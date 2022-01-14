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Крупным планом

Подкаст«Лакричная пицца»: Пол Томас Андерсон ностальгирует о лете, юности и первой любви

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Почему «Лакричная пицца» — фильм, который хочется пересматривать, но не хочется анализировать? На каких реальных событиях и героях основан сценарий и почему он сложнее, чем просто набор комических сценок? Как стиль Пола Томаса Андерсона менялся на протяжении карьеры? И чем интересен киноязык в «Лакричной пицце»?

Алана Хаим и Купер Хоффман
Алана Хаим и Шон Пенн
Алана Хаим и Шон Пенн
Алана Хаим и Купер Хоффман
Брэдли Купер, Купер Хоффман, Алана Хаим
Купер Хоффман
Купер Хоффман
Купер Хоффман
Брэдли Купер
Алана Хаим, Купер Хоффман, Майло Хершлаг

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают разреженную драматургию «Лакричной пиццы» и спорят, какая сцена в фильме лучшая.

Мы продолжаем рубрику, где советуем хорошие, важные фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде мы рекомендуем посмотреть экшен-комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом, Джоди Комер и Тайкой Вайтити в главных ролях. Это веселый романтический боевик о банковском клерке, который внезапно узнает, что он NPC (Non-Player Character, неигровой персонаж) в видеоигре, похожей на GTA.

Фильм «Главный герой» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Успешный психолог расплачивается за свои нестандартные методы лечения. Новая глава драмы с Максимом Матвеевым в главной роли
В главных ролях:Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин
Режиссер:Игорь Твердохлебов
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