«Лакричная пицца»: Пол Томас Андерсон ностальгирует о лете, юности и первой любви

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают разреженную драматургию «Лакричной пиццы» и спорят, какая сцена в фильме лучшая.

Мы продолжаем рубрику, где советуем хорошие, важные фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде мы рекомендуем посмотреть экшен-комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом, Джоди Комер и Тайкой Вайтити в главных ролях. Это веселый романтический боевик о банковском клерке, который внезапно узнает, что он NPC (Non-Player Character, неигровой персонаж) в видеоигре, похожей на GTA.

Фильм «Главный герой» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

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