому уже в первом сезоне набор отдельных сюжетов о поимке демонов и прочей нечисти было решено дополнить общей сквозной линией. В каждом эпизоде Крипке с командой сценаристов старался рассказать историю взаимоотношений братьев, сыграть на их привязанности друг к другу, превратить обычный фильм ужасов в семейную драму.
Первоначально Крипке думал закончить сериал на пятом сезоне, считая, что история братьев заслуживает хорошего эпического финала (в конце сезона Сэм и Дин предотвращали апокалипсис). Но благодаря высоким рейтингам «Сверхъестественное» продлили еще на 10 сезонов. В сентябре 2010 года, на шестом сезоне, Крипке ушел с должности шоураннера, но все эти годы оставался консультантом сериала. Сейчас он занимается сериалом «Пацаны», который идет на Amazon Prime с 2019 года, и его короткометражным спин-оффом «Бутчер». В обоих проектах Крипке выступает в качестве сценариста и продюсера.
Главное о героях
Дин
Старший брат. Более опытный охотник, чем Сэм. Свято чтит заветы отца, с детских лет стремится во всем ему подражать. Ради защиты младшего брата готов на все — хоть заключить сделку с демоном, хоть отправиться в Ад, хоть убить саму Смерть. В первых сезонах он был уверен, что монстры — это зло, которое надо истреблять в любой ситуации. Но позже изменил свое мнение и даже завел дружбу с вампиром (а однажды и сам стал демоном). Прямолинейный, но при этом не любит показывать свои чувства, что часто приводит к конфликтам с братом и близкими людьми. Иногда находит в себе силы открыто рассказать о своих переживаниях и открывается как ранимый и чуткий человек. Очень любит есть.
Что еще важно знать о Дине
- Любому салату предпочтет бургер с беконом или пирог.
- Избегает длительных отношений.
- Свою машину ласково называет «детка».
- Боится летать на самолетах.
- Поклонник Metallica, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin. Не разрешает Сэму выбирать, какую музыку слушать в машине, когда он за рулем.
- Обожает Клинта Иствуда, фильмы с Чаком Норрисом и «Неприкасаемых» Брайана де Пальмы.
- У него аллергия на кошек, и он не любит собак (хотя однажды с помощью заклинания получил возможность понимать собачьи мысли и после этого, похоже, изменил к ним отношение).
Сэм
Младший брат. Более рассудительный и спокойный. В отличие от Дина и отца, не считал охоту своим призванием, стремился к нормальной жизни, поэтому решил поступить в колледж и на некоторое время оборвал все семейные связи. Вернуться к охоте на нечисть решил после того, как убили его девушку. Старается ни к кому не привязываться, чтобы больше никого не терять. Узнал, что обладает экстрасенсорными способностями: выпив демонской крови, мог пытать демонов и изгонять их из тел людей. Готов простить Дину любые ошибки и, хотя сам нередко скрывает что-то от него, тяжело переживает ссоры, дорожит их отношениями. Со временем смирился, что к нормальной жизни ему не вернуться.
Что еще важно знать о Сэме
- Панически боится клоунов.
- Любит читать, за что Дин нередко зовет его зубрилой и ботаником.
- Вегетарианец, старается вести здоровый образ жизни, занимается спортом.
- Любимый певец — Элвис Пресли. Однажды признался, что ему нравится творчество Селин Дион.
- Вполне успешно колдует.
Кастиэль
Ангел. Друг Винчестеров. Впервые появился в четвертом сезоне. По заданию Бога спас Дина из Ада. Со временем стал с ним очень близок. Долгое время служил в ангельском гарнизоне, присматривая за людьми. Попав на землю, вселился в тело простого человека по имени Джимми Новак и с тех пор использует этот сосуд. Помогал братьям остановить апокалипсис, укрывал от архангелов, сражался с левиафанами, взял на себя боль Сэма, когда тот сходил с ума от пыток Люцифера. За время, проведенное на земле, Кастиэль успел побывать Богом, человеком, возглавить армию ангелов, а в конце концов превратился в охотника и начал расследовать дела вместе с Сэмом и Дином.
Что еще важно знать о Кастиэле
Кроме трех главных героев, в сериале на протяжении 15 сезонов появлялось множество второстепенных, но от этого не менее важных персонажей. Среди них стоит выделить Джона и Мэри Винчестер, отца и мать Сэма и Дина; охотника Бобби Сингера, друга Джона, заменившего братьям отца; Люцифера и его сына Джека, короля Ада — Кроули (не путать с Люцифером!) — и его мать, древнюю ведьму Ровену; всадника Апокалипсиса — Смерть; пророка Кевина Трена и писателя Чака, оказавшегося Богом.
Библейские отсылки
В первом сезоне «Сверхъестественное» в значительной степени опирается на фольклор и различные легенды. Братья сражаются с призраками, духами, монстрами-людоедами вендиго и ругару, зубными феями и ведьмами. Но дальше в сериале становится все больше библейских мотивов — появляются существа из библейской мифологии, обряды экзорцизма и христианские ритуалы. Впрочем, сценаристы интерпретируют их по-своему. Рассказываем о ключевых персонажах, взятых из Библии.
Демоны
Согласно Библии, все демоны — ангелы, которые предпочли следовать за Сатаной, но при этом они знают о существовании Бога и боятся его гнева. Во вселенной же «Сверхъестественного» демоны — это искаженные человеческие души, совершившие злые деяния, попавшие в Ад и забывшие, как быть людьми. Кроме того, не все демоны уверены в том, что Бог есть на самом деле, так как о нем много лет никто не слышал.
Ангелы
Ангелы в сериале тоже выглядят отнюдь не так, как в Библии. Они покинуты своим создателем, оттого кровожадны, алчны и готовы подвергнуть людей гибели, преследуя свои корыстные цели. Эти существа наделены сверхъестественной силой, умеют перемещаться во времени и пространстве, исцелять людей.
Левиафаны
Главные злодеи седьмого сезона — древние левиафаны — предстают в образе умных и хитрых монстров. Дин и Сэм с помощью Бобби выясняют, что те могут принимать облик любого человека, питаются людьми, а навредить им можно, облив хозяйственным очистителем. В Ветхом Завете эти существа описаны как морские многоголовые чудовища.
Бог
Бог Чак — воплощение всех низменных человеческих страстей. Поначалу он кажется вполне безобидным Творцом, но затем проявляет себя как капризный, жестокий, ослепленный властью писатель, готовый уничтожить все миры в угоду собственной прихоти.
Дьявол
В сериале есть не только свой Бог, но и свой Сатана, он же Люцифер. Один из главных злодеев сериала, первый падший архангел и создатель демонов. Большую часть времени он находится в теле человека Ника. Но успевает побывать также в Сэме, Кастиэле, рок-музыканте Винсе Винсенте и президенте США. Люцифер высокомерный, эгоистичный и не знает жалости по отношению к людям. В конце двенадцатого сезона у него рождается сын Джек, а сам он попадает в альтернативную реальность (откуда в следующих сезонах пытается выбраться и примириться с сыном).
Поп-культура как часть «Сверхъестественного»
Авторы «Сверхъестественного» вдохновлялись не только Библией и фольклором для создания образов главных героев. С самых первых серий Дин и Сэм цитируют известные фильмы, называются именами рок-музыкантов, а иногда натуральным образом попадают в ТВ-шоу или оказываются персонажами фильмов и мультфильмов. Отсылки к популярной культуре стали естественной частью сериала и приятным бонусом для внимательных зрителей.
Выдуманные имена
Расследуя таинственные исчезновения и убийства, Дин и Сэм предпочитают не раскрывать свои настоящие имена. Чаще всего они используют фамилии известных музыкантов. Так, в пилотной серии Дин представляется гитаристом Тэдом Ньюджентом, в других сериях он неоднократно использует имя барабанщика Led Zeppelin Джона Бонэма. В одном из эпизодов девятого сезона Кастиэль, не до конца разобравшись в традиции Винчестеров, представил Сэма и Дина агентами Спирс и Агилера.
«Звездные войны»
Столь же популярным стало использование имен известных актеров, режиссеров и персонажей фильмов. В третьей серии первого сезона Дин и Сэм представляются агентами Форд и Хэмилл, имея в виду Харрисона Форда и Марка Хэмилла из «Звездных войн». Этот фильм часто всплывает в диалогах многих персонажей вплоть до того, что «Звездные войны» очень нравятся сыну Люцифера, нефилиму Джеку (в четырнадцатом сезоне Сатана обещает подарить ему световой меч, если тот отправится с ним в путешествие). Шоураннер шестого и седьмого сезонов Сара Гэмбл в одном из интервью сравнила «Сверхъестественное» со знаменитой сагой, отметив, что обе истории, несмотря на глобальный размах, очень личные, семейные.
