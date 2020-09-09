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Маски и никаких вечеринок: Как снимали финал «Сверхъестественного» во время пандемии

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В начале сентября завершились съемки последних эпизодов сериала «Сверхъестественное». Финал должен был выйти на CW еще весной, но его не успели закончить из-за вспышки коронавируса. В интервью Variety шоураннер Роберт Сингер рассказал о съемках в условиях пандемии и мерах безопасности, которые включали карантин, тесты на COVID-19 и дистанцию между сотрудниками.

  • «Сверхъестественное» — первый сериал Warner Bros., который снимали во время пандемии. Работа возобновилась в конце августа в Британской Колумбии, провинции Канады, где динамика вируса ослабла в результате ограничений.
  • Обычно съемки одного эпизода занимают 8 дней, но над финальным создатели работали на сутки дольше. Это было связано с задержками, вызванными пандемией. Самый долгий съемочный день финала длился 12 часов.
  • Последние серии снимали с учетом протоколов безопасности, одобренных профсоюзами США и Канады. На площадке всех обязали носить маски, соблюдать дистанцию и проходить санитарные процедуры. Все 360 человек, участвовавшие в съемках, сдавали тесты на COVID-19 трижды в неделю, а те сотрудники, чье присутствие было необязательно, работали удаленно.
  • Перед съемками все участники производства прошли двухнедельный карантин. Это обязательное условие для тех, кто приезжает в Канаду из-за рубежа.
  • Актер Джим Бивер (он играет Бобби Сингера — героя, названного в честь шоураннера сериала) провел в карантине две недели ради одного съемочного дня.
  • Пока шли съемки, Джаред Падалеки и Дженсен Эклс не выходили на улицу по выходным, чтобы не заразиться и не рисковать производством шоу. «На съемках безопаснее, чем в моей квартире. Здесь всех людей тестируют и проверяют так часто, что ты точно знаешь: среди них нет носителей вируса. Я очень осторожен и спокойно обнял бы кого-то из съемочной группы, поскольку знаю, что они были в безопасности», — признался Эклз.
  • После ограничений режиссерам стало труднее снимать эпизоды, которые предполагают большое количество массовки или телесную близость актеров, но на финал «Сверхъестественного» это не повлияло. Сингер назвал его «эмоциональным путешествием героев и их личной историей» и уточнил, что в последних сериях будет меньше экшена и любовных сцен, чем обычно.
  • Впрочем, одну сцену все же изменили: Сингер не смог собрать нужное число актеров массовки из-за протоколов безопасности.
  • Во время съемок на площадке не было никого, кроме ключевых сотрудников — актеров, оператора и режиссера.
  • Также из-за протоколов безопасности студия отказалась от прощальной вечеринки, которую обычно проводят по завершении съемок.

После съемок финальных серий Джаред Падалеки и Дженсен Эклс поблагодарили команду «Сверхъестественного» за совместную работу, а Warner Bros. подарила актерам машины Chevrolet Impala 1967 года — те самые, на которых братья Винчестер путешествуют в сериале.

15-й сезон «Сверхъестественного» вернется на экраны 8 октября. Предыдущие 14 сезонов прямо сейчас доступны на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

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