Маски и никаких вечеринок: Как снимали финал «Сверхъестественного» во время пандемии

В начале сентября завершились съемки последних эпизодов сериала «Сверхъестественное». Финал должен был выйти на CW еще весной, но его не успели закончить из-за вспышки коронавируса. В интервью Variety шоураннер Роберт Сингер рассказал о съемках в условиях пандемии и мерах безопасности, которые включали карантин, тесты на COVID-19 и дистанцию между сотрудниками.

«Сверхъестественное» — первый сериал Warner Bros., который снимали во время пандемии. Работа возобновилась в конце августа в Британской Колумбии, провинции Канады, где динамика вируса ослабла в результате ограничений.

Обычно съемки одного эпизода занимают 8 дней, но над финальным создатели работали на сутки дольше. Это было связано с задержками, вызванными пандемией. Самый долгий съемочный день финала длился 12 часов.

Последние серии снимали с учетом протоколов безопасности, одобренных профсоюзами США и Канады. На площадке всех обязали носить маски, соблюдать дистанцию и проходить санитарные процедуры. Все 360 человек, участвовавшие в съемках, сдавали тесты на COVID-19 трижды в неделю, а те сотрудники, чье присутствие было необязательно, работали удаленно.

Перед съемками все участники производства прошли двухнедельный карантин. Это обязательное условие для тех, кто приезжает в Канаду из-за рубежа.

Актер Джим Бивер (он играет Бобби Сингера — героя, названного в честь шоураннера сериала) провел в карантине две недели ради одного съемочного дня.

Пока шли съемки, Джаред Падалеки и Дженсен Эклс не выходили на улицу по выходным, чтобы не заразиться и не рисковать производством шоу. «На съемках безопаснее, чем в моей квартире. Здесь всех людей тестируют и проверяют так часто, что ты точно знаешь: среди них нет носителей вируса. Я очень осторожен и спокойно обнял бы кого-то из съемочной группы, поскольку знаю, что они были в безопасности», — признался Эклз.

После ограничений режиссерам стало труднее снимать эпизоды, которые предполагают большое количество массовки или телесную близость актеров, но на финал «Сверхъестественного» это не повлияло. Сингер назвал его «эмоциональным путешествием героев и их личной историей» и уточнил, что в последних сериях будет меньше экшена и любовных сцен, чем обычно.

Впрочем, одну сцену все же изменили: Сингер не смог собрать нужное число актеров массовки из-за протоколов безопасности.

Во время съемок на площадке не было никого, кроме ключевых сотрудников — актеров, оператора и режиссера.

Также из-за протоколов безопасности студия отказалась от прощальной вечеринки, которую обычно проводят по завершении съемок.

После съемок финальных серий Джаред Падалеки и Дженсен Эклс поблагодарили команду «Сверхъестественного» за совместную работу, а Warner Bros. подарила актерам машины Chevrolet Impala 1967 года — те самые, на которых братья Винчестер путешествуют в сериале.

15-й сезон «Сверхъестественного» вернется на экраны 8 октября. Предыдущие 14 сезонов прямо сейчас доступны на КиноПоиск HD.