«Сияние»
Часто в сериале вспоминают культовый фильм «Сияние» и одноименный роман Стивена Кинга, легший в его основу. В девятой серии первого сезона Дин в ответ на рассказ Сэма о своих видениях шутит, что у того есть дар сияния. А одиннадцатая серия второго сезона и вовсе содержит несколько сцен, прямиком отсылающих к фильму Кубрика: братья селятся в комнате 237, имеют дело с маленькими девочками-призраками, а Дин в баре говорит с барменом точно так же, как Джек Торренс с Ллойдом. Используя такие очевидные отсылки, создатели сериала внимательны к деталям: увидеть связь с классическим фильмом мы можем не только по диалогам, но и по манере съемки, выбору ракурсов, освещению, элементам интерьера. В одной из последних серий пятнадцатого сезона братья расследуют старое дело, над которым работали еще детьми. «Где-то я это уже видел», — бормочет Дин, заметив, как дверь одной из комнат мотеля чудесным образом приоткрылась перед ним, а на полу оказался ковер с геометрическим орнаментом.
Жанры
Иногда «Сверхъестественное» заимствует не отдельные фильмы, а общую концепцию какого-то устоявшегося жанра. Так, в серии «Переключая каналы» мы видим пародии на типичные процедуралы про полицейских и врачей (а также на ситком). Стилистика серии «Ужастики» отсылает к классическим черно-белым фильмам ужасов, а в «Раз ковбой, два ковбой» Дин отправляется в прошлое и оказывается на Диком Западе, где пытается применить свои знания вестернов, чтобы сойти за местного.
Не раз «Сверхъестественное» обращается и к анимации. В серии «Отважный охотник» братья и Кастиэль сталкиваются с загадочными смертями, которые совершены по законам анимации: сердце вырывается из груди при виде красавицы, на грабителя банка падает наковальня, а из пистолета вместо пули вылетает флажок с надписью «Bang!». Апофеозом становится 16 серия тринадцатого сезона, где Сэм и Дин натуральным образом попадают в мультфильм про Скуби-Ду.
Саундтрек
Оригинальную музыку для сериала написали композиторы Кристофер Леннерц и Джей Груска. Они чередовали обязанности, сочиняя композиции для каждой серии попеременно. Обычно Леннерц и Груска использовали оркестровые партии, хотя в некоторых сериях звучат акустическая гитара, пианино, виолончель. Их музыка всегда тонко связана с происходящим в кадре, но некоторые мелодии закреплены за отдельными персонажами и повторяются на протяжении сериала.
Гораздо более важной составляющей «Сверхъестественного» стали рок-музыка и ее всевозможные поджанры. И это очередная заслуга Эрика Крипке. Будучи большим поклонником классического рока, он в самом начале поставил условие: если в сериале не будет песен AC/DС и Metallica, он уходит. Многие песни взяты из его собственной коллекции, не удалось лишь заполучить любимую группу Led Zeppelin — слишком дорого. Зато из треков, звучащих в сериале, можно собрать настоящую энциклопедию рока — от песен Blue Oyster Cult и гитариста-виртуоза Стиви Рэй Вона до поп-панков Green Day и российского проекта Messer Chups. Ну, и традиционная для каждого финального эпизода «Carry On My Wayward Son» в исполнении Kansas.
Лучшие серии
За 15 лет существования сериала было выпущено 327 (на текущий момент 326) серий. Выбрать лучшие среди такого количества непросто, тем более что среди зрителей есть поклонники первых сезонов, а есть те, кому по душе и новые приключения братьев. В этом списке — самые лучшие серии, которые можно пересматривать не один раз.
«Блюз на перекрестке»
Братья узнают о демонах перекрестка, которые заключают сделки с людьми, исполняя их желания. Таинственный и атмосферный эпизод, который посвящен легендарному блюзмену Роберту Джонсону.
«Врата Ада, часть 2»
Винчестеры теряют отца, расправляются с убийцей матери, а впереди их ждет крупное сражение, ведь врата Ада открыты и наружу вырвались сотни демонов.
«Заколдованный круг»
Привет «Дню сурка». Вроде бы грустно, что Дин за одну серию успевает умереть неисчислимое количество раз, но уж слишком здорово сыграно.
«Воскрешение Лазаря»
Пограничная серия, в которой больше вопросов, чем ответов. Ну, и первое появление Кастиэля.
«Желтая лихорадка»
Смотреть, как Дин истошно вопит при виде обычной кошки, без улыбки просто невозможно.
«Переключая каналы»
Винчестеры снова сталкиваются с Фокусником, который помещает их в альтернативную реальность ТВ. Здесь и сериал про полицейских, и медицинская драма, и японское ток-шоу, и «Рыцарь дорог».
«Лебединая песня»
Она могла стать заключительной по первоначальной задумке Эрика Крипке. Представить, что все закончилось бы прыжком Сэма в яму вместе с Люцифером, сейчас трудно, но можно попробовать. А еще тогда мы впервые пониманием, что Чак — Бог, создавший вселенную «Сверхъестественного».
«Фанфики»
Школьная постановка по мотивам книг «Сверхъестественное» — зрелище незабываемое (и немного странное).
«Детка»
Действие разворачивается в салоне Impala или возле нее. Много трогательных моментов и интересно с визуальной точки зрения.
«Скубиестественное»
Братья Винчестер попадают в мир Скуби-Ду.
«Мориа»
Бог признается, что играл жизнями Винчестеров, убивает сына Люцифера, а затем выпускает на землю всех злых существ из Ада. Братья на пороге новой (на этот раз последней) войны.
Фанатские теории
«Сверхъестественное» — пример сериала, которому удалось не просто собрать огромное число фанатов по всему миру, но и интегрировать фанатское сообщество в собственный сюжет. У сериала есть эпизоды, в которых братья узнают о существовании книг, где описаны все их приключения, сталкиваются с преданными фанатами и читают о себе фанфики. Поклонники «Сверхъестественного» действительно сочиняют новые истории о приключениях любимых героев и постоянно генерируют фанатские теории. Вот некоторые из них.
«Винцест» и «Дестиэль»
Самые популярные фанатские теории, описывающие романтические отношения между Сэмом/Дином и Дином/Кастиэлем соответственно. Одну из них создатели сериала использовали в финальном сезоне. В 18-й серии Кастиэль заключил сделку с Сущностью, которая позволит ему жить своей жизнью ровно до того момента, когда он будет по-настоящему счастлив. Столкнувшись с угрозой быть убитым вместе с Дином, Кастиэль кончает с собой, предварительно признавшись другу в любви.
Гибель братьев
Другие популярные теории строятся вокруг концовки сериала. На протяжении последних сезонов многие фанаты считают, что в финале братья погибнут. По одной из версий, после гибели они окажутся в Раю, где объединятся со своими близкими и павшими союзниками. Другая теория предполагает, что Чак желает сделать из Дина и Сэма новых Каина и Авеля и что братья убьют друг друга.
Рестарт
Еще одна теория, связанная с финалом. По мнению зрителей, сюжетные линии в сериале разрослись так сильно, что сценаристам не удастся сделать логичную и понятную концовку. Легче обнулить миры, перезапустить вселенную и отправить братьев в тот момент, с которого все началось.
Все события происходят в голове Дина
Спекулятивная теория в духе «сна собаки». По ней события сериала происходят в голове Дина, попавшего в психиатрическую больницу после пожара, в котором погибли его мать и отец (или же после аварии, произошедшей во втором сезоне; тогда Дин впал в кому). В «Сверхъестественном» действительно есть несколько эпизодов, действие которых разворачивается в лечебнице, но вряд ли это можно считать весомым доказательством.
Кроссовер с «Ходячими мертвецами»
Согласно этой теории, «Сверхъестественное» и сериал «Ходячие мертвецы» существуют в одной вселенной, а Джон — это Ниган. Аргументов здесь не так много, но они довольно весомые. Во-первых, Джона и Нигана играет Джеффри Дин Морган. Во-вторых, в «Сверхъестественном» мелькала знаменитая бита Нигана. Совпадение? Не думаем.
Мемы
За 15 лет были созданы сотни мемов — от кроссовера «Сверхъестественного» с «Сумерками» до баянов вроде «команды по спасению мира». Но есть один тип мемов, который никогда не надоедает: это мемы про Дина и его отношения с едой (особенно с пирогами).
P.S.
Автор: Екатерина Семёнова, при участии Ани Шпильковской
Иллюстрации: Александр Черепанов