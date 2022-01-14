«Лакричная пицца»: Пол Томас Андерсон ностальгирует о лете, юности и первой любви

Почему «Лакричная пицца» — фильм, который хочется пересматривать, но не хочется анализировать? На каких реальных событиях и героях основан сценарий и почему он сложнее, чем просто набор комических сценок? Как стиль Пола Томаса Андерсона менялся на протяжении карьеры? И чем интересен киноязык в «Лакричной пицце»?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают разреженную драматургию «Лакричной пиццы» и спорят, какая сцена в фильме лучшая.
Мы продолжаем рубрику, где советуем хорошие, важные фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде мы рекомендуем посмотреть экшен-комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом, Джоди Комер и Тайкой Вайтити в главных ролях. Это веселый романтический боевик о банковском клерке, который внезапно узнает, что он NPC (Non-Player Character, неигровой персонаж) в видеоигре, похожей на GTA.
Фильм «Главный герой» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов