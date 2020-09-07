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Фанаты «Сверхъестественного» шутят, что Владимир Путин уходит в отставку из-за сериала

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5 ноября в сети появилась новость , что Владимир Путин планирует оставить пост президента России по состоянию здоровья. Пресс-служба Кремля уже опровергла эту информацию, но история получила неожиданное развитие в Twitter. Фанаты «Сверхъестественного» начали шутить, что Путин уходит в отставку из-за того, что создатели сериала сделали каноном «Дестиэля» — фанатскую пару Дина и Кастиэля.

«Будущие учебники истории: выборы 2020 года потрясли одно необычное событие. 5 ноября „Дестиэль“ стал каноном, и один давний поклонник „Сверхъестественного“ был настолько потрясен этой новостью, что решил уйти со своей работы. Этим человеком был не кто иной, как Владимир Путин».

«Путин был хорошо известным поклонником „винцеста“, у которого был аккаунт на ao3 с более чем 30 фиками под псевдонимом Товарищ Винчестер. Источник утверждал, что незадолго до того, как услышал эту новость, Владимир сказал: „Мы откроем самые большие бутылки, когда Трампа переизберут“».

В 18-м эпизоде 15-го сезона «Отчаяние» погиб один из самых популярных персонажей сериала — Кастиэль в исполнении Миши Коллинза. По сюжету он заключил сделку с Сущностью, которая позволит ему жить своей жизнью до того момента, когда он будет по-настоящему счастлив. Столкнувшись с возможностью быть убитым вместе с Дином, Кастиэль кончает с собой, предварительно раскрыв, что любит Дина (Дженсен Эклс).

Фанаты сериала давно подозревали, что Кастиэль — гей, и самостоятельно писали истории о его отношениях с Дином. Подтверждение перед смертью удивило и расстроило поклонников «Сверхъестественного», потому что «Дестиэль», по сути, стал каноном слишком поздно.

«„Дестиэль“, по-видимому, теперь канон, и моя личность 2011 года только что зашевелилась в своей могиле».

«Судя по всему, „Дестиэль“ стал каноном, и внезапно фандом „Сверхъестественного“ в Tumblr воскрес из мертвых в моей ленте».

«„ДЕСТИЭЛЬ“ СТАЛ КАНОНОМ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАСТИЭЛЬ УМЕР ЧЕРЕЗ ДВЕ СЕКУНДЫ. БЛИН, ЭТО ТАК СМЕШНО».

На фоне этого и набрала популярность связь между «Дестиэлем» и Владимиром Путиным.

«Отставка Путина теперь навсегда ассоциируется с „Дестиэлем“. Невероятно».

